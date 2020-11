MINORITETER OG COVID19: – Profesjonelt utført tolking av godt planlagte og godt formulerte budskap fra politisk ledelse er den rette måten å få det til på, skriver kronikkforfatterne. Foto: PRIVAT/OsloMet

Helsemyndighetenes svikt fyller opp sykehusene

Faglig trygge tolketjenester forsvant da det gjaldt.

KATE BERG, statsautorisert tolk

URSZULA SREBROWSKA, statsautorisert tolk

HILDE FIVA BUZUNGU, stipendiat, institutt for sosialfag, OsloMet

MARIA WATTNE, stipendiat, institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet

I den siste tiden har stadig flere fått øynene opp for myndighetenes svikt i arbeidet med å forebygge smittespredning i minoritetsbefolkningen. Sist er det VG som den 13. november analyserer situasjonen rundt helseinformasjon til minoritetsbefolkningen.

Helsedirektøren påpeker at minoritetsbefolkningen utgjør en sårbar gruppe fordi de er avhengige av tilrettelagt informasjon på språk de forstår, og av bruk av tolk. Han hevder også at helsemyndighetene har rettet en stor del av sin kommunikasjon mot minoritetsbefolkningen.

Vi stiller spørsmål ved både i hvor stor grad myndighetene faktisk har målrettet kommunikasjon til minoritetsbefolkningen og ved måten dette har skjedd på. Etter vår mening viser de famlende framgangsmåtene snarere at norske myndigheter har en blindsone i samfunnssikkerhetsarbeidet, og nå understreker smittesituasjonen at myndighetene mangler evne til å drive beredskaps- og folkehelsearbeid i et flerspråklig samfunn som vårt.

Under hele pandemiperioden har tolker og forskere på tolkefeltet i Norge vært bekymret for at pasienter ikke får den informasjonen og den hjelpen de trenger. Noe av det første som skjedde da Covid-19 traff landet, var at avlysninger av tolkeoppdrag raste inn. All fornuft tilsier at under en helsekrise burde behovet for tolk være større enn normalt, men på landsbasis opplevde 82 prosent av tolkene færre oppdrag i perioden Norge var nedstengt. Tolk blir altså ikke bestilt, og/eller sjeldnere enn før, selv om det tilbys både skjerm- og telefonløsninger.

Det hevdes stadig at minoritetsbefolkningen er avhengig av tilpasset og tilrettelagt informasjon. Vi kan ikke forstå hvordan og hvorfor norsktalende og flerspråklige som bor i samme område skulle ha behov for forskjellig informasjon om Covid-19 og smittevern. Vi vil påstå at det er denne forskjellsbehandlingen fra myndighetene som bidrar til at liv settes i fare og sykehussenger fylles opp.

Det er påfallende at frivillige aktører pålegges å ta over oppgaver som myndighetene burde ha ansvaret for å utføre. Som bystyrerepresentant Afshan Rafiq (H) sier i VG: «Vi kan ikke overlate en del av informasjonsarbeidet til tilfeldige organisasjoner og personer, såkalte «hjelpere». Jeg etterlyser et mer systematisk og treffsikkert informasjonsopplegg fra helsemyndighetene.»

I stedet bygger Helse- og omsorgsdepartementet opp et korps av helseambassadører som skal informere om corona og smittevern på en rekke minoritetsspråk. Ambassadørene trenger ikke å ha noen helsefaglig utdanning, og de skal heller ikke lønnes for jobben. De er frivillige som bidrar med å tilpasse korona-informasjon og spre den i aktuelle miljøer. På hvilken måte informasjonen skal «tilpasses», går ikke fram, ei heller hvordan dette skal kvalitetssikres.

Det ligger utvilsomt gode intensjoner bak flerspråklig tjenesteyting, og mye arbeid som gjøres på frivillig basis fortjener ros. Imidlertid er det viktig å sette spørsmål ved hvordan informasjonen blir når oppgaver som vanligvis utføres av faglærte helsearbeidere og sosialarbeidere, overlates til helt ufaglærte personer.

Etter påtrykk fra en rekke fagpersoner på feltet har nå den siste av regjeringens pressekonferanser blitt tolket av profesjonelle tolker. Foreløpig er det tolking kun til fire talespråk i tillegg til tegnspråk. Dette burde vært gjort under hele pandemiperioden og på flere språk, for eksempel de ti største minoritetsspråkene i Norge.

I tillegg burde essensiell og oppdatert informasjon om situasjonen i Norge, myndighetenes anbefalinger, pålegg og tiltak vært samlet og gjort lett tilgjengelig på nødvendige språk. Virkeligheten har i stedet vært at kommuner og frivillige aktører har gjort mye dobbeltarbeid, informasjonen er utdatert, ikke samlet noe sted, og kvalitetssikringen variabel. I all hovedsak er det grunnleggende smittevernanvisninger som er oversatt (vask hendene, hold avstand), mens informasjonen om hva som skjer i Norge og hvordan vi alle skal klare dette sammen glimrer med sitt fravær.

Her skimter vi en «oss og dem»-tankegang der minoritetsspråklige defineres ved ikke å være som flertallet, de norsktalende. Inndelingen fører til regelrett diskriminering fordi det blir legitimt å tilby tjenester av en annen kvalitet til den utdefinerte gruppen. Dette er en uakseptabel forskjellsbehandling.

At minoriteter rammes hardere av korona, forklares ikke helt av sosioøkonomiske forhold og overrepresentasjon i utsatte yrker. FHI har også understreket at tallene kan ha sammenheng med språkutfordringer, tillit til helsesystemet og helsekompetanse for etterlevelse av råd og i forbindelse med smittesporing. FHIs Enhet for Migrasjonshelse har blant annet følgende enkle, konkrete råd for arbeidet overfor innvandrermiljøene: «Driv oppsøkende arbeid og bruk muntlig informasjon om mulig. Ha lav terskel for bruk av tolk og gjør språklige tilpasninger! Enkelt språk og oversatt informasjon kan være nødvendig. Tolk er nødvendig for å få god dialog».

Ingen er trygge før alle er trygge, og i et flerspråklig samfunn er det viktig å nå ut så godt som mulig til så mange som mulig. Profesjonelt utført tolking av godt planlagte og godt formulerte budskap fra politisk ledelse er den rette måten å få det til på.

