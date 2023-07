Ni unge om dagen vi aldri glemmer

Det har gått 12 år siden terroren rammet Norge. Noen husker dagen godt. Andre var barn 22. juli 2011.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

Vi har samlet ni ungdomspolitikeres ord om dagen vi aldri må glemme.

Aldri mer 22. juli

NIMRAH RAMZAN, sentralstyremedlem i AUF

Den 22. juli for 12 år siden så vi hva som skjer når konspirasjonsteorier og hat blir til virkelighet. 22. juli var ingen tilfeldighet, det var et målrettet angrep mot Arbeiderpartiet og AUF, planlagt over flere år.

Et angrep mot uskyldige mennesker som gikk på jobb for demokratiet vårt, et angrep på ungdommer på sommerleir som kjempet mot rasisme og hat, og for kjærlighet og mangfold. Det var et terrorangrep drevet frem av hat og konspirasjonsteorier, et hat som ikke oppsto av seg selv.

I dagene etter 22. juli lovet vi aldri mer, men det er et løfte vi ikke har klart å holde. Vi har igjen fått oppleve terror på norsk jord. Terrorangrep som ble drevet frem av de samme kreftene som angrep 22. juli; hat og forakt for mangfold.

Når vi vet at stadig flere deler holdningene som sto bak terrorangrepet 22. juli, har vi alle et ansvar for å ta til motmæle i møte med disse holdningene. Enten det er i familieselskap, rundt lunsjbordet, på jobb, i vennegjengen, eller på facebook.

Hvordan vi snakker med hverandre og om hverandre har noe å si. For når vi skaper et «oss» og «dem», når vi deler hverandre inn i grupper og når vi slutter å se likhetene vi har, men heller fokuserer på hvordan vi er annerledes så er det en farlig vei å gå.

Ingen terrorangrep starter med bomber og skudd, det starter med hat og forakt. Det starter med et «oss» og et «dem». Derfor må vi ta et oppgjør med hatet alle steder vi møter det.

Ingen tomme ord

HILDE ALICE SKÅRA GUNVALDSEN, 2.nestleder i KrFU

Etter terroren i 2011 lovte vi at vi skulle stå sammen mot hatet som lå bak angrepet. I dette løftet lå det en forventing om at vi sammen skulle bekjempe hatet med kjærlighet og toleranse.

Ti år senere er vi likevel i en situasjon hvor det er flere som vegrer seg for å heve stemmen for det som betyr noe, og er viktig, for dem.

Hat sprer seg som ild i tørt gress, det kan spre seg raskt og er farlig. Hatet begynner med små og tilsynelatende uskyldige kommentarer, men vokser seg til noe som forgifter våre tanker og handlinger. Hat oppstår ikke over natten, og forsvinner derfor heller ikke over natten.

Derfor må vi ikke lukke øynene for det som starter med tilsynelatende uskyldige kommentarer. Vi må forebygge.

Jeg vet ikke med deg, men for min del står løftet om å stå opp mot hatet like sterkt i år som for tolv år siden. Det er en påminnelse om å gi rom for det som er ukjent og slå ned på det som er ugreit.

For både du og jeg har et ansvar for at løftet vi ga ikke skal bli stående som tomme ord.

Info 22. juli 2011 Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig.

Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet, 69 døde på Utøya. Mange ble hardt skadet, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser.

Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store.

Gjerningsmannen bak begge terrorhandlingene var Anders Behring Breivik, som i dag soner en dom på 21 års forvaring. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Såret og arret fra 22. juli

EDVIN KERIKORIAN, Ordinært sentralstyremedlem i Rød Ungdom

For mange på min alder er 22. juli et vagt minne, men ekkoet er der fortsatt tydelig i de som slåss for en verden med frihet, likhet og solidaritet.

Såret og ikke minst det arret har satt sitt inntrykk og er der enda. Likevel kan ikke dagen bare være en dag hvor vi sørger. Vi må begynne å snakke om hvor ideologien kom fra og om hvordan vi kan bekjempe den.

Vi må begynne å snakke om hvordan vi kan ikke bare beskytte de demokratiske verdiene, men ekspandere dem og skape et samfunn hvor en slik ideologi, nemlig fascismen kan aldri finne grobunn noensinne igjen.

