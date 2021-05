FLØRTER MED TRASH? – Men nei, NRK, Fredrik Solvang er ikke Jerry Springer, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Vidar Ruud

Fredrik Solvangs kjempesmell

Fredrik Solvang er en av de mest lynende intelligente folkene NRK har, men dessverre er det også slik at intelligente folk har lett for å kjede seg. Vi får håpe at målet for «Debatten» ikke er at programlederen skal få en artigere dag på jobben.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

NRKs Fredrik Solvang har visstnok gått lei av «dørgende kjedelige akademikere» og forsvarer invitasjon av to realitytryner til debatt om en av verdenshistoriens største helsekriser.

Det er trist at landets skarpeste debattleder har gått på en sånn kjempesmell. Det er nok noe smittsomt som går i NRK-kantina for tiden, siden det virker som om det ha å hatt tid i TV-ruta nå kvalifiserer for deltagelse i et hvilket som helst program.

En ting er det surrealistiske synet av en viss herr Lothe, sittende litt resignert bakoverlent i en hyttesofa med Stetsonhatten på snei og airpods ut av ørene. Det positive med hans innlegg var at han i alle fall innrømmet at han aldri skulle deltatt. Hans karriere startet med at den filmkyndige kusinen hans visste at han var god med gravemaskiner og en kløpper med dynamittgubber, og bestemte å gjøre ham til TV-kjendis – så nå har han plutselig sitt eget sidermerke på polet, blant mye annet.

2021 i et nøtteskall.

Når det gjelder herr charterpassasjer Østvik er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Har han sagt noe vektig? Nei. Har han vist at han er velinformert? Nei. Har han noensinne hatt kvalifikasjoner til å opplyse oss om Norges og verdens mest akutte problem akkurat nå? Så absolutt ikke.

Så hvorfor er han der da, i landets viktigste debattprogram? Jo, fordi mange vet hvem han er. Det er alt. Nei unnskyld – han har brent munnbindet sitt i en demo sammen med kjente antisemitter og ravgale konspirasjonsteoretikere. I Debattens redaksjonelle hoder er dette så blitt oversatt til at han «når fram til visse målgrupper», og vips begynner det liksom å ligne på en journalistisk fundert begrunnelse, om enn syltynn og ytterst tvilsom. Redaksjonen er nok hardt rammet av Teams-fatigue, alle sammen.

Og hva fikk vi ut av charterturistens opptreden? Jo, han var blitt kritisk til munnbind for et år siden. Jaha. Det var i april 2020, det. Og han syns PCR-tester ikke holder mål. På spørsmål om hvorfor, er svaret at han har «snakket med Rikshospitalet», navn ikke nevnt.

Jeg håper Debatten-redaksjonen er fornøyd med resultatet, for dette var det hele.

Det pinligste øyeblikket var da charterhelten (etter først å ha blitt avvist) begynte å diskutere avanserte analyseprosesser med helsetopp Nakstad, noe førstnevnte selvsagt ikke hadde snøring på. I løpet av sekunder endte han opp som en flatklemt frosk under en dampveivals. Deretter løp han ut av studio og rett i armene på Dagbladet, som sto klar utenfor resepsjonen og straks ga ham tre «Akkurat Nå»-oppslag om at det hele var en hån og at han var blitt dårlig behandlet.

Full pott for Østvik.

Kanskje debattredaksjoner skal begynne å se litt mer på hvilke motiver folk har for å delta i ordskifter i beste sendetid? Jeg tror de fleste vil foretrekke at de motivene har med folkeopplysning å gjøre, og at det som blir servert er noe annet enn synsing og uinformert visvas.

Det er ikke slik at det er for lite desinformasjon om denne pandemien. Det er alt for mye, og NRK burde holde seg for gode til å lage sirkus med folk som gir høyrearmen sin for å komme på TV, uansett anledning.

Motivet for å komme på TV er naturligvis for noen bare penger, fordi TV-clout øker prisen på konferansierjobber og muligheten for å være betalt toastmaster i bygdebryllup. TV-minutter blir temmelig raskt omgjort til penger på konto.

For et par uker siden var charterhelten plutselig biseksuell, i alle kanaler. På fredag var han motstander av munnbind. La meg spå: Neste uke kommer han til å hate vaksinepass, og det i alle kanaler som slipper ham til. La oss håpe det i hvert fall ikke blir i NRK.

Vi er mange som husker debattprogrammet «Klart svar», senere «Lønning og Staff», der Per Ståle Lønning og Tor Erling Staff hyret inn en såkalt folkelig fanatiker ved navn Hans Bauge til å fyre seg opp i hvert eneste program. Han sto der og skrek, for eksempel med et stykke hvalkjøtt i hendene. Den slags dramaturgi er velprøvd i USA, men la oss for all del slippe å måtte sammenligne NRK med noe sånt. Det er jo trash-TV, og Fredrik Solvang er ikke Jerry Springer.

Solvang er en av de mest lynende intelligente folkene NRK har, men dessverre er det også slik at intelligente folk har lett for å kjede seg.

Vi får håpe det ikke kommer flere «Debatten» som er castet for at programlederen skal få en artigere dag på jobben.