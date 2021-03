Kommentar

Hva om Meghan Markle var hvit?

Av Shazia Majid

FÅTT BEKLAGELSE: Hertuginne Meghan og prins Harry har beskyldt medlemmer i kongefamilien for rasisme. Tidligere denne uken kom dronning Elisabeth med en beklagelse til barnebarnet og kona hans. Foto: Toby Melville / PA Wire

Meghan og Harry har kommet med rasismeanklager mot kongehuset og den britiske tabloidpressen. Nå starter oppvasken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da Prins Harry og hertuginne Meghan nylig valgte å snakke ut om hvorfor de trakk seg tilbake fra det britiske kongehuset og flytte til USA forberedte man seg på det verste. Det verste viste seg å være rasismeanklager mot to mektige institusjoner.

Anklagene mot pressen kan ettergås, anklagene mot kongefamilien blir ord mot ord. Slik det ofte er i overtramp som begås mellom nærstående.

Det hører med til sjeldenhetene at en har håndfast dokumentasjon i saker som rasisme, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Ofte koker det ned til partenes troverdighet. Så også i denne saken.

Skittentøyvasken

I sitt intervju med Oprah Winfrey forteller Meghan hvordan noen i kongefamilien skal ha sagt at de var urolige for den da ufødte sønnen Archie sin hudfarge. Altså hvor mørkt barnet skulle være. Dette er opplysninger hertuginnen sier at hun fikk fra sin ektemann, ordene skal ha falt i hans nærvær. Om dette skulle være oppspinn eller overdrivelser er det i så fall prins Harry som er ansvarlig.

Tirsdag kveld valgte Dronning Elisabeth å gå ut med en beklagelse, særlig for påstander om rasistiske utsagn. Stridens kjerne er at de kongelige ikke skal ta skittentøyvasken i offentligheten.

Men rasisme er offentlig anliggende, særlig når den skal ha vært så åpenbar, og i en så opphøyet (om enn utdatert) institusjon som det britiske kongehuset. Slike posisjoner kommer med et visst ansvar, og dronning Elisabeth ser ut til å forstå det. Eller, Hertugparet har tvunget frem den forståelsen.

Det var dog hverken forståelse hos eller kom noen beklagelse fra pressen. Snarere tvert imot. «Den britiske pressen er ikke intolerant», sa redaktørforeningen, Society of Editors i en uttalelse etter intervjuet. De slår også fast at landets presse «har en stolt tradisjon for å påpeke rasisme».

Denne ryggmargsrefleksen viser hva som er galt, ikke bare i pressen, men også i deler av det britiske samfunnet. Det er en lang vei å gå.

I det nå mye omtalte intervjuet legger hertugparet bredsiden til mot landets tabloidpresse. Den er kjent for å være nådeløs i sine karakteristikker og personangrep mot offentlige personer. Meghan har ikke vært noe unntak.

les også Det er alltid kvinnen som får skylden

– Krysset en grense

Allerede i 2016, før paret ble forlovet, gikk prins Harry til det uvanlige skrittet å åpenlyst kritisere pressen for dets dekning av kjæresten Meghan. «En grense er krysset», skrev han i uttalelse den gangen.

Her er det viktig å huske at dette er en mann hvis mor, prinsesse Diana, ble hundset av tabloid pressen. Mens prinsen selv har levd et liv hvor hver bevegelse er blitt avis-mat.

Han kalte mediedekningen for «bølgen av hets og trakassering» mot kjæresten – «noe av det på avisenes forsider og i kommentarjournalistikken», som ifølge Harry hadde «rasistiske undertoner og direkte sexisme». Han ville at pressen skulle besinne seg, før det gikk galt.

Rasistisk hets

Pressen besinnet seg ikke. Det er ikke i den britiske tabloidpressens natur. Og det har jo gått galt. Det er ikke første gangen.

Det som dog skiller noe av Meghan-dekningen fra andre slike tilfeller er at det er blitt brukt etniske stereotypier, og det mange mener er ord og uttrykk som har virket som en hundefløyte på rasister. Med massiv rasistisk hets i kommentarfelt som resultat.

Hadde det skjedd om Meghan Markle var hvit?

Det finnes flere eksempler, særlig fra tabloidene The Daily mail og The Sun. I førstnevnte sto saken med følgende overskrift: «Snakk om oppadgående mobilitet! Hvordan Meghan Markle’s familie gikk fra bomullsslaver til kongelige på 150 år».

I en kommentar i samme avis i anledning parets forlovelse skrev kommentator Sarah Vine: «Ja, de er gledelig forelsket. Så hvorfor har jeg en gnagende bekymring om dette forlovelsesbildet?». Avisforsiden ble fulgt av et bilde av nyforlovede Harry og Meghan, tett omslynget. Forsiden skapte sterke reaksjoner. Men det er ikke bare tabloidene – En BBC-journalist fikk sparken for å ha tvitret et bilde av et par som holdt en sjimpanse, med teksten «kongelig baby forlater sykehuset».

SKAPTE FURORE: Denne forsiden skapte sterke reaksjoner i Storbritannia for det som ble oppfattet som rasistiske undertoner. Foto: faksimile: The Daily Mail 22. desember 2017

Etterlengtet oppvask

Og nå benytter altså redaktørstanden anledningen til å nekte for intoleranse i egne rekker.

Men påstanden får ikke stå uimotsagt. Det bærer bud om en etterlengtet oppvask. Kilder jeg har snakket med i den britiske pressen forteller om strukturelle etniske ulikheter i britiske redaksjoner. Rasismen finnes blant enkelte journalister og redaktører, og dette påvirker journalistikken, noe også prins Harry har påpekt. Det gjelder ikke bare i høyrevridde medier, men også i tradisjonelle medier.

Det kan forklare at over 170 britiske journalister med etnisk minoritetsbakgrunn nå går ut og avfeier redaktørenes påstand på det kraftigste. «Den kategoriske uviljen til å akseptere at det finnes intoleranse i den britiske pressen er latterlig, den gjør mørkhudede journalister en bjørnetjeneste og viser en institusjon og bransje i benektelse», sier de.

Etter den massive kritikken har den svært homogene redaktørforeningen moderert seg og lederen valgte å gå av onsdag kveld.

Mange vil si at pressen, folket eller kongehuset ikke var verre mot Meghan Markle enn den hadde vært mot enhver annen Hollywood-stjerne fra USA. At dette er et klassespørsmål og ikke et rasespørsmål.

Jeg er ikke så sikker.

Hadde en Grace Kelly møtt samme giftige retorikk, om hun hadde valgt å gifte seg inn i det britiske kongehuset fremfor fyrstedømmet i Monaco? Jeg tror ikke det.

Les flere kommentarer skrevet av Shazia Majid: