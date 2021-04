Kommentar

Flaut for Erna Solberg

Av Astrid Meland

FIKK KARAKTERBOKEN: Erna Solbergs regjering fikk tommel opp for å klare å kaste seg rundt, men må tåle stryk for beredskapen. Her får hun Koronakommisjonens rapport fra leder Stener Kvinnsland. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Beredskapspartiet Høyre er dårlig på beredskap. Men de er ikke så verst på improvisering.

Alt kvelden 11. mars i fjor ringte kommunelegen i Nordreisa Øyvind Roarsen til ordføreren. I kommunen uten smitte hadde de skjønt at det ville komme alpeturister med corona. De ble enig om å stenge ned kommunen

I Oslo derimot, hvor viruset smittet Erna Solbergs nærmeste medarbeidere, visste ikke statsministeren at de sto foran en nedstenging neste dag. Ingen visste det. I et møte den formiddagen ble det ikke gitt noen signaler om at det skulle skje. Ved midnatt holdt de på med idédugnad i Helsedirektoratet.

– Beslutningen om å stenge ned ble tatt i løpet av noen svært få timer, skriver Koronakommisjonen som kom med sin rapport onsdag. Kommisjonen mener regjeringen hadde et par måneder på seg. Likevel ble det hastverksarbeid.

– Dårlig utredet og dårlig forberedt, sier kommisjonen, som også mener beredskapen sviktet mange måneder senere, da regjeringen åpnet landet opp. Da ga de etter for lobbyisme og slapp inn utenlandsk arbeidskraft. Importsmitten var med på å gi en ny bølge.

Og det er selvsagt flaut for Erna Solberg, som leder beredskapspartiet Høyre.

Når kommisjonen likevel godkjenner regjeringens jobb, er det fordi de borgerlige politikerne klarte å improvisere under press.

For eksempel chartret regjeringen egne fly til å få inn munnbind fra Kina. Ansatte ved ambassaden i Beijing jobbet helg og kveld i en vaktordning for å få kjøpt nok. Helseminister Bent Høie ringte en nær venn i Kina som ringte en annen venn for å få Norge prioritert. Høie lastet ned en fly-app for å sjekke at munnbind-flyene landet.

Også han altså fra beredskapspartiet Høyre.

Disse manglene førte ifølge kommisjonen til mer smitte. Det var ingen god ide at ansatte i helsevesenet måtte bruke munnbind to ganger.

Hvorfor var regjeringen så trege?

FHI får gjennomgå i rapporten. I slutten av januar sammenlignet FHI corona med influensa og i slutten av februar sa de at antallet nye tilfeller var forventet å ligge under 100 de første seks ukene. Spådommen sprakk etter 11 dager.

FHI-toppene har i intervju med kommisjonen sagt at det var de som tok initiativ til strammere tiltak. På noen felt er det kanskje riktig. Men kommisjonen skriver at FHIs eget materiale gir et annet inntrykk.

Kommisjonen mener uten tvil at det var FHI som holdt igjen.

Smittevernrådgiverne ville ha de harde tiltakene først når smitten var utbredt i befolkningen. Smitten skulle ikke stoppes, den skulle bare flates ut.

Om Solberg hadde lyttet til det rådet, ville Norge innledningsvis gjort mer som Sverige.

Men ifølge Camilla Stoltenberg endret FHI syn rundt 10. mars. Og det ser i alle fall ut som FHI gjorde det etter hvert, selv om ansatte var uenige seg imellom.

I Danmark hvor mye sies mer rett ut, ser man denne vendingen tydeligere hos smittevern-ekspertene. Der var også viruset først noe «alle» skulle ha. Men så ble det et virus som de så var mulig å slå ned.

I dag er man omforent om at smitten skal holdes lav, også i FHIs ledelse. Men mens Erna Solberg og Helsedirektoratets Bjørn Guldvog etter rapportfremleggelsen tok passe doser selvkritikk, avviste Stoltenberg kommisjonens kritikk i NRKs Dagsnytt 18.

Corona har herjet mindre med Norge enn de fleste andre land.

Æren for det må regjeringen dele med det norske folk. Kommisjonen understreker drahjelpen regjeringen har fått av høy tillit, det at folk hører på myndighetene og omfattes av en velferdsstat.

Våren 2020 ble høyrepolitikk som karensdager og kutt i sykepengene verdens dårligste idé. Nå var det ikke lenger snakk om å gå på jobb om du føler deg litt syk.

Erna Solberg lander trygt fordi det viste seg at også borgerlige politikere kan være kreative og høste frukter av en møysommelig oppbygd sosialdemokratisk velferdsstat.

Men senere fikk vi en smittebølge som toppet alt vi tidligere har sett. Og en vaksine-handel som er det omvendte av å kjøpe 2 for 1.

Nå ligger Norge bak land som Chile, Buthan og Serbia i vaksineringen.

Noe improvisering må altså fortsatt påregnes. Erna Solberg har bare gått inn for en mellomlanding.