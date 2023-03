– Vi kan jo selvfølgelig ikke bare stoppe å få mensen, men vi har muligheten til å stoppe med at det skal ødelegge for jentene, skriver Aurora Lovise Pettersen i dette debattinnlegget.

Gratis sanitærprodukter på skolen vil gjøre verden bedre

Mensen er noe som påvirker halvparten av elevene våre. Noe som gjør skolehverdagen vår mer utfordrende enn for de som ikke har mensen. Det er urettferdig og unødvendig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

AURORA LOVISE PETTERSEN (16), nestleder AUF i Finnmark

7. mars skriver Oda Oline Omsdal og Elisabeth Hekneby fra Unge Høyre i VG at staten ikke skal sponse at vi har mensen.

«I en drømmeverden hadde det vært ideelt med gratis bind og tamponger på alle skoler», skriver de.

Men er det ikke nettopp det politikk handler om? Å skape en bedre verden? Det var i hvert fall derfor jeg valgte å engasjere meg.

Gratis sanitærprodukter på skolen er viktig og vil gjøre verden bedre.

For mange unge er mensen et ubehagelig og skummelt tema, som det er vanskelig snakke om.

Les også Slik sender du leserinnlegg til VGs unge meninger-redaksjon Kronikk, leserinnlegg eller video? Slik sender du meningen din og leserinnlegg til VGs «unge meninger»

Mange gruer seg til å få mensen for første gang.

Da hjelper det ikke å oppleve å blø gjennom midt i mattetimen, og føle seg helt alene om det.

Selvfølgelig er gratis sanitærprodukter et tiltak som koster penger, men det gjør alt. For oss i AUF handler det om hvilke prioriteringer vi som samfunn ønsker å gjøre.

Mensen er noe som påvirker halvparten av elevene våre. Noe som gjør skolehverdagen vår mer utfordrende enn for de som ikke har mensen. Det er urettferdig og unødvendig.

Dette handler rett og slett om likestilling. En velferdsstat skal gi alle like muligheter.

Når Ole på 16 år ikke får mensen, har han allerede et forsprang, fordi han slipper å få kramper, hodepine og ryggsmerter hver måned.

Vi kan jo selvfølgelig ikke bare stoppe å få mensen, men vi har muligheten til å stoppe med at det skal ødelegge for jentene.

Bør bind og tamponger være gratis på skoler? Ja! Nei!

Unge Høyre sier de vil at skolen skal være en trygg mestringsarena, og at de vil skape verdens beste skole. Med så store ord, skulle man jo tro at Unge Høyre sto i bresjen for gratis sanitærprodukter på skolen.

Men det gjør de ikke, fordi det koster penger.

Les også Hvor mange flere må blø gjennom? En gang på ungdomsskolen hadde jeg glemt å ta med bind og tampong i sekken.

Jeg er spent på hvordan vi skal skape verdens beste skole uten å bruke ei krone.

Så må det jo også nevnes at gratis sanitærprodukter neppe er det som velter driftsbudsjettet til fylkeskommunen.

Bør vi bruke mer penger på å forske på kvinnehelse? Selvfølgelig, men det må være lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det er lov å både ha gratis sanitærprodukter på skolen og prioritere kvinnehelse i større grad.

Såpass skylder vi kvinner.

Etter flere århundre hvor man har nedprioritert all kvinnehelse, burde det være mulig å si at man i hvert fall selvsagt kan gjøre disse to tingene samtidig.

Både gratis sanitærprodukter og mer forskning bidrar til samme mål i at kvinners fysikk ikke skal bli et hinder.

Vi kommer alltid til å kjempe for politikk som gjøre livene til vanlige folk bedre.

Gratis bind og tamponger er kroneksempelet på dette. Vi har muligheten til å gjøre skolehverdagen til elevene bedre, og vi ønsker å gjøre det.

Det kalles ikke symbolpolitikk – det kalles god politikk.

Så staten skal ikke «sponse at vi har mensen», den skal jobbe for likestilling.

Les flere unge meninger her!