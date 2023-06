ALDER ER BARE ET TALL: Jeg forstår ikke hvorfor alderen mellom to i et forhold skal være så omdiskutert, skriver Malin Ali.

Aldersforskjell betyr ingenting

Må vi blande oss i hvordan andre velger?

MALIN ALI, samfunnsdebattant

Da jeg var 22 år og traff en mann på 36, sa mange: Er ikke han for gammel for deg?

Det finnes så mange fordommer, spørsmål og kommentarer til par med en større aldersforskjell enn det enkelte mener er sosialt akseptert. Enten om det er fordi den ene parten er mye eldre, eller mye yngre.

Jeg forstår ikke hvorfor alderen mellom to i et forhold skal være så omdiskutert.

Jeg mener at aldersforskjellen ikke har betydning så lenge det er innenfor lovens rammer, og begge er voksne og modne nok til å vite hva kjærlighet er.

Når det er to voksne mennesker som forelsker seg i hverandre synes jeg det er kjipt at noen skal løfte øyebrynet, bare fordi det er en aldersforskjell mellom dem.

Hvorfor skal det settes en grense? Hvorfor skal aldersforskjellen stå i veien for et forhold som fungerer bra?

Jeg ønsker ikke at det skal være en negativ klang når man snakker om alder.

Det skal ikke være sånn at man trenger «forsvare» forholdet på grunn av noe sånt. Er det to voksne mennesker som har valgt hverandre og er glade i hverandre - da spiller jo alder ingen rolle.

Hvis aldersforskjellen er for stor, tenker jeg at man antageligvis ikke hadde funnet kjemi med den andre parten. Det er mulig å ha felles interesser, forventninger til fremtiden, og en lik livsstil, selv om det er flere år mellom.

Det er mange som argumenterer om at alder ikke bare er et tall når årene siger på. Tanker om at den yngste som kanskje er i sin beste alder ender opp med å bli pleier for den eldste. Men hvordan framtiden blir kan man aldri vite, derfor tenker jeg det er viktig å ta vare på kjærligheten og ikke tenke for langt og for mye fremover.

Jeg har droppet alder som en hindring, for det har ikke noe betydning for hvordan personen er.

Man kan ha ulik livserfaring helt uavhengig av alder, det kommer helt an på livet man har levd.

Jeg heier på at man skal gjøre det som føles riktig for seg selv. Kjærlighet er det fineste som finnes, stor aldersforskjell eller ei.

Hurra for kjærlighet!