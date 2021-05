SKOLE: Adrien Lenerand (22) mener det trengs flere valgmuligheter i skolen. Foto: Privat

«25 under 25»: Sidemål eller klimamål?

Man behøver ikke være ekspert i sidemål for å løse klimakrisen!

ADRIEN LENERAND (22), Nestleder i Buskerud Unge Høyre

Skolen bør ikke være en innføring i alt mulig rart. Det er på tide at vi tilbyr mer av de fagene som er viktig for oss elever, og mindre av de fagene som vi ikke har behov for.

Hele poenget med utdanningen vår er at den skal forberede oss til voksenlivet. Det er ikke skolen godt nok tilrettelagt for slik den er nå. I dag er vi mange som i utgangspunktet er ivrige og motiverte for å lære, som fort blir skuffet når vi ser hva læreplanmålene forventer av oss.

Her blir vi vurdert på hvor gode vi er til å drive diktanalyse og hvor godt vi kan bøye verb. Det er ikke rart at mange blir demotiverte. De fleste har ikke behov for dette i voksenlivet.

Det er på tide å erkjenne at vi elever lærer forskjellig og er forskjellige. Noen av oss vil bli klimaforskere, mens andre har lyst til å bli sykepleiere eller ingeniører. En ting har vi til felles: Vi behøver ikke å være eksperter i sidemål for å kunne bli noen av delene.

Det vi heller har behov for, er å bli vurdert på de tingene som er relevant for fremtiden vår.

Det kan for eksempel være ved å gjøre flere obligatoriske fag om til valgfag, og ved å tilby mer dybdelæring i fag der det er behov for det.

Det er vår generasjon som skal ta tak i klimaendringene, håndtere eldrebølgen og redusere de økonomiske forskjellene. For å gjøre det kommer vi til å trenge dyktige klimaforskere, flinke sykepleiere og engasjerte samfunnsborgere. Det får vi ikke ved å være eksperter i fag som sidemål.

Dersom venstresiden vinner valget kan vi forvente oss mer av de samme vurderingene. Et eksempel på det er Arbeiderpartiets forslag om å bruke penger på gratis skolemat og å beholde sidemål som obligatorisk vurdering.

Dette er ikke løsningen på de problemene vi står overfor. Det vi trenger er at pengene går til bedre lærere og en bedre utdanning.

Vi trenger er en skole som gjør oss bedre rustet for fremtiden vår, og som ikke vurderer oss ut ifra hvor god vi er til å bøye verb eller ramse opp navn på forskjellige isbreer.

Verdens beste skole lar oss bestemme mer over vår egen hverdag.

Verdens beste skole tilrettelegger for at vi unge skal få oss jobb, fremfor at vi blir sittende et ekstra år på skolebenken for å bli vurdert i sidemål.