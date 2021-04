SELVSTENDIG: Det er på tide at saharawiene får muligheten til å stemme for om de ønsker å bli en selvstendig stat, mener Nhan Kien Nguyen Kuynh (20). Foto: Privat

«25 under 25»: Norge bør engasjere seg for saharawiene

Vi ser klare brudd på menneskerettighetene. Likevel er det ingenting som skjer.

NHAN KIEN NGUYEN HUYNH (20), nestformann i Agder FpU

I 1905 ble Norge en selvstendig stat etter å ha vært i union med Sverige siden 1814. Men det finnes fortsatt land som venter på å få oppleve den selvstendigheten som vi tidvis tar for gitt.

I Afrika eksisterer fortsatt den siste kolonien, Vest-Sahara. Et land som enda venter på å få muligheten til å stemme over sin egen selvstendighet. Likevel, etter 29 år, virker muligheten for selvstendighet fortsatt fjern, selv om saharawiene kjemper videre.

Er det ikke på tide at saharawiene får muligheten til å stemme for om de ønsker å bli en selvstendig stat?

Okkupasjonen av Vest-Sahara er en humanitær katastrofe. En katastrofe som har ført til at rundt 200.000 saharawier har flyktet fra deres hjemland, til flyktningleirer på den algeriske siden av grensen til Vest-Sahara. I disse leirene er de avhengig av humanitær bistand, og store deler av befolkningen lider av under- og feilernæring.

Hver dag kjemper saharawiene en kamp for sin selvstendighet. En selvstendiggjøring av Vest-Sahara er ikke bare en kamp for at saharawiene skal få sitt eget land tilbake. Det er en frihetskamp, en kamp for demokratiske rettigheter og en kamp for menneskerettighetene.

De kjemper kampen gjennom å demonstrere og bruke sin ytringsfrihet, de blir banket opp, fengslet uten bevis, og torturert.

Vi ser klare brudd på menneskerettighetene. Likevel er det ingenting som skjer.

Dette skyldes blant annet at FN blir stoppet fra å rapportere inn overgrepene som blir gjort mot saharawiene. Dette skyldes Frankrikes nære bånd til Marokko som tidligere har vært en fransk koloni, og i dag er gode handelspartnere. Verdenssamfunnet svikter når befolkningen trenger det som mest.

Hvorfor skal Norge engasjere seg i saharawiene sin selvstendighetskamp?

Vi bør engasjere oss fordi det handler om en befolkning som har blitt fratatt sin frihet, som blir kraftig undertrykt og mistet deres rettigheter. En befolkning som har blitt fratatt sin frihet til å leve et godt liv i sitt land.

De har blitt fratatt muligheten til å skape en fremtid for seg og sin familie. De har blitt fratatt muligheten til å ytre om saker uten å bli møtt med vold og tatt fra sin identitet. Frihet er det mest grunnleggende vi har. Det gir oss muligheten til å ta selvstendige valg, og skape det livet som vi mener er best for oss. Likevel kan det dukke opp hindringer som er utenfor vår kontroll.

Dette er det saharawiene opplever når de har blitt fratatt sitt land, og ingen land velger å få en stopp på okkupasjonen.

Hadde vi som nordmenn tillatt oss at et annet land kom inn og tok over Norge, og samtidig krevd at vi ikke fikk lov til å stille spørsmål om dette? Nei, det hadde vi ikke, vi hadde kjempet tilbake, vi hadde protestert mot det som skjedde. Fordi vi mener at Norge skal være Norge, og ikke tilhøre noe annet land.

Det er derfor Vest-Sahara-konflikten er viktig å få en slutt på, for det handler om en befolkning som vil fris fra sine lenker, og kunne skape seg en fremtidig for seg og sin familie. For saharawiene er ikke Vest-Sahara en del Marokko, Vest-Sahara er Vest-Sahara. Norge bør derfor engasjere seg for saharawienes selvstendighetskamp, og kjempe saharawienes kamp i Sikkerhetsrådet.

