Kommentar

Salgstriks på stram line

Tegning: Roar Hagen

Gode selgere kan få deg til å bli glad for at du kjøpte mer enn planlagt. Men mange forsøk på mersalg skyter seg selv i foten.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Vi har tre for to på tyggegummi».

«Skal du ha drikke til pølsa?».

«Hvis vi ikke har spurt deg om du vil ha bilvask, så får du den gratis».

«Du kan få denne vannkokeren litt billigere dersom du bytter strømleverandør NÅ».

Det går knapt en dag uten at vi som forbrukere blir stilt overfor utallige varianter av slike spørsmål, som alle har samme formål: Å få deg som kunde til å kjøpe mer - eller noe annet - enn det du egentlig hadde planlagt å få med deg.

Fenomenet kalles «mersalg» eller «plussalg». Noen har visst til og med døpt det «omsorgssalg», ut fra en overbevisning om at iveren innebærer å gjøre de handlende en tjeneste.

DRIKKE TIL? Nei takk.

Men er dette egentlig en positiv service eller utidig påprakking for å få mest mulig ut av lommeboken til kundene?

Problemstillingen kan angripes på to vidt forskjellige måter, omtrent som når en engel og en djevel kjemper om oppmerksomheten i en tegneserie.

Hvis vi tar på oss vingene, noe som gjerne gjøres når selgere skal opplæres og motiveres, ligger det et nærmest nobelt formål bak, som går ut på å utvide kundenes perspektiv.

Mersalg handler da om å styrke relasjonen mellom kjøper og selger, der begge får noe ekstra ut av den utvidede handelen.

Posene fylles fort om du lar det lokke av salgsfremstøt.

Kjøperen får en bedre opplevelse ved å bli geleidet til noe mer og bedre enn hen egentlig hadde tenkt seg, mens selgeren øker omsetningen til virksomheten.

I den ideelle salgsverdenen er dette en vinn-vinn-situasjon. Her styrker et større salg sjansen for at kunden kommer tilbake neste gang kjøpelysten melder seg.

I en del tilfeller fungerer nok denne tilnærmingen utmerket.

Om du skal investere i en ny dress, og en kunnskapsrik selger foreslår en passende skjorte og et matchende slips, vil fort begge parter mene at de kom godt ut av handelen.

Stadig nye salgsperioder dukker opp. De siste årene har Black Week kommet for å fart i handelen.

På en fin restaurant kan et personlig formidlet vintips være en vinner både for ganen og bunnlinjen til spisestedet. Slikt vil jo ofte innebære å strekke den opprinnelige betalingsviljen noe, uten å frembringe annet enn velvære.



Også diverse «addons» eller oppgraderinger, på alt fra mozarellasticks til utflukter eller fine felger på bilen, kan fungere utelukkende positivt. Det samme kan det gjøre å kombinere ekstrasalg og gode formål.

Men dessverre har djevelen også mye på hjertet når det gjelder hvordan mersalget fungerer.

De siste årene har vrimmelen av «kundeklubber» tatt helt av. De koster tidvis mer enn det smaker.

«Er du medlem?»

«Nei»

«Vil du bli det?»

Selv om det er prosenter å hente her og der, kommer det til et punkt der du blir tussete av meldinger og mailer fra alle som vil selge deg mer, mer og forferdelig mye MER!

Kundene lokkes inn til butikkene av tilbudsplakater. Her fra Black Friday.

Det er rett og slett så mange forsøk på mersalg, og det på så mange fronter, at jeg stadig tar meg i å bli i overkant sur på en selger som selvsagt ikke har kommet på spørsmålene som stilles mekanisk.

Hadde jeg villet ha «noe å bite i» til brusen, så hadde jeg for pokker bestilt det med en gang, ikke minst etter å ha sett de strategisk plasserte bollene og sniffet inn lukten av noe nybakt.

Da ER det irriterende å få det samme spørsmålet hver gang.

Jeg har forsikringer og strømtjenester jeg har valgt selv og trives med, og sjelden er behovet for 30 biter tyggis spesielt presserende.

I elektrobutikker har tilleggsspørsmålene tidvis vært ekstra utmattende, ikke minst når tilbudsartikkelen som er avertert blir forsøkt nedsnakket.

Men aller mest enerverende er det å skulle bestille flybilletter på nett, dersom utgangspunktet er et forsøk på å være prisbevisst.

På en del reisenettsider er det en så siltsom digital slalåm mot å få bestilt turen, at opplevelsen i seg selv kan drepe enhver form for velvilje rundt mersalg.

Nylig bestilte jeg en reise der den endelige prisen ble nær tredoblet sammenholdt med det første som kom opp.

Praksisen varierer litt fra selskap til selskap, men runddansen kan inneholde noe av følgende:

Først må du (fair enough) velge mellom standard billett eller en fleksibel billett. Så kommer spørsmålet om bagasje.

Noen har ikke engang tatt med håndbagasje i den opprinnelige prisen. Med mindre du skal på dagstur, er jo sjansen minimal for at det holder med «en liten veske som får plass under setet foran deg».

Her kan prisen øke mer et par tusen kroner om du skal ha med deg en koffert.

Og det stopper ikke her.

«Standard», «premium» eller «premium pluss-pakke» for servicenivå?

Spørsmål om å betale ekstra for bestillingsreferanse på sms, flyoppdatering på sms, forsinkelseskompensasjon, avbestillingsgaranti, enkeltreiseforsikring, dekning av flyselskapskollaps og service ved mistet bagasje.

Her må det krysses av for «nei takk» igjen og igjen om du ikke vil ha det. Stadig dukker det opp popup-vinduer som lurer på om du er heeeeeelt sikker på at tilleggstjenesten ikke trengs.

Hver enkelt får vurdere kost/nytte rundt disse produktene, men forutsetningene forandres radikalt fra utgangspunktet om du takker ja til alt du blir spurt om.

En kjapp test viser at en litt kronglete rute med start i Italia og stopp i Oslo, kan gå fra drøyt 1600 kroner til godt over 6000 kroner om man slår til på alle «tilbudene».

Selvsagt skal vi ha respekt for at det selges for å tjene penger. Alle virksomheter har lønnsomhet lengst fremme i pannen.

Både mersalg av tilleggsprodukter, dyrere produkter og «tre for én»-varianter kan i gitte situasjoner ha mye for seg.

Men som kunde får jeg mer og mer sans for dem som enkelt lar meg kjøpe det jeg kom for og har lyst på. Og bare det.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post