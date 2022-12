STRØMMING: – Vi tar ikke lett på oppdraget vi har fått av idretten. Det hviler et stort ansvar på alle som skal filme unge idrettsutøvere. Derfor har vi brukt mye tid på å utvikle verdensledende personvernsløsninger sammen med Norges idrettsforbund, skriver MyGame-direktøren i denne kronikken.

Unge idrettsutøvere ønsker strømming av egne kamper

Vår undersøkelse viser at 84 prosent av spillere i aldersgruppen 15–18 år ønsker strømming i idretten velkommen. Ikke én eneste spiller i aldersgruppen er negativ. Vi må ta disse ungdommene og norsk breddeidrett på alvor.

LARS SETSAA, administrerende direktør i MyGame

VG har den siste uken fokusert på strømming av ungdomsidretten. Spesielt er det blitt rettet fokus på to tilfeller der vi i MyGame har strømmet episoder som ikke skulle blitt filmet. Ett der en 12-åring settes innpå i en kamp han ikke hadde lov til å spille.

Vi filmer nemlig bare fra 15-årsklassen og oppover. Og ett der kameraet fanget opp en trening på en bane der det var satt opp en håndballkamp som ikke ble spil. Det første klippet ble sett av 46 seere, det andre av 29.

Enkelte kritikere har brukt de to episodene til å rette skyts mot idrettens strømmeprosjekt.

Vi erkjenner at episodene er uheldige. De skulle vært unngått. Vi har brukt episodene til å rette opp egne rutiner. Vi har iverksatt tiltak som gjør at kamper med personer som ikke er gammel nok til å spille i 15-årsklassen automatisk ikke blir filmet. Vi har også implementert større grad av liveovervåkning av kampene som strømmes, og det er en stoppknapp i alle haller som stanser sendingen hvis noe uønsket skjer.

Samtidig er det viktig med litt perspektiv. Vi har strømmet 5000 kamper til nå. Vi har mottatt ett innspill utover de to sakene VG har dekket. Datatilsynet har ikke mottatt noen klager. Begge episodene VG omtaler lå bak betalingsmur. De er blitt sett av 100 personer, til sammen. Skaden må kunne sies å være begrenset, selv om dette er feil vi vil unngå.

Vi må ikke glemme hvilken utfordring idrettens prosjekt faktisk forsøker å løse: Den private og ulovlige strømmingen som allerede forekommer i norsk ungdomsidrett – i stadig større omfang. Og helt uten at noen personvernhensyn blir tatt.

Idrettsledere forteller om tusenvis av klipp og kamper som deles på YouTube og andre sosiale medier. Dette er i stor grad åpne kanaler hvor filmer og bilder lett kan distribueres videre. På den måten mister man kontroll på hvor innholdet befinner seg og det er i praksis tilgjengelig for evig tid.

Redd Barna beskriver samme problem. Blant annet derfor har seks av de største norske særforbundene gått sammen for å få strømmingen i ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former.

Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Volleyballforbund og Norges Bandyforbund samarbeider alle om dette prosjektet. Det er vi i MyGame, TV 2 og Amedia som skal hjelpe idretten med prosjektet.

Formålet er todelt. 1. Prosjektet skal bidra til å få strømming inn i kontrollerte former. 2. Det skal bidra til å øke engasjementet og oppslutningen rundt norsk breddeidrett, spesielt blant unge utøvere. Det skal med andre ord bli både morsommere og tryggere å drive idrett.

Slik strømming foregår nå over store deler av verden. Ikke noe annet sted har man klart å samle alt på én kontrollerbar plattform som i Norge. Det er en fantastisk mulighet.

Tilbakemeldingene fra ungdommen er at de elsker å kunne se egne kamper på video. Nå kan familie og venner få muligheten til å se kamper de ellers ikke kunne ha sett. Mange kamper i ungdomsidretten er spredt over store avstander. Mange foreldre har ikke anledning til å reise på kamp. Nesten en million nordmenn er enten funksjonshemmede eller for gamle og skrøpelige til å komme seg på stadion. Nå blir disse også inkludert i sine nærmestes hverdag.

Spillere, trenere og lagledere får et nytt verktøy de kan bruke i spillerutvikling, og klubbene vil få en kjærkommen andel abonnementsinntektene. Tilbudet skal være inkluderende og bredt.

Vi i MyGame vil speile idrettens egne støtteordninger for å unngå økonomisk utenforskap. Dersom noen får redusert klubbkontingent, skal de få samme reduksjon eller fritak på et MyGame abonnement. Alle kan lett reservere seg mot filming. Det krever ingen begrunnelse, og kan gjøres helt anonymt. Og bor du på hemmelig adresse, filmes kampen automatisk ikke.

Mange har etterspurt svar på hva ungdommen og breddeidretten selv mener om strømmeplanene. Vi har også vært veldig interessert i få økt innsikt i dette. Vi får svært mange positive tilbakemeldinger fra klubber og spillere, men vi ønsket å gjøre en litt større undersøkelse blant ungdommene.

Vi spurte derfor et større utvalg håndball- og ishockeyklubber om hva de tenker om at det skal strømmes fra norsk breddeidrett. 149 personer har foreløpig svart på undersøkelsen.

Svarene er entydige: De spurte støtter idrettens strømmeprosjekt, og ønsker den nye teknologien velkommen. I aldersgruppen 15–18 år er det ikke én eneste spiller som sier de er negative til slik strømming. 84 % av respondentene synes det er bra med strømming av sine kamper, mens 16 % er nøytrale.

93 % svarer at de er kjent med at det strømmes fra kamper de spiller.

Dette er en lavterskelundersøkelse, men det er knapt gjort noen slike undersøkelser før nå.

Svarene er svært oppløftende, og i tråd med det vi hører når vi snakker med klubbene.

De er også i tråd med funnene Norway Cup nylig gjorde da de spurte spillere og foreldre om deres holdning til strømming. Der svarte 96 prosent at de stiller seg positive til strømming av kamper fra ungdomsturneringen. 97 prosent tror strømming av kamper fra turneringen vil øke det lokale engasjementet rundt klubben sin.

Dette er en turnering Schibsted-eide VG selv har strømmet, fra kamper ned til årsklasse 12 år.

Vi tar ikke lett på oppdraget vi har fått av idretten. Det hviler et stort ansvar på alle som skal filme unge idrettsutøvere. Derfor har vi brukt mye tid på å utvikle verdensledende personvernsløsninger sammen med Norges idrettsforbund.

Vi har jobbet tett med idretten og hatt flere veiledningsmøter med Datatilsynet underveis. Det er vanskelig å garantere at vi aldri vil gjøre feil. Men gjennom gode og edruelige diskusjoner bør det være fullt mulig å få til løsninger som sikrer bedre kontroll på strømming i idretten.

Idrettens strømmeprosjekt er løsningen, ikke problemet.