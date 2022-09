DYSTER SPÅDOM: – Fredsprisvinner Maria Ressa (bildet) advarer om at vi kan være vitne til demokratiets død i løpet av to år på grunn av desinformasjon og cyberangrep, hvis vi ikke gjør noe drastisk, skriver kronikkforfatterne.

Demokratiets langsomme død

Vi ser en tilbakegang for demokratiet verden over. Det er en trussel for oss alle. Hvordan kom vi dit?

MARIA DAHLE, daglig leder av Human Rights House Foundation

BERNT HAGTVET, professor Oslo Nye Høyskole og styreleder av Human Rights House Foundation

«For første gang ligger antall demokratier på samme nivå som før 1989», sa direktøren for forskningsinstituttet V-Dem under Freedom of Expression konferansen til Nobelsenteret i Oslo 2. september.

Fredsprisvinner Maria Ressa advarte på samme konferanse om at vi kan være vitne til demokratiets død i løpet av to år på grunn av desinformasjon og cyberangrep, hvis vi ikke gjør noe drastisk.

I 2023, vil verden ha valgt nok illiberale ledere til at den geopolitiske maktbalansen da vil være til de autoritære statenes fordel.

Antall liberale demokratier er nede på 34 stater som er det laveste nivået på 25 år ifølge V-deres demokratirapport.

Hvis man måler i folketall, er det bare 13 prosent av verdens befolkning som bor i demokratiske stater, mens autokratiske stater har økt fra 25 til 30 land som omfatter 26 prosent av verdens befolkning.

«I mange land ser vi at ytringsfriheten forvitrer. Det skjer ikke som en eksplosjon som gir store overskrifter», understreket forfatter og seniorforsker ved Johns Hopkins-universitetet, Peter Pomerantsev.

Vi har observert det samme med forvitringen av demokratiet. Det faller ikke på en dag, men ved at institusjoner gradvis bygges ned eller uthules innenfra.

Ytringsfriheten tas gjerne først, ved stadige innskrenkninger, eierskifter og trusler.

Vi må spørre: Er en av grunnene til at verdenssamfunnet ikke har reagert i tide at vi analyserer utviklingen ut fra et utgangspunkt om at vi tror vi har å gjøre med et demokratisk styresett?

Altså at autoritære regimers bruk av demokratibegrepet er et skjold de skjuler seg bak? At denne ordleken har forblindet oss?

ADVARER: «I mange land ser vi at ytringsfriheten forvitrer. Det skjer ikke som en eksplosjon som gir store overskrifter», advarer den britiske forfatteren og forskeren Peter Pomerantsev, blant annet kjent for boken «Nothing is True and Everything is Possible» – om sannhetens elendige vilkår i Putins Russland.

Den russiskfødte journalisten Masha Gessen påpeker i boken «Surviving Autocracy» at grunnen til at vi ikke har sett tegnene til forvitring tidlig nok, er at vi ikke har brukt riktige begrep på styresettet.

Gessen referer til den ungarske sosiologen Balint madjar som mener at verken mediene eller akademia har klart å beskrive utviklingen i Øst-Europa etter kommunismens fall på en dekkende måte.

Grunnen er at de naivt vurderte situasjonen som om landene var på vei til å bli liberale demokratier. Hvis noen skal beskrive en fisk, kan vi ikke bruke begrep mer egnet til å beskrive en elefant, argumenterer Gessen.

Dette forklarer hvorfor eksperter ikke tidligere kunne beskrive eller tolke det de så. De satt fast i et begrep om demokratiet som forblindet snarere enn opplyste. Derfor så de ikke varsellampene i tide.

Madjar refererer til utviklingen i Ungarn under Orbán, og Gessen til utviklingen under Trump. Isteden mener de at vi må starte å kalle styresettet for det det er, nemlig mafia-stater der de autokratiske trekkene trinnvis manifesteres.

DEMOKRATIFORKJEMPER: Den russisk-amerikanske forfatteren Masha Gessen.

Vi mener at ved å vurdere utviklingen i en stat ut fra et rettighetsperspektiv kunne vi ha sett faresignalene tidligere.

Sammen med partnerorganisasjoner i Serbia, Polen, Ungarn og Kroatia dokumenterte Human Rights House Foundation i 2017 syv sykdomstegn som viser at demokratiet i et land er truet.

Tendensene vi har sett er at

myndighetene bruker flertallet til å endre grunnloven og slik svekke vernet for minoriteter domstolene blir svekket og fylt med politiske håndlangere lojale personer settes inn i strategisk viktige institusjoner i mediene, finans, politikk og kultur handlingsrommet og støtten til sivilsamfunn og demokratiske institusjoner begrenses kritiske stemmer diskrediteres myndighetene legger til rette for ensretting av historiesynet, nasjonens historie tilpasses aktuelle målsettinger tradisjonelle verdier og nasjonale interesser promoteres, nasjonalkonservatisme og nasjonalisme blir ledemotiver.

