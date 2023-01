UNGT ÅR: – Det krever mot å møte opp i et ungdomsparti eller en organisasjon for første gang, men håpet er at flere tør å ta dette steget i 2023, skriver innleggsforfatterne.

«25 under 25»: La 2023 bli året samfunnet får flere unge stemmer!

Vårt håp er at 2023 blir året enda flere unge velger å engasjere seg i samfunnet.

ELISABETH HEKNEBY, arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

ODA OLINE OMDAL, arbeidsutvalgsmedlem i Agder Unge Høyre

Det er urovekkende at stadig flere unge faller fra i samfunnsdebatten, og at det samtidig er færre nye som engasjerer seg. Hets, kanselleringskultur og hatefulle ytringer skremmer unge mennesker fra å delta i samfunnsdebatten.

Det norske samfunnet er bygget på ytringsfrihet og valgfrihet. Friheten til å velge et parti eller ikke velge et. Friheten til å ytre en mening, diskutere den, og prøve å påvirke. Den generasjonen som vokser opp i dag, dagens ungdom, er fremtidens politikere og ledere. Det er vi som skal bestemme hvordan Norge skal se ut om noen tiår. Og ikke minst – det er vi som skal leve med konsekvensene av dagens politikk.

At færre unge engasjerer seg, handler ikke nødvendigvis om at unge ikke bryr seg, men kanskje også om at mulighetene oppleves lite tilgjengelige. Mange som kommer inn i politikken eller en organisasjon havner der ved at en venn tar dem med eller fordi foreldrene er engasjerte.

Skolene bør ta et større ansvar for å fortelle ungdom om muligheter for å engasjere seg. Klasserommet er elevers første møte med et uenighetsfellesskap. Det bør også være en introduksjon til ulike måter å engasjere seg i samfunnet på.

Særlig pandemigenerasjonen har gått glipp av introduksjonen til politikken, eller møte med ungdomspartier og organisasjoner. Skolebesøk og skolevalgkamp ble avlyst i store deler av landet i 2021, og dermed falt også muligheten til å engasjere flere unge bort.

Det krever mot å møte opp i et ungdomsparti eller en organisasjon for første gang, men håpet er at flere tør å ta dette steget i 2023.

I 2023 skal kommunestyrer og fylkesting fylles på nytt. Over hele landet skal ungdomspartiene engasjere, overtale og overbevise, Gjennom politikken har vi fått våre nærmeste venner, beste minner og viktigste erfaringer.

Vårt håp er at 2023 blir året enda flere unge velger å engasjere seg i samfunnet.