Fascismen dreper. Den kommer allikevel ikke fra et vakuum. Så lenge rasisme, homofobi, transfobi, kvinnehat og viktigst av alt klasse-samfunnet eksisterer så vil det alltid være en grobunn for fascismen.

Derfor må vi være solidariske og ta vare på hverandre. De demokratiske verdiene vi slåss for er dermed ikke en svakhet, men en styrke i denne kampen. Vi skal alltid huske og aldri tie.

Forglemmegei og rosehav

MARGIT MARTINSEN, talsperson i Grønn Ungdom

Bussturen inn til Oslo i etterkant av terrorangrepet 22. juli er det jeg husker best. Jeg var ni år. Jeg husker rosen vi kjøpte, og hvor fort den forsvant i mengden.

Men det er ikke rosehavet som er den viktigste delen av fortellingen om 22. juli. Det må vi aldri tro. Vi må passe på at fortellingen om 22. juli aldri blir så forenklet og formildet at den blir intetsigende. Vi er ikke ferdige med 22. juli, og det håper jeg aldri vi blir.

Fordi det er ikke PST og Politiet som er førstelinja mot terror, det er oss. Det er vi som må sørge for at frustrasjon og frykt ikke blir til hat; lokalsamfunnene, samfunnsdebatten, samtalene. Hat oppstår ikke i et vakuum. Det betyr ikke at det oppstår på grunn av samfunnsdebatten, men at det kan påvirkes av samfunnet det oppstår i.

Førstelinja, eller ytringsansvaret som man diskuterte i etterkant av terrorangrepet, har aldri handlet om å tillegge skyld. Det handler om viktigheten av medborgerskap.

Det verste vi gjorde etter 22. juli var å gi AUF skylda for at den offentlige debatten surnet og at de politiske diskusjonene ble vanskeligere.

Etter terrorangrepet har AUF i det stille blitt tvunget til å bære et ufattelig stort ansvar for å stille opp i debattene, ordlegge seg riktig, og informere oss andre. «Først kom de for sosialistene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke sosialist». Slik åpner diktet om hva som kan skje hvis man lar sine medborgere forfølges uten inngripen.

Jeg har tatt meg selv i å tenke «Det er ikke min kamp» alt for mange ganger. Det innser jeg nå at vi egentlig ikke har råd til lenger. Til slutt er det ingen som kan gripe inn. Lar vi handlingslammelse stå i veien for solidaritet med AUF, eller muslimer, eller jøder, eller hvem enn som blir forfulgt, risikerer vi å miste demokratiforkjempere nå – og i fremtiden.

Hvordan vi som samfunn skal forholde oss til noe så grusomt er vanskelig. Framover håper jeg vi ikke tillater glemselen å gjøre det lettere.

Vi tok feil

KATJA BUSUTTIL, internasjonal leder i Unge Venstre

Tillitssamfunnet ble knust i 10 000 glasskår, da det eksploderte ved regjeringskvartalet og da de som trodde på trygghet ble jaget fra den.

Mens gatene ble feiet, lærte vi at tryggheten er betinget. Vi lærte at betingelser avhenger av hudfarge, pass, språk, og partitilhørighet.

De første til å si unnskyld og de første til å sørge var Aisha og Omar, ikke Anna og Ole. Feil folk ble fordømt. Feil folk ba om tilgivelse.

Vi trodde det var nok å slå ring om å beskytte friheten til å mene, tro og være. Vi sa «aldri igjen», men vi tok feil og det gikk utover Omar.

For vi glemte å lære bort toleranse. Respekt overfor de som tenker ulikt. Aksept overfor de som handler annerledes.

Nå vet vi at det er de skyldige som skal si unnskyld. Likevel må Aisha fortsatt plukke glasskår. Minne folk på hvem som angrep ungdommen og at angrepet var motivert av hat.

Det minner oss om at vi må lære om det som skjedde, bygge opp tilliten og sørge for at prisen betales av de rette.

Mitt møte med Utøya

IBRAHIM ALI, politisk nestleder i Senterungdommen

Tolv år etter terrorangrepene mot AUF og Arbeiderpartiet besøkte jeg i år Utøya for første gang denne sommeren. Senterungdommens sentralstyre fikk en grundig omvisning i lag med AUF og SU sine sentralstyrer.

Vi fikk se historiene fra overlevende, lese tekstmeldinger mellom foreldre og ungdommer imens grusomhetene pågikk.

