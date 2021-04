Kommentar

Superligaen er en vekker

Av Leif Welhaven

Foto: Tegning: Roar Hagen

En lukket liga for de mektigste klubbene strider mot alt fotballen skal være. Samtidig er det noe lett hyklersk over en del av de hissigste reaksjonene på planene.

Fotball handler om følelser. Drømmer. Neglebiting. Fantasier.

Spennet mellom den rene euforien når det går veien og den bunnløse fortvilelsen når favorittlaget ryker.

Noen byggesteiner i grunnmuren bør det ikke tukles med i verdens mest populære idrettsgren. Én av de aller viktigste er åpningen for uforutsigbarhet.

Har Premier League noensinne vært mer stas enn da Leicester vant ligatilttelen?

Liverpool og Manchester City, her ved Mohamed Salah og Raheem Sterling, er to av 12 klubber blant de omstridte planene om en ny liga. Foto: PETER POWELL / EPA

Men nå forsøker 12 av de fremste klubbene i Europa seg på noe som allerede har skapt voldsomme reaksjoner. De ønsker å danne en egen superliga med 20 deltakere på tvers av landegrensene.

15 av klubbene skal ha status som «grunnleggere». De skal være sikret mot risiko for å kunne rykke ned og gå glipp av verdifulle inntekter. Tanken er å spille i midtuken mens det er hjemlig serie i helgene. En superliga er derfor en direkte trussel mot dagens Champions League og posisjonen til Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

I seg selv er et system der de beste er garantert en plass fiendtlig mot fotballens idé. Superligakonseptet er en utilslørt kynisme og egoisme, som blottlegger hvor langt toppfotballen har beveget seg fra den fellesskapsmarkøren det hele startet som.

Klubber som Liverpool og Manchester United har for eksempel utspring i arbeiderklassebyer, med verdier langt unna å være fotballkonserner med milliarder som primær drivkraft.

En av grunnene til at disse planene kommer nå, er hvordan pandemien har skapt økonomiske problemer for klubber med en skyhøy kostnadsside. Men et liv uten tilskuere er tross alt midlertidig.

Nå opplever planene om å bryte ut så mye motbør at det omdømmemessig er vanskelig å se hvordan dette skal kunne bli realisert. La oss krysse fingrene for at superligaen skrotes jo før, jo heller.

Når det er sagt er det noen dimensjoner i diskusjonen det er verdt å trekke frem.

Det er jo ikke slik at dagens system er idealistisk og knirkefritt.

Selv om det skulle bli nei til superligaen, har vi fortsatt et system som favoriserer de største og forsterker forskjeller.

Champions League arrangeres av UEFA. Hva skjer med turneringen dersom vi får en europeisk superliga. Foto: BEN STANSALL / AFP

VI nærmer oss for eksempel Champions League-semifinaler, der milliarder fra Midtøsten gjør oppgjøret mellom Manchester City og Paris Saint-Germain til et «sjeikeslag», mens en russisk oligark finansierer Chelseas suksess.

Alle har vært involvert i økonomiske kontroverser, og avsløringene i Football Leaks viste hvordan den griske galoppen har fått utvikle seg. Her har ikke UEFAs vilje og evne til å sikre fair play vært særlig imponerende.

Slik sett er kanskje graden av forargelse i sosiale medier litt snodig, sett opp mot hvor lite det problematiseres hvilke mekanismer som råder i dag.

På arena etter arena ser vi nå hvordan satte strukturer og systemer i forbundsmodellen utfordres av private aktører som vil ha penger og kontroll. Du skal ikke lenger enn til USA for å finne en oppbygging av idretten som er annerledes enn den vi har i Europa. Den amerikanske modellen minner mer om det vi nå ser skissert av de 12 som vil ha sin egen superliga.

Det er jo ikke slik at den amerikanske idrettsinteressen er fraværende fordi de har organisert seg på en annen måte.

For fansen er det allerede dyrt å følge med om det skal kjøpes overprisede tv-pakker, drakter og annet stæsj. Mye av kostnaden for fotballens spillville makroøkonomi bæres allerede av summen av mikroøkonomier. Dersom denne ligaen blir noe av, er det et spørsmål om tilhengerne skal melkes enda mer.

Fra UEFAs side er tonen overfor superligaprosjektet direkte truende. Det skyldes neppe bare de rent økonomiske interessene, men også at det vil forrykke hele maktbalansen dersom en privat liga blir indrefileten i europeisk fotball

Alvorsgraden forsterkes av at det ikke bare er gått idrettspolitikk i dette, men også politikk i mer tradisjonell forstand. I serien av kritikere har den britiske statsministeren Boris Johnson kastet seg på, med en uttalelse om hvor skadelig det hele kan bli for fotballen.

I sum er det vanskelig å se for seg et annet utfall enn at denne superligaen ikke ser dagens lys, men dette er en vekker på flere plan. Uansett hva som skjer videre, kan storklubbene komme styrket ut av striden. Det skal heller ikke utelukkes at superliga-planen til syvende og sist er et spisset forhandlingsutspill.

Utfallet kan fort ende i et kompromiss der de rikeste får enda mer av kaken, mot at de forblir i systemet og lar forbundene beholde den formelle styringen.