Leder

Listhaugs smakløse velgerfrieri

Frp-leder Sylvi Listhaug nører opp under misnøye - uten å komme med gode svar.

Samer har ikke vetorett, slik Frp-leder Sylvi Listhaug forsøker å fremstille det. Men de har et vern som gjør at det må tas hensyn til deres interesser. Det er rett og riktig at det er slik.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

På Frps landsstyremøte i helgen sa Listhaug blant annet at “Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, ja så må vi revidere, og om nødvendig trekke oss fra de konvensjonene som forhindrer oss”.

Det er verdt å merke seg at hun sier “dersom” disse konvensjonene forhindrer oss. På den måten kan hun på den ene siden nøre opp under den frustrasjonen og misnøyen mange føler, særlig i Finnmark, der det tidvis er et høyt konfliktnivå mellom deler av den samiske befolkningen, og andre innbyggere. På den andre siden tar hun de nødvendige forbehold - hun slår ikke fast at disse konvensjonene er i strid med Grunnlovens prinsipper om likhet for loven. Hun sier “dersom” det er slik.

Og slik er det faktisk ikke. Det er tvert om. Både Grunnloven og internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter (som i mange tilfeller også er gjort til norsk lov, overordnet alle andre lover enn Grunnloven) skal nettopp sikre mindretallets rettigheter.

Disse bestemmelsene er ment som en beskyttelse mot at et flertall overkjører mindretallet. Det gjelder enten det er snakk om å beskytte ulike grupper eller minoriteter i et samfunn, eller å verne om enkeltmenneskers rettigheter opp mot storsamfunnets behov. Dette er altså ikke i strid med Grunnloven. Det er et av vår grunnlovs bærende prinsipper.

Høyesteretts avgjørelse om at urfolks rettigheter var brutt, og statens manglende oppfølging av dommen, førte til store demonstrasjoner i Oslo nylig.

Listhaug tar også feil når hun uttaler seg som om reindriftssamene har vetorett i spørsmål som handler om utbygging av infrastruktur og industri. Rett nok er det slik at vernet de har i lovverket, gjør at storsamfunnet må ta spesielle hensyn. Men det innebærer ikke en vetorett.

Det som ligger i dette, er at dersom det skal foretas inngrep i naturen som går utover reindriftssamenes kultur og levesett, må storsamfunnet sørge for å redusere de negative virkningene av inngrepet. Striden, både politisk og juridisk, vil ofte handle om hvorvidt storsamfunnet har gjort nok - og om det har skjedd i tide.

Konfliktene om vern av områder og rettigheter opp mot behovet for utbygging av kraft, industri og infrastruktur vil kreve mye av mange i tiden fremover. Særlig i nord. Våre myndigheter må finne løsninger som både ivaretar behovet for arbeidsplasser og et levende næringsliv - og som samtidig ikke krenker urfolks rettigheter slik de er fastlagt i lovverk og konvensjoner.

Det er en usedvanlig krevende oppgave. Det siste vi trenger, er politikere som taler med to tunger. Som vrenger på fakta. Og som lanserer lettvinte svar som fyrer opp under de betente konfliktene som ligger der. Uten å løse noe som helst.