Det var vanskelig å ikke kjenne på en sorg over de vi mistet og som ble rammet av terroristens ondskapsfulle gjerninger. Det er rett og slett grusomt.

Etter omvisningen tenkte jeg over den absurde troen til de høyreekstreme kreftene om at de handler i Norges interesser. Jeg mener det er helt klart at blant de verste ugjerningene du kan gjøre mot Norge som nasjon - det er å skyte på norske barn og unge på en sommerleir.

Det er å frata familier det kjæreste de har. Det er å rive fra våre lokalsamfunn det som er deres fremtid. AUF har tatt øya sin tilbake.

De hedrer de som ikke er med oss lenger. De baner også vei for nye flinke politiske talenter. Det er beundringsverdig.

Det ble et Norge etter 22. juli

SALMAN CHAUDHRY, medlem i Sosialistisk Ungdom

Det handler om våre 77 falne.

Vi går til kamp mot det som truer hva vi holder kjært og nært til vårt hjerte. Mot det som strider med hvert eneste fiber i vår norske kultur.

Det norske er tufta på åpenhet og demokrati. Fasthet og styrke. Vi stiller opp for de av oss som ikke kan ta kampen for seg selv. Vi gjør det klart for det som truer oss at vi står opp for det vi sa for 12 år siden.

«Det blir et Norge før og et etter 22. juli. Men hvilket Norge bestemmer vi selv», sa Jens Stoltenberg etter terroren.

Jeg vil kjempe for et Norge som lager rom for alle. Vi ser at den moderne fascismen er på vei opp og fram og dette er ikke tidspunktet å bygge murer på. Vi må bygge et samfunn med plass for alle. Aldri mer 22. juli!

Aldri mer 22. juli

TONJE NILSEN, sentralstyremedlem i Unge Høyre

Utenforskap er én av de største utfordringene samfunnet vårt står ovenfor.

Det skal være toleranse for ulike meninger. Ytringsfrihet og meningsmangfold er nødvendig for å beholde det liberale demokratiet vi er så glad i. Spørsmålet blir hvordan vi hindrer at meningene blir farlige.

For å hindre ekstremisme og terror er vi avhengig av å ikke miste folk til utenforskapet. Det er i utenforskapet dårlige holdninger blir ekstreme, og ord blir til handlinger.

Så er nok alle enige om at det er gjort for lite siden 2011. Siden den gang har vi fått flere eksempler på at samfunnet ikke fanger opp folk, før det er for sent. Det er ikke godt nok om vi skal innfri løftet om «aldri mer 22. juli».

Det gjør meg redd for at kampen mot utenforskap og ekstreme holdninger blir enda en kamp vi unge må arve fra våre foreldre. At det er i ungdomspolitikken vi må debattere og finne løsninger.

Heldigvis tør vi. Mens mange voksne fikk berøringsangst under oppgjøret, arrangerte ungdomspartiene medlemsmøter om 22. juli på tvers av partilinjene. Derfor er kanskje det viktigste unge kan gjøre i oppgjøret etter 22. juli nettopp å melde seg inn i et ungdomsparti. Det spiller egentlig liten rolle hvilket.

Kun lys kan drive ut mørke

SIMEN VELLE, leder i Fremskrittspartiets Ungdom

Vi lever i en stadig mer digital tidsalder, en tidsalder som fører med seg noen utfordringer vi som samfunn ikke har helt har klart å møte enda.

Samfunnsdebatten og kommentarfeltene blir stadig krassere, folk snakker forbi hverandre, og ikke til hverandre lenger. Det er for lett å stenge motpartens argumenter ute og for enkelt å innhente falsk informasjon og danne seg falske virkeligheter.

Hvordan vi skal møte de falske virkelighetene med ytringsfrihet og respekt for andres meninger er en stor oppgave for sivilsamfunnet, og en oppgave vi ikke enda har klart å løse.

Norge er fortsatt et av de varmeste samfunnene på jorda, men skal vi beholde det samfunnet må vi alle bidra i den store dugnaden mot ekstreme holdninger. Ansvaret ligger ikke hos FpU, eller hos AUF for den saks skyld.

Vi har alle ansvaret for å stå imot når noen vi kjenner blir radikaliserte i sine tanker og meninger, ikke med kjeft og utfrysing, men med saklige diskusjoner og gjensidig respekt.

For kun lys kan drive ut mørke, og kun kunnskap kan drive vekk uvitenhet.