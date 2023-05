Kommentar

Det koster å være Putins bestevenn

RUSSISK SKÅL: Xi Jinping og Valdimir Putin på et mottakelse i Kreml 21. mars. Bildet er formidlet av russiske myndigheter.

Kinas spesialutsending Li Hui er i Europa, som en handelsreisende for fred i Ukraina. Alle lytter, men ingen kjøper Kinas fredsplan uten forbehold.

Omsider har Kina sendt en høytstående representant til Ukraina. Li Hui møtte blant andre utenriksminister Dmytro Kuleba under det to dager lange besøket i Kyiv. Ukraina roser Kinas initiativ, men Li fikk en klar beskjed om hvor grensen går:

Ukraina vil ikke godta noen forslag som innebærer at de må oppgi egne landområder for å få fred.

XI PÅ TRÅDEN: President Volodymyr Zelenskyj snakker med Kinas president Xi Jinping på telefon 26. april. Bildet er formidlet av ukrainske myndigheter.

Da president Xi Jinping i mars besøkte sin «kjære venn» Vladimir Putin i Moskva, diskuterte de Kinas fredsplan. Ikke uventet var Putin mer positiv, om enn vag, når han omtalte Xis plan. Han sa at den kan danne grunnlag for enighet i Ukraina, men først når Kyiv og Vesten er klare.

I virkeligheten er hverken Ukraina eller Russland klare for å forhandle om en våpenhvile og langt mindre en varig fredsavtale.

Russland har de siste dagene gjennomført noen av de største missil- og droneangrepene mot Kyiv siden invasjonen. Ukraina varsler en større våroffensiv for å ta tilbake kontrollen over russisk-okkuperte områder.

I MOSKVA: Daværende ambassadør Li Hui i Moskva i 2015. Til venstre er statsminister Dmitrij Medvedev. Bildet er formidlet av russiske myndigheter.

Li Hui var i et tiår Kinas ambassadør i Moskva. Han skrev den gang om hvor viktig det var for Kina at Russland er en mektig nasjon. Før han reiste hjem i 2019 fikk han en vennskapsorden fra Putin. Under besøket i Ukraina kunne Li Hui med egne øyne se hvordan Russland bruker militærmakt mot nabolandet.

Årsaken til at Ukraina omtaler Kinas initiativ som viktig er at de i fremtiden vil trenge sikkerhetsgarantier fra stormaktene. Ingen utenlandsk leder har større innflytelse i Moskva enn Xi Jinping. Kina kan legge press på Russland. Det har kineserne foreløpig ikke gjort. Det kan forandre seg. Prisen for å være Putins venn kan bli for høy.

Xis nære partnerskap med Putin er blitt en belastning for Kina, i forhold til alle de europeiske landene som støtter Ukrainas sak. Li Hui er i Europa i et forsøk på å reparere skadevirkningene. Han besøker også Polen, Tyskland og Frankrike, i tillegg til Russland.

KYIV-MØTE: Spesialutsending Li Hui og hans team møtte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og medarbeidere i Kyiv 17. mai. Bildet er formidlet av ukrainske myndigheter.

For noen dager siden møttes EUs utenriksministre i Stockholm for å diskutere en endret Kina-strategi. Forholdet til Kina er komplisert. Den asiatiske stormakten oppfattes som en økonomisk konkurrent og politisk rival, men også som en partner på noen områder.

Europa betalte en høy pris for avhengigheten av russisk energi. EU-landene er enige om at de ikke må gjøre samme feil i forhold til Kina. Demokratier kan ikke gjøre seg avhengige av kritisk viktige forsyninger fra autoritære regimer.

På EUs toppmøte i sommer skal regjeringssjefene forsøke å bli enige om en felles tilnærming. Det vakte oppsikt da Frankrikes president Emmanuel Macron nylig besøkte Beijing og sa at Europa ikke blindt bør følge etter USA i synet på Kina. Europa må utvikle “strategisk uavhengighet” og gjøre det som tjener egne interesser, sa Macron.

Det passer Kina utmerket. Beijing ønsker at Europa skal løsrive seg fra de tette båndene til USA. Men Xis vennskap med Putin og den pågående krigen skaper problemer for Kinas diplomati. Derfor forsøker Kina å komme på banen med en fredsplan.

ANGREP: Et russisk missil eksploderer i luften over Kyiv 18. mai.

En av grunnene til at de ikke lykkes er at Kina påberoper seg å være noe de ikke er, en nøytral megler. Kina har ikke fordømt den russiske invasjonen og har i stedet uttrykt forståelse for Putins begrunnelse for å gå til krig.

Kinas president Xi Jinping har snakket med Putin mange ganger i løpet av krigen. De fastholder at de har et partnerskap uten grenser. Det tok 14 måneder etter den russiske invasjonen før Xi ringte til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Lis reise til Kyiv er et positivt skritt, men langt fra nok til å bli oppfattet som en nøytral part i konflikten. Og det bringer ikke partene nærmere en våpenhvile.

En våpenhvile i dagens situasjon vil forsterke Russlands grep om en femtedel av Ukrainas territorium. Resultatet vil bli en frossen konflikt. Det vil da bare være et tidsspørsmål før krigen igjen blusser opp.

SKUTT NED: Bildet skal vise restene av et russisk missil ble skutt ned over Kyiv-regionen 18. mai. Bildet er formidlet av Ukrainsk politi.

Xi lanserte fredsplanen i tolv punkter på årsdagen for Russlands invasjon. I et av punktene heter det at nasjonal suverenitet må respekteres. Det gjør ikke Putin. Likevel har ikke Xi fulgt opp med å kreve russisk militær tilbaketrekning fra okkupert ukrainsk land.

Hvis Kina virkelig ønsker å stanse krigen i Ukraina, må Xi legge press på han som startet den. Det vil være et viktig bidrag til fred.