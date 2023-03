ARBEIDSLIV OG UHELSE: – Vi vet at mange av yrkene i kvinnedominert sektor har krevende arbeidshverdager, og at barnehageansatte har mest sykefravær i landet, skriver Fagforbundets leder. Bildet er fra barnehagestreiken i fjor høst.

Vår tids arbeiderkamp er kvinnekamp

Kvinnene «på gølvet» trenger en jobb de kan leve av og med.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

METTE NORD, leder i Fagforbundet

For litt under en uke siden satt jeg i Folkets Hus i Oslo og hørte på Fagforbundets plasstillitsvalgte ved en av NHO-barnehagene som nå er tatt ut i streik.

Kristin Adams snakket om verdien av den viktige jobben de gjør: – Barnehagen er en grunnleggende del av samfunnet og vi som jobber der tar bokstavelig talt vare på fremtiden, sa Adams fra LOs talerstol.

Det har hun så klart helt rett i. Og like grunnleggende som det barnehager er for samfunnet vårt, er også det at barnehageansatte skal ha en jobb å leve med, og ei lønn og en pensjon å leve av. Fagforbundet har gått til streik for en anstendig pensjon, som skal være kjønnsnøytral og vare livet ut.

Når vi har vunnet det slaget skal vi heller ikke glemme at en barnehageansatt også må klare å stå i sin viktige jobb helt fram til pensjonsalder. Det er ikke en selvfølge.

Forrige uke la kvinnehelseutvalget fram sin utredning «Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». En av anbefalingene som utvalget kommer med er et nytt og eget utvalg om arbeidshelse, fordi vi vet for lite om sammenhengen mellom arbeidsliv og uhelse.

Det vil si, noe vet vi.

Vi i Fagforbundet vet at mange av yrkene i kvinnedominert sektor har krevende arbeidshverdager, og at barnehageansatte har mest sykefravær i landet.

De vanligste helseplagene deres er ryggplager, nakkesmerter og hodepine. De pådrar seg såkalte «ubestemte helseplager», plager som ikke defineres som yrkesrelatert skade eller sykdom, og som derfor heller ikke utløser rett til yrkesskadeerstatning.

Vi vet at samfunnet vårt trenger flere til å utdanne seg til jobbene i kvinnedominerte sektorer. Vi vet at presset på utdanningsinstitusjonene er stort, samtidig som mange av disse yrkene fortsatt er lavtlønnede.

Vi vet at vi har ei deltidskrise i norsk arbeidsliv, og at denne krisen særlig rammer kvinner. Mange av våre medlemmer kjemper for å få hel stilling, for å få livet og økonomien til å gå rundt. Noen ønsker ikke hel stilling, men våre medlemsundersøkelser viser tydelig hva som er den viktigste grunnen til dette: Det skyldes stor arbeidsbelastning på jobb.

Vi vet at det å jobbe deltid, det å ligge søvnløs og bekymre seg for regninger eller aldri komme seg inn på boligmarkedet, ikke er en kilde til en god helse.

Nå står vi foran et lønnsoppgjør som er svært viktig for norske kvinner. For noen uker siden kom tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som viser hvordan lønnsutviklingen var i fjor. Tallene stadfester at etter flere år med liten endring, så øker nå ulikheten i lønnsfordelingen mellom menn og kvinner.

Og det er spesielt de deltidsansatte kvinnene som taper.

Når vi snakker om arbeiderne så tenker mange fortsatt på «gutta på gølvet» i industrien. Men i virkeligheten er en stor andel av vår tids arbeidere kvinner, som blant annet helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Mange av dem har slitsomme jobber og forholdsvis lav lønn.

For disse kvinnene er nok sammenhengene mellom arbeidsliv og levekår åpenbar, men samfunnet trenger også å forstå. Derfor er forslaget fra Kvinnehelseutvalget om å sette ned et eget utvalg om kvinners arbeidshelse et viktig forslag.

I ei tid der ulikheten igjen øker, haster det med å løse utfordringene som spesielt kvinner møter i arbeidslivet. Da er det også viktig å huske på, på en dag som dette, hvilken styrke som ligger i det å organisere seg.

Står vi sammen som et lag, kan vi sørge for at kvinner får både en anstendig pensjon og en jobb som de kan leve av og med.