Vi har argumentert for at termen «illiberal democracies», bør byttes ut med termen «ill democracies», for å understreke at en stat som scorer høyt på mange av disse trendene, er en syk stat og at verdenssamfunnet bør reagere idet varsellampene lyser og før det er for sent.

Det tar lang tid å bygge opp et demokrati, men svært kort tid å bygge det ned.

AUTORITÆR? EU-parlamentet vedtok denne uken en uttalelse der Viktor Orbáns Ungarn ikke lenger kan anses som et fullverdig demokrati.

For å sikre aktiv deltagelse i samfunnet, trenger folk å vite om sine rettigheter. Nettopp derfor er kontrollen over skoleverket et av de viktigste midlene stater bruker for å sørge for at sin versjon av historien blir fortalt og for å hindre utvikling av kritisk tenkning.

Det ser vi i Russland og Kina, men også i land som Ungarn og Polen.

At Orbán fikk kastet ut Europa-universitetet i Budapest er ytterst symbolsk. Han så nettopp forskning og høyere utdanning som de fremste trusler mot sin ensretting.

Samtidig ser vi globalt at kvinners rettigheter og aksepten for likestilling mellom kjønnene er under sterkt press internasjonalt. Vi opplever tilbakeslag i land som Polen og USA. Dette handler om folks rett til å bestemme over egen kropp. I bunn og grunn handler det også om kvinners rett til å delta aktivt i samfunnet.

Tilbakeslaget vi ser nå i en rekke land, kan få stor innvirkning på demokratiet. Det går ofte en linje mellom innskrenking av fundamentale rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet til innføring av lover som begrenser individets handlingsfrihet – lover som går igjennom ved å appellere til moralske undertoner.

Et av de beste eksemplene på dette er Russlands globale kamp for å underminere de universelle menneskerettighetene for å verne om de tradisjonelle verdiene.

Reporters Without Borders uttalte på konferansen at søksmål mot journalister og andre sivilpersoner som engasjerer seg i en sak, er en alvorlig trussel mot demokratiet globalt.

Målet er å hindre folk fra å tørre å ytre eller engasjere seg for en sak. Dette skjer også i demokratiske stater.

DIKTATURETS KRIG: – I år har vi sett resultatet av hva som kan skje når et autoritært styresett som det i Russland får herje uten at verdenssamfunnet reagerer i tide, skriver kronikkforfatterne.

I år har vi sett resultatet av hva som kan skje når et autoritært styresett som det i Russland får herje uten at verdenssamfunnet reagerer i tide.

Kritikken mot innskrenkingen av sivilsamfunnets handlingsrom og ytrings- og forsamlingsfriheten i Russland kom for sent.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har verden latt seg imponere over den ukrainske mobiliseringen. Dette gjelder ikke bare militært, men også innsatsen til sivilsamfunnet. Ukrainsk sivilsamfunn har alltid vært sterkt ute i regionene.

De siste årene har vi sett at kunnskapen og bevisstheten rundt demokratiske prosesser og respekten for menneskerettigheter har økt. Det er verdier ukrainerne har kjempet for gjennom to revolusjoner.

Våre ukrainske partnere har jobbet for å få menneskerettsundervisning inn i skolen og kurset politikere i hva likeverd og menneskerettigheter betyr i praksis. «Russiske styrker har ødelagt 80 prosent av skolene og barnehagene i byen. Men bevisstheten om folks rettigheter hos lokale myndigheter, det kan de ikke ta fra oss», sa en menneskerettsforsvarer til oss etter å ha flyktet fra Tsjernihiv i mars.

«Det som skjer ved den ukrainske grensen handler ikke om «geopolitikk», men om å forsvare demokratiet og stanse ekspanderingen av den autoritære modellen innenfra», skrev den ukrainske menneskerettighetsforsvareren Oleksandra Matviuchuk fire dager før Russland startet sin fullskala krig mot Ukraina.

Mens landet er i krig fortsetter det ukrainske sivilsamfunnet å holde sine egne myndigheter ansvarlig. «Vi kan bare vinne denne krigen, hvis vi selv forholder oss til menneskerettighetene og demokratiske prinsipper», har vært deres mantra.

Maria Ressas advarsel bør tas på alvor. Det kreves en enorm innsats for å slå tilbake autoritære krefter.

Den beste måten å hindre utbredelsen av autokratiske regimer på, er å øke støtten til frie medier og til uavhengig sivilt samfunn. Vi må sørge for at de kan fortsette å forsvare demokratiske verdier og fundamentale rettigheter ikke bare i autoritære stater og deres randsoner, men også i demokratiske land for å hindre tilbakeskritt.

Vi forventer at norske myndigheter setter av betydelige midler i det kommende statsbudsjettet til dette.