Leder

Putins falske fiendebilder

Vladimir Putin skriver om historien for å rettferdiggjøre angrepskrigen mot Ukraina. Det er en lett gjennomskuelig fortelling, men Putin har sørget for at dette er den eneste versjonen som russere får høre.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Putins tale i Moskva, på seiersdagen for andre verdenskrig, var i stor grad gjentagelser av argumenter han tidligere har brukt.

Men når det går dårlig for Putin, i det han fortsatt kaller for den spesielle militæroperasjonen i Ukraina, forsterker han den hatefulle retorikken.

Det russiske moderlandet er under angrep, ifølge Putin. Det russiske folkets fremtid er på spill.

Hele verden står ved et vendepunkt, på grunn av det Putin kaller en krig mot Russland.

Fienden er “vestlige eliter” som sprer hat og russofobi. Putin påstår at det ukrainske folk er blitt tatt som gisler i et statskupp.

PÅ DEN RØDE PLASS: Valdimir Putin talte på 78-års dagen for seieren i andre verdenskrig.

Sannheten er at Putin startet krigen og at konsekvensene av hans katastrofale beslutning også rammer vanlige russere. Det er Putin som har forårsaket en dramatisk forverret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

Det er den russiske propaganda som sprer hat og desinformasjon. Det ukrainske folk står mer samlet enn noensinne, mot russisk aggresjon.

Å knytte linjer til kampen mot nazismen under andre verdenskrig til krigen mot Ukraina er så fjernt fra virkeligheten som det er mulig å komme.

Da ble Sovjetunionen angrepet av Nazi-Tyskland. Nå er det Russland som angriper et naboland. Det er Putins styrker som ødelegger ukrainske byer og som utsetter sivile ukrainere for stadige luftangrep.

MILITÆRPARADE: Vladimir Putin talte i forbindelse med militærparaden i Moskva tirsdag morgen.

Det er åpenbart at Putin har et stort behov for å bruke seiersdagen til å mane til patriotisme og samhold. Hans regime har effektivt kneblet kritiske røster og medier i Russland.

Russerne skal ikke få vite sannheten om Putins krig.

Putin hevder at Vesten har glemt hvem som beseiret nazistene. Ingen overser at Sovjetunionen led de største tapene i andre verdenskrig.

Sovjetunionen vant krigen, sammen med de vestlige allierte.

Nå er det Putin som forsøker å underkue et annet folk og annektere deres land.

Russiske militære kjøretøy og panservogner deltok i militærparaden.

9. mai er også Europadagen. Det var svært passende at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Kyiv på denne dagen. Det er Ukraina som hver dag forsvarer verdier vi holder høyt, sier von der Leyen.

Derfor viser også vestlige land Ukraina solidaritet i en kritisk tid.

Vi må alltid forsvare demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Putin undertrykker disse verdiene i sitt eget land.

Ukrainerne har valgt en annen vei. De ser sin fremtid i et nærmere samarbeid i Europa.

Det som skremmer Putin aller mest er når et broderfolk tar frie og uavhengige valg, slik Ukraina har gjort.

Derfor skriver han om historien i et forsøk på å rettferdiggjøre det som ikke kan forsvares: Russlands brutale angrepskrig.

