Monarkiet vinner uansett

POPULÆRE: Vi er veldig heldige med kongefamilien vi har, skriver VGs kommentator i dag. Her er Kong Harald og Dronning Sonja avbildet på en tredagers fylkestur i slutten av august.

Republikanere vinner en rasjonell debatt om hva som er det mest moderne styresettet. Hvorfor er det likevel utopisk å tro på noe annet enn at monarkiet overlever?

Oppmerksomheten rundt bortgangen til dronning Elisabeth er nesten ikke mulig å beskrive med ord.

At en 96 år gammel kvinne døde overskygget alt og alle i nyhetsbildet, og det er ikke akkurat rolige tider for tiden.

Nå følges overgangen fra henne til Charles med argusøyne verden over.

Du kan si mye om monarkiet, men de kongelige på øyriket mangler i alle fall ikke oppmerksomhet.

I SOMMER: Fotograf Jane Barlow tok i sommer dette bildet av den daværende prins Charles og dronning Elizabeth – under deres besøk i Skottland.

Forholdene er litt roligere her til lands, men også i den norske offentligheten er interessen for de kongelige påtagelig. Men et eller annet sted i strømmen av samtaler om kongehuset, dukker det også jevnlig opp et dypere spørsmål.

Det om monarkiets berettigelse og eksistens.

I Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo inviterte foreningen «Republikken Norge» nylig til «republikk-kongress».

På agendaen sto temaer som «Har Norge et fullverdig demokrati?», «Kan monarkier være reelle demokratier?» og «Hvorfor er det ingen seriøs diskusjon om statsform i Norge?».

Gjengen bak arrangementet skal ha for innsatsen, for disse grunnleggende spørsmålene er åpenbart relevante.

Prinsesse Ingrid Alexandra og kongefamilien fotografert på Slottet i Oslo i juni.

Likevel er det få som har mindre sannsynlighet for å lykkes enn dem som kjemper for å avskaffe monarkiet her til lands.

For 117 år siden ble det gjennomført folkeavstemning om styreformen etter unionsoppløsningen. Flertallet for monarkiet var overveldende, selv om noen av stemmene nok skyldtes taktiske hensyn. Hadde vi utført samme øvelse i dag, ville kongehusforkjempere fortsatt feid republikanerne av banen.

En undersøkelse fra 2017 viste at 80 prosent av nordmenn støtter opp om status quo. Så sent som i januar i år gjennomførte NRK en undersøkelse blant 16-20-åringer, med nesten like høy oppslutning om systemet vi har.

Kongehusets posisjon står med andre ord fjellstøtt i folket.

Men hvorfor forblir det slik, gitt hvor enkelt det tross alt er å argumentere for en fundamental forandring?

FEIRET: Prinsesse Ingrid Alexandra og kong Harald under regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsessesens myndighetsdag i juni.

Selvsagt er «blått blod» en illusjon, om vi ser rent analytisk på faktiske forhold. Det finnes ikke noe genetisk, etterprøvbart opphøyet med akkurat fyrsteslekten Glücksburg, eller hvilken som helst annen familie som nyter godt av et rojalt stempel.

De er mennesker av kjøtt og blod, akkurat som resten av oss.

Derfor er det noe prinsipielt ulogisk og utdatert ved å overføre en så avgjørende samfunnsposisjon gjennom arv, der en tronarving ikke trenger å gjøre mer enn å bli født for å oppnå rang.

Likevel er det slik vi vil ha det.

Mens medlemskap i kirken synker år for år, noe som kan tolkes som en økt sekularisering av et moderne samfunn, er en annen tradisjonell institusjon altså langt mer skjermet.

PÅ TUR: Kong Harald og Dronning Sonja på fylkestur i Møre og Romsdal i slutten av august.

En forklaring er nok at vi er veldig heldige med kongefamilien vi har, og at kongeparet har klart å videreføre arven etter kong Olav på forbilledlig maner.

En annen er at vi vet hva vi har, og ikke hva vi får, og det kan være lettere å fremskaffe følelser overfor kongelige enn for en president av noe slag.

Trolig ligger nøkkelen akkurat her – dette spørsmålet går rett i kjernen av hva som berører oss emosjonelt.

Vi er nok mange som er i den båten jeg befinner meg i, som en form for ikke-praktiserende republikaner. Det er forbausende lett å leve med, og attpåtil like, en styringsform man prinsipielt sett er imot.

Noen kamper er viktigere enn andre å ta, og i køen av ting å bruke krefter på kommer det langt ned på listen å virkelig fighte for republikken.

Men det skal bli interessant å se hvilke effekter det vil få for monarkiet som statsform, nå som den suverent mest kjente kongefamilien i verden har skiftet overhode.

Dronning Elisabeth var jo på mange måter selve arketypen av noe kongelig, og med 70 år på tronen ga hun institusjonen stabilitet og kredibilitet.

Vi vet ikke hvor mye som handlet om henne og hvor mye om monarkiet som sådan, og det er et åpent spørsmål hvordan Charles vil fungere i rollen som konge.

Det hadde vært derfor vært interessant om tronskiftet etter hvert medfører en mer overordnet diskusjon om et så grunnleggende spørsmål som styreform. Men sannsynligheten for at det skjer i noe omfang fremstår liten.

Å arve en posisjon på denne måten kommer aldri til å bli hverken moderne eller lett å argumentere saklig for, men du skal ikke kimse av tradisjoner og nedarvet identitet.

Og kanskje er det like greit at ikke alt i verden styres av logikk.