Brenna varmet Ap-hjertene

I FRONT: Trøndelag Ap-leder og helseminister Ingvild Kjerkol og kunnskapsminister og trolig ny Ap-nestleder Tonje Brenna. Som så mange andre, sliter førstnevnte med hvilken vei klokken skal stilles når det blir sommertid.

HELL (VG): Arbeiderpartiet befinner seg kanskje ikke i helvete, men de virker å være på hell. Selv i bastionen Trøndelag.

«Arbeiderpartiet er et evighetsprosjekt», sa en forkjølet og en smule tidsforvirret fylkesleder Ingvild Kjerkol da hun åpnet årsmøtet i Trøndelag Ap på Hell utenfor Stjørdal.

«Siden vi har timet årsmøtet med innføringen av sommertiden, så er vi er så heldige at vi får en time ekstra. Den skal vi bruke godt», fastslo Kjerkol, ikke helt vel vitende om at det faktisk er omvendt.

Noe andre talere på årsmøtet ikke unnlot å kommentere. Dirigent og fylkesordfører Tore O. Sandvik kommenterte tørt: «Her stiller vi klokken fremover, det er på Gardermoen de stiller den bakover.»

Med henvisning til Høyres pågående landsmøte.

Bakteppet for Trøndelag Ap, partiets største fylkeslag, er bekmørkt. På den siste meningsmålingen fra Norstat og NRK går Ap tilbake 8,5 prosent sammenlignet med kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Høyre, derimot, stiger til uante trønderske høyder. Én av fire trøndere, fra Oppdal i sør til Leka i nord, sier de vil stemme Høyre.

I Trondheim, der Ap har styrt siden 2003, er tallene enda mørkere for regjeringspartiet. Kun drøye 16 prosent sier de vil stemme Ap. Høyre ble målt til rekordhøye 33,4 prosent i trønderhovedstaden.

Dette er ikke bare et politisk jordskjelv. Det er en politisk-tektonisk plateforskyvning. For Ap å tape Trøndelag til Høyre vil være et sjokk på linje med at venstresiden oppretter folkerepublikken Bærum.

Heldigvis for vanligvis så seierssikre Ap-folk, virker det ikke som at de mange og stadig dystrere målingene tærer på selvtilliten i altfor stor grad.

For som fylkesleder Kjerkol sa det: «Vi er størst selv om målingene viser noe annet.»

DEN NYE STJERNEN: Tonje Brenna her med de trønderske Ap-toppene May Britt Lagesen, Eva Kristin Hansen, Per Olav Skurdal Hopsø og Tore O. Sandvik.

Med en intenst skrivende Trond Giske beskjedent plassert i salen, mottok årsmøtet hun som etter alle solemerker og beregninger blir Aps nye nestleder med heiarop og trampeklapp. Og Tonje Brenna, som har trønderne solid i ryggen i nestlederspørsmålet, leverte varene.

«Som Ingvild pleier å si: «Det e’ for få trøndera i forhold te’ behovet», begynte Brenna på et slags østlandstrøndersk. Slikt går rett hjem i det selvbevisste, midtnorske høvdingdømmet.

Som en slags innpisker og inspirator mante Aps nye stjerne trønder-sosialdemokratene til full innsats frem mot september: «Vi er til for hele Trøndelag og hele Norge. Jeg tror folk vil vise oss tillit. Dette er mulig. Vi skal male Trøndelag rødt.»

Oksygennivået i Hell steg med ett til levelige nivåer.

Arbeiderpartiets budskap for tiden er «fellesskap, fellesskap, fellesskap», for det er det som skal skape trygghet i en urolig tid for land og folk, hevder Ap-folket. Tonje Brenna mener historien om Norge også er fortellingen om «vår bevegelse, om Arbeiderpartiet».

For kunnskapsministeren er det skolen som virkelig gjør Norge til Norge, med Ap som myndig kaptein på broen. For Brenna er skolen det som virkelig skiller oss fra andre land.

«Fellesskolen er viktigere enn noensinne. De er våre felles samfunnshus. Som vi ikke skal privatisere, stykke opp eller tømme for ressurser.»

Og yrkesfag er den nye vinen.

«Skolen er blitt for akademisk og teoretisk. Vi skal ha en skole som like mye er yrkesforberedende som studieforberedende.»

MER YRKESFAG: «Skolen er blitt for akademisk og teoretisk», erklærer kunnskapsminister Tonje Brenna.

Slikt går også i våre dager rett hjem i Ap-forsamlinger. Enda mer når Brenna, som selv ikke kom lenger enn til videregående skole i sitt utdanningsløp, oppfordrer ungdommen til ikke bare å ta ett, men to fagbrev, slik den nye opplæringsloven tillater.

«De som gjør det kommer til å bli ekstremt populære fremover!»

Nesten like populært er det når det drives mild harselas med Høyre, et parti som ifølge den påtroppende Ap-nestlederen bare driver med svartmaling for å dekke over at de ikke gjorde noe for å forberede landet på de krevende tidene.

«Bent Høie gjorde ingenting for å møte høyrebølgen», ifølge Brenna, som garantert egentlig mente eldrebølgen.

Enda en artig forsnakkelse, altså, men slik liker de i Ap. Spesielt i et Trøndelag, der de store politiske og personellmessige motsetningene virker å ha lagt seg i et passe stabilt sideleie, ulikt de siste års mange rystelser.

Som om samling på bunn er det siste håpet, 170 dager før valget.

PS! Den sedvanlig beskjedne Trond Giske utropte Tonje Brenna til den «beste kunnskapsministeren på 22 år». Det er bare å google hvem som hadde den jobben i 2001.