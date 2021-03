Leder

Foto: Jan Ovind

Flytogets kundetilfredshet er på øverste hylle, og selskapet har i mange år toppet norske omdømmeundersøkelser. Men fravær av statlig coronastøtte kan gi Flytoget banesår.

Det er «en viss fare for at Flytoget kan forsvinne fra markedet», advarer Jernbanetilsynet som frykter monopolsituasjon i togtrafikken, ifølge E24.

Mens svenske SJ, britiske Go Ahead og Norges tidligere statsbaner – for tiden kjent som Vy – fikk grønt lys for å videreføre fjorårets ekstraordinære pandemistøtte ut juni i år, blinket det rødt for Flytoget allerede i høst. «Basert på blant annet transportfaglige vurderinger gir mandatet ikke anledning til å forlenge denne avtalen i 2021», het det i avslaget fra Jernbanedirektoratet.

Hva disse «transportfaglige vurderinger» bunner i, synes uklart. Likeså hvorfor mandatet angivelig gjør det mer opplagt å støtte svensk og britisk jernbanenæring i en krisetid fremfor Norges mest pålitelige og populære togselskap.

Kanskje er det en avsporing å se dette i lys av Jernbanedirektoratets tidligere initiativ om å innlemme flytogtilbudet i den øvrige togtrafikken – noe som ifølge Flytoget kan innebære at tilbudet legges ned.

Men siden direktoratets forslag er såpass nærliggende i tid, er det også nærliggende å tenke at pandemisituasjonen kan ha fremstått som en mulighet til å få fortgang i denne integreringen. At et selvstendig selskap som Flytoget har satt NSB/Vy i et grellere lys hva omdømme og punktlighet angår, kan ha falt noen tungt for brystet.

Statens jernbanetilsyn mener imidlertid at forskjellsbehandlingen som direktoratet og Samferdselsdepartementet har sanksjonert, er problematisk. I et brev fra tilsynet som E24 har fått innsyn i, fremholdes det at «støttetiltak i form av tilleggsavtaler om økt vederlag med kun Vy, Go Ahead og SJ, slik det er lagt opp til for 2021, [fører] til konkurransevridning mellom Flytoget og Vy».

Dessuten vrir tiltaket konkurransen i PSO-markedet (public service obligation), «til ulempe for Flytoget», heter det videre. Og at det er «fare for at forskjellene i støttetiltak bidrar til at Vy i større grad kan opprettholde sin virksomhet, resultat og inntekter enn Flytoget under pandemien.»

Klarere kritikk enn dette kan vanskelig formuleres på byråkratisk stammespråk. Et forslag til tilleggsavtale – som er kommet etter at Flytoget har påklaget den opprinnelige beslutningen – kan gi selskapet støtte til én avgang i timen.

Det vil likevel bety at Flytoget vil tape store pengesummer hver måned for å opprettholde nødvendig produksjon for å sikre at ikke kundene etablerer nye reisevaner i denne perioden, mener Flytogets direktør, Philipp Engedal.

Flytoget har tidligere anført overfor departementet at de i dagens situasjon taper 40 millioner kr. i måneden, noe som kan føre til at de ikke vil klare å møte de finansielle kravene som settes for å konkurrere om sin egen virksomhet når avtalen om personfrakt til og fra Gardermoen utløper om få år.

Sammenfall av tilfeldigheter, eller ikke; samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har et selvstendig ansvar for å få bransjevilkårene for coronastøtte på rett spor.