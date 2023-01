Kommentar

Få kvinnene hit!

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Det finnes faktisk noe Norge kan gjøre for Afghanistans kvinner: Gi noen av dem som er kastet ut av universitet, mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge.

Det er lett å miste motet når vi ser hva som foregår i Afghanistan. Taliban har vist sitt sanne ansikt. Igjen. Jenter og kvinner nektes utdanning. De som er nesten ferdige, får ikke engang fullføre. Afghanistan mister verdifull kunnskap. Kvinner mister et liv i frihet.

Det var Ayesha Wolasmal som lanserte ideen for meg om å åpne døren for noen av kvinnene som nå blir stengt ute fra afghanske universiteter. Gi dem stipend og studieplass.

På vei til Kabul

Familien til Ayesha Wolasmal kom til Norge i 1986, som flyktninger fra Afghanistan. Ayesha ble født året etter, og vokste opp på Grunerløkka, i en søskenflokk på ti. Etter barndommens feriereiser til foreldrenes hjemland kjenner hun samfunnet og kulturen der godt.

I de siste 15 årene har hun tilbrakt store deler av livet sitt i Afghanistan. Som norsk soldat, som diplomat og som hjelpearbeider. Wolasmal er antagelig den nordmannen som har tettest kontakt med Taliban akkurat nå.

Da jeg traff henne tidligere denne uken, var hun på vei tilbake til Kabul. Hun har vært der jevnlig, også etter at Taliban overtok makten for halvannet år siden. Gjennom sitt arbeid med helse og vaksiner møter hun Taliban-ledere, både i hovedstaden Kabul, og i de enda mer konservative områdene sør i landet.

Trange jeans og fritt liv

Alle har det ille i Afghanistan nå. Men det er ikke tvil om at kvinner og jenter har det verst. De er igjen redusert til annenrangs borgere. I beste fall. De er mannens eiendom. Familiens menn, enten det er snakk om ektemann, far eller bror, bestemmer over kvinnene. Ja, selv en sønn kan ha makt over moren sin, dersom det ikke er andre menn i familien som kan ta det «ansvaret».

Ayesha Wolasmal, rett etter at hun ble evakuert fra Afghanistan i august 2021.

Det er et ansvar det kan være tungt å bære. Unge menn som har gått i trange jeans og levd ganske fritt, havner brått inn i en vokterrolle overfor søstre og venninner. Fedre som stolt har sendt døtrene sine på skolen, må holde dem hjemme, i frykt for hva mullaen i moskeen kan finne på. Eller vokteren i nabolaget.

Også mange av Taliban-lederne har sendt sine døtre på skole gjennom de siste årene. Det er splittelse innad i bevegelsen om synet på jenter og utdanning. De mest konservative i Kandahar bestemmer. Det er her Taliban har sitt utspring. Det er her makten ligger.

Drømmen om å bli lege

Jeg var i Kabul for tolv år siden. Der møtte jeg noen av kvinnene som hadde undervist jenter i skjul forrige gang Taliban styrte Afghanistan. Nå jobbet de som lærere på et barnehjem, i full åpenhet, i et samfunn der jenter igjen fikk gå på skole.

En av jentene jeg traff, var 12 år gamle Samargull. Det var hun som ønsket oss velkommen inn, med utstrakt hånd og et bredt smil. Samargull drømte om å bli lege. Hun jobbet hardt med skolearbeid, og øvde seg på å snakke engelsk så snart anledningen bød seg.

Kanskje er Samargull en av dem som har blitt kastet ut fra studiene - rett før fullført løp. Kanskje er hun en av de unge kvinnene som kunne fått oppfylt drømmen sin på et norsk universitet.

MOT: I slutten av desember i fjor protesterte studenten Marwa (18) mot Talibans forbud mot kvinners utdanning. Hun sa hun følte seg sterk og stolt, der hun sto alene mot overmakten.

Det løser selvsagt ikke problemene til Afghanistans kvinner om Norge og andre land sørger for at noen av dem får komme til oss og fullføre sin utdanning. Eller at unge kvinner som drømmer om å studere, får gjøre det her.

En praktisk tilnærming

Men det er et bidrag. Både til den enkelte kvinne, og etter hvert kanskje til det afghanske samfunnet. Dersom Taliban blir kastet på et tidspunkt, trenger landet utdannede folk, både utenfor og innenfor landets egne grenser.

I dag har drøyt en av fem afghanere tilgang til internett. Det gir muligheter som ikke fantes forrige gang Taliban hadde makten i Afghanistan. Digital undervisning kan nå frem til noen av de jentene som nå nektes skolegang. Også her kan Norge og andre land bidra. Særlig i storbyene, og i familier der de har tilgang til nett og pc.

Ayesha Wolasmal på besøk på en helseklinikk i Kandahar-provinsen, sommeren 2021.

Ingen kan hjelpe alle. Men alle kan hjelpe noen. Det er lett å føle avmakt og fortvilelse i møte med afghanske kvinners skjebne. Men det hjelper langt mer å ha en praktisk tilnærming. Se hva vi konkret kan gjøre for å avhjelpe situasjonen litt. For noen.

Norske universiteter og høyskoler har god erfaring med å undervise studenter fra andre land. Mange steder foregår mye av undervisningen på engelsk. Unge afghanske kvinner som har fullført videregående eller studert i hjemlandet, behersker ofte engelsk godt.

En brutal fred lite verdt

Et spørsmål er om kvinnene kan reise tilbake etter endt utdanning og bidra til oppbyggingen av Afghanistan. Men dersom alt er ved det samme, eller kanskje til og med verre enn i dag, så er det lite kvinnene kan gjøre der. Da fortjener de et bedre liv utenfor Afghanistan.

Norge kan ta imot afghanske kvinner som studenter innenfor rammen vi har for kvoteflyktninger. Stortinget har vedtatt en kvote på 2.000 flyktninger i år, fordelt på ulike grupper. Det er opp til politikerne å prioritere hvem som skal fylle denne kvoten.

Derfor kan våre myndigheter bestemme at en bestemt andel av disse plassene skal forbeholdes afghanske kvinner som har fått avbrutt sin utdanning av Taliban.

Wolasmal forteller om kvinner hun kjenner i Afghanistan som føler at livet er over. De har ikke lenger noe å drømme om.

I det store bildet er det lite håp for Afghanistan akkurat nå. Uten frihet er en brutal fred lite verdt. Vi må gjøre det lille vi kan. Og heie på mennesker som Ayesha Wolasmal. Som møter brutaliteten, ansikt til ansikt. Uten å gi opp.

