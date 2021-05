Leder

Aldri mer pasientkontakt

STORT ANSVAR: Helsetilsynet følger opp norsk helsepersonell og gir reaksjoner på feil atferd. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg på pasienter må fratas muligheten til å behandle pasienter i enerom – for all fremtid.

De siste ukene har VG i en rekke artikler avslørt hvordan psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt, i mange tilfeller har fått autorisasjonen tilbake. Slik at de igjen har kunnet ta imot pasienter, men uten at pasientene får vite at de har begått overgrep tidligere.

Minst 42 psykologer og psykiatere er de siste 15 årene fratatt eller har gitt fra seg autorisasjonen, fordi de ble tatt for å ha krysset grensen seksuelt med sine pasienter. Likevel er mange av dem nå tilbake i jobb. Flere har i dag alenekontakt med sårbare pasienter.

Politikerne og Statens helsetilsyn mener det er en grunnleggende rettsstatstenkning at dersom du har gjort opp for deg, skal du få en ny sjanse. Dermed får helsepersonell søke om å få tilbake autorisasjon etter å ha gjort bot for sine overtramp. Og i mange tilfeller gir altså Helsetilsynet autorisasjonen tilbake.

Konsekvensene av en slik praksis er at overgrepsmenn- og kvinner igjen får fri tilgang til noen av de mest sårbare i våre samfunn – mennesker som oppsøker helsevesenet for å få hjelp. Noen av dem er alvorlig psykisk syke, overgrepsofre, suicidale og rusavhengige.

Da kan vi få groteske tilfeller, slik som serieovergriperen Sverre Varhaug som i tre tiår begikk rystende overgrep mot egne pasienter. Han ble fratatt autorisasjonen, fikk den tilbake og fortsatte overgrepene. Til slutt mistet han autorisasjonen for godt.

Det finnes også flere nye tilfeller, slik som da en psykiater hadde samleie med Charlotte Thoresen i 2008 etter å ha gitt henne beroligende midler. Han er i dag overlege.

Denne muligheten i dagens regime ivaretar leger på bekostning av pasienter.

Rettsstatstenkningen består ikke bare av prinsippet om ny sjanse etter å ha tatt straffen. Den består også av rettighetstap. Hvert år idømmes økonomisk kriminelle et livslangt næringsforbud som hindrer dem fra å lede selskaper eller sitte i styrer. Og hverken foreldre eller skoler ville akseptert at en pedofilidømt pedagog skulle undervise elever i klasserommet.

Det må holde at helsepersonell i betrodde stillinger trår over grensene én gang. Rett og slett fordi sårbare pasienter må være trygge på at de ikke sitter overfor en overgriper i hvitt frakk.

Psykologer og psykiatere som har begått overgrep må derfor fratas retten til pasientkontakt i enerom på permanent basis. En slik rettighetstap er fratagelse av funksjon, ikke av yrke. De står fritt til å bruke kunnskapen på andre måter, som til forskning og rådgivning.

