AFGHANISTAN: – Taliban bruker frykt som redskap for å undertrykke det afghanske folket, og fremstiller det som at folket er på deres side. Vår frykt er fiendes styrke, skriver Zabidullah Hemat. Foto: JIM HUYLEBROEK / NYTNS

Debatt

Vi må ikke frykte

I VG-artikkelen «Frykt i Kabul: − Taliban står klare til å overta» formidles det liten tillit og tro på den afghanske befolkningen og de afghanske styrkene. Men er det virkelig slik at Afghanistan står i fare for å falle sammen når internasjonale styrker forlater landet?

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

ZABIDULLAH HEMAT, bakgrunn fra Afghanistan, bor i Norge

Foto: Privat

Dagens Afghanistan er et annerledes Afghanistan enn den gang Taliban tok over i 1996. Da Taliban tok over, var landet allerede rammet av blodig borgerkrig mellom konkurrerende krigsherrer og etnisk polarisering. Landet manglet politisk ledelse, en nasjonal militærstyrke og hadde heller ingen økonomisk støtte.

I forkant av Talibans maktovertagelse, ga president Dr. Najibullah i 1992 fra seg makten til Mujahedin, var landets luftforsvar, hær, politi og andre sikkerhet og tjenesteytende institusjoner ruinert. Den politiske sfæren var preget av splittelser og konflikter om hvem som skulle besitte makten, noe som førte til at Mujahedins regjering var veldig svak.

I årene mellom 1992 til 1996 hvor Mujahedin satt med makten gikk militæret i oppløsning, og våpen, krigsfly og annet krigsmateriell ble destruert eller transportert til Pakistan. I tillegg til politikken og militæret, var også landets økonomiske situasjon annerledes enn det den er i dag. Landets økonomi bestod i stor grad av opiumproduksjon og smugling, og en stor del av befolkningen led under fattigdom og slet med å få nok mat til familien.

Som følge av krigsherrenes mord, plyndring og barbariske handlinger under borgerkrigen, fikk Taliban økt popularitet på 90-tallet. Populariteten sammen med den fragmenterte politiske, militære og geografiske situasjonen, dannet forutsetninger som gjorde det mulig for Taliban å ta over makten. Folk strebet etter orden, og var villige til å akseptere hvem som helst ved makten, bare de kunne sørge for stabilitet.

Dagens Afghanistan er annerledes enn på 90-tallet på mange måter. For det første har Afghanistan i dag en veltrent og velorganisert militærstyrke med erfaring. De afghanske styrkene har ansvaret for 96 prosent av operasjonene som gjennomføres i landet, og får støtte fra USA og NATO i kun 4 prosent av operasjonene. For tiden utgjør de amerikanske styrkene og NATO bidrag bare 12 500 soldater. Om disse soldatene er tilstede eller ikke, vil ikke utgjøre en stor forskjell. Dette med bakgrunn i at de internasjonale styrkene har få aktive i operasjoner, de har heller ikke blitt utsatt for angrep siden februar 2020. Det er de afghanske styrkene som har håndtert konflikten med Taliban det siste året.

Istedenfor å fokusere på de internasjonale styrkenes tilbaketrekking, må vi heller fokusere på hvordan Taliban utøver, opprettholder og forsøker å utvide sin makt. Taliban bruker frykt som redskap for å undertrykke det afghanske folket, og fremstiller det som at folket er på deres side. Enhver som støtter den afghanske staten eller motsier Taliban betraktes som legetime mål for terror eller henrettelser.

Den afghanske regjeringen har kommet med forslag om nytt presidentvalg til Taliban, der president Ghani sier at han selv ikke skal stille til valg. Taliban har avslått dette. Dette sier det meste om Talibans popularitet. Det er derfor viktig at vi skiller mellom popularitet og frykt, som grunnlag for legitimering av volden Taliban utøver for å opprettholde og tilegne seg makt.

Den afghanske staten trenger økonomisk støtte, noe Vesten og USA har sagt at de skal bidra med frem til 2024. Det er allikevel viktig at vi nå har tillit til den afghanske befolkningen og de afghanske styrkene, gjennom å skape et klart og realistisk bilde av hvem som er fienden og hvem som ønsker å skape en bedre fremtid for landet.

Det tjener ikke oppbygging av den afghanske staten om vi velger å presentere et bilde av at alt vil falle sammen som et korthus, når de internasjonale styrkene trekker seg ut.