Kommentar

Exit Cummings: Teppefall for den «gale mulla»

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: Roar Hagen

Storbritannia befinner seg i eksistensiell krise. Men i Downing Street utspilles klassisk britisk farse – der folk løper inn og ut av dører.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En gang på 90-tallet ble jeg med komedieforfatteren Ray Cooney på en teaterprøve i London. Hans nye skuespill skulle straks ha premiere i Norge med Rolv Wesenlund i bærende rolle som utro Ap-statsråd.

Men samtalen måtte finne sted innimellom andre gjøremål. Og nå satt vi midt i en gjennomgang av et uferdig stykke fra hans hånd, der nylig avdøde Geoffrey Palmer skulle spille britisk Tory-statsminister. Rollefiguren hadde fått et slag i hodet og trodde han var den inkarnerte Guy Fawkes – mannen som i 1605 forsøkte å sprenge Overhuset med 36 tønner krutt.

Det hele var latterlig nok. Men tematikken fungerte hverken som politisk satire eller lystspill. Selv som absurd farse, hvor «alt» er lov – og jo villere crazy-humor, jo bedre – var det ikke mulig å skape en scenisk troverdig karakter av en statsminister i indre konflikt mellom Plikten som ansvarlig regjeringssjef, og forpliktelsen han mente å ha overfor de som hadde utsett ham til å sprenge Det Bestående.

Stykket ble lagt til side. Det var for sprøtt, simpelthen.

les også KOMMENTAR: Ytre høyres vekst og fall

Spol frem til 2020. Med en statsminister som både har lånt øre til Tory-kjernen i Det konservative partiet og til den mer rabiate falanksen av brexit-tilhengere i Vote Leave-kampanjen, kan 88-årige Ray Cooney blåse støvet av sujettet. Virkeligheten haler innpå farsen.

Dessverre er den svært umorsom. Storbritannia ble sist uke det første land i Europa som passerte 50 000 covid-døde. Nasjonen er stengt ned. Sykehusene sprengt, testprogrammet i kaos og sporingssystemet har brutt sammen. Og om få uker slår brexit inn. Da utløper overgangsordningene landet har med EU.

Selv om det skulle komme en ny avtale på plass i siste sekund, har Johnson-regjeringen surret vekk så mye forhandlingstid på å late som at brexit ikke har noen ulemper, at britene på kritiske områder står uforberedt.

les også Dominic Cummings går av

For eksempel må et nytt patentregime for import av medisiner godkjennes før Storbritannia kan sette én eneste covid-vaksine. Det er ikke EUs feil. Det er britene som ensidig har sagt opp avtalen. En av flere oppsigelser der regjeringen ikke har forstått omfanget av å bryte med EU. Irskegrensen er et annet eksempel.

Samtidig har Johnsons nedlatenhet overfor Skottlands selvstyremyndigheter pøst enda mer bensin på uavhengighetsbålet. Selv profilerte skotter som hverken har stemt på nasjonalistpartiet SNP eller for løsrivelse, har nå tatt offentlig til orde for ny folkeavstemning om selvstendighet.

les også Storbritannia knaker i sammenføyningene: Landskampen

Hver for seg er dette saker med en alvorlighetsgrad som burde inngi full oppmerksomhet. I stedet har Downing Street brukt energien på indre konflikt mellom Johnsons kontroversielle rådgiver Dominic Cummings og hans harde kjerne fra Vote Leave på den ene side, og Tory-sentrister, som vil slutte fred i partiet, på den andre.

Statsministerens sjefrådgiver Cummings, som ikke en gang er Tory-medlem, har hatt som uttalt mål å bryte ned det etablerte styringssystemet for å skape et nytt. Det var han som rådet Johnson til å oppløse parlamentet, noe Høyestrett slo fast var ulovlig. Det var han som fikk regjeringen til å trekke utmeldingsavtalen med EU, noe Overhuset mener er i strid med internasjonal lov. Og det er han som har bedt Boris styre mot EU-brudd uten avtale, enda alle økonomiske indikatorer blinker rødt. For å legge skam til skade sørget han også for å undergrave regjeringens coronastrategi ved å bryte reiserestriksjonene myndighetene påla folk flest.

les også Boris vil nødig sparke «karriere-psykopaten» Cummings

En sentral rolle i det politiske samtidsdramaet fylles av Carrie Symonds, Boris Johnsons forlovede. Hun har ifølge den konservative avisen The Times kalt Dominic Cummings en «gal mulla» som Boris «må frigjøres fra».

Symonds er De konservatives tidligere kommunikasjonssjef og regnes som lojal mot kjernevelgerne. Hun har uttrykt bekymring for at partiet vil revne permanent om forloveden fortsetter å lytte til Cummings. Vote Leave-falanksens konfrontasjonsstrategi har vunnet dem noen kortsiktige populistiske seirer, men har splittet den konservative parlamentsgruppen, underminert tilliten til regjeringen og skadet BoJos ry som landets mest populære politiker.

les også Javel, statsminister Fleksnes

Hun gir Cummings skylden for at mediene, især den mektige høyrepressen, har vendt seg mot Johnson. Heller enn å bygge allianser for å folk med seg – som en suksessfull politiker er nødt til – har Johnson, i henhold til Trump-doktrinen, blitt rådet til å dyrke tydelige konfliktlinjer.

Ifølge britiske medier skal det ha vært scener i Downing Street den siste uken som oppfyller farsens krav til indre logikk, og som alltid ender med at den fremmelige karakteren fra første akt ydmykes og forsvinner ut bakdøren.

Dominic Cummings valgte imidlertid hovedinngangen med alle pressefotografene foran da han demonstrativt forlot Nr. 10 bærende på en liten kasse med private eiendeler, slik vi gjerne ser på film når noen får sparken. Underteksten var tydelig nok: Å skjemme ut Boris for at han ikke stilte opp for sin venn, men valgte husfred med forloveden.

les også The identity, stupid

Slik underbygde Cummings nidbildet av den ubesluttsomme Boris; han som er enig med siste taler (som regel Cummings), som mangler egne ideer (de hadde Cummings), gjennomføringsevne (Cummings), grep om regjeringen (Cummings) og ikke minst en brexit-strategi (Cummings).

Hvis frigjøringsprosjektet skal lykkes må Johnson gjenopprette partiets kurs mot sentrum, ta en Thatcher og kvitte seg med venner og ja-mennesker i regjeringen til fordel for statsråder med faglig tyngde.

Han må godtgjøre at bruddet med Cummings & co er mer enn intrigant maktkamp; at det er et personlig, politisk og ideologisk oppgjør om regjeringens retning. Og at det er hans siste u-sving.

Publisert: 17.11.20 kl. 10:31

Les også