OMSTRIDT: Den uferdige utgaven av det mye omtalte kunstverket i Kvam skapte mildt sagt oppstandelse. Men så tok historien en annen vending. – Felles opplevelser gir oss et utgangspunkt for å snakke sammen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Paul Kleiven / NTB

Debatt

Bygda som snudde kunsten på hodet

Da vi begynte arbeidet med dokumentarfilmen «Odelsgut og fantefølge», sto bygda Kvam midt oppe i en konflikt om et offentlig betalt kunstverk. I motsetning til mange andre tilspissede debatter om kunst i offentligheten, brakte energien i denne konflikten noe konstruktivt med seg.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KRISTINE ANN SKARET, produsent i Stray Dogs Norway

Foto: Barbora Hollan

Kvam er ei lita bygd i Gudbrandsdalen som tidligere var et fast stoppested for reisende mellom sør og Nord-Norge. Bygda sliter med fraflytting etter at sponplatefabrikken ble nedlagt, og når E6 legges i tunnel og utenom den populære veikroa Sinclair, frykter de 793 innbyggerne for levebrødet sitt.

Som trøst for den tapte gjennomfartsveien inviterer fylkeskommunen kunster-kollektivet Fellesskapsprosjektet å fortette byen (FFB) til bygda for å lage en offentlig kunstinstallasjon.

Verket i Kvam er en del av kunstprosjektet «Veiskille» som skal bringe nye impulser til bygdene i dalen. Det viser seg imidlertid at kvamværene ikke lar seg begeistre av kunsten de tilreisende bringer med seg og gir i stedet høylytt uttrykk for sin skepsis. Så høylytt og fysisk at kommunen bestemmer seg for å legge kunsten på lager og således avbryte prosjektet før det var fullført.

I dokumentarfilmen «Odelsgut og fantefølge» førsøker vi å forstå kunstverket ut fra kvamværenes forutsetninger. Vi opplevde at administrasjonen i fylkeskommunen, kunstnerne og folket i Kvam ikke alltid snakker samme språk. Kunsten lar seg ikke fange av byråkratspråket og lokalbefolkningen føler seg lurt og latterliggjort. Pressen kaster seg på og gjengir tabloide oppslag om skitne truser, og fyrer opp en debatt i sosiale medier med latterliggjøring og nedrige kommentarer.

Det er få journalister som tar for seg innholdet i kunstnernes arbeid, men skittentøyet får mediedekning helt inn i Dagsrevyen.

les også Bygda snur - vil ha omstridt kunst likevel

Å bli røsket ut av vante forestillinger og påtvunget noe uventet kan vekke oss opp fra dvale og tvinge oss til å forholde oss til nye problemstillinger. Det kan også framprovosere usakligheter og vekke nettrollene blant oss. Anonyme Facebook-profiler opptrer som møkkaspredere, og dyrker mistillit og (skinn) uenighet for å splitte og polarisere. Ofte lykkes de takket være mediene som gjerne kaster seg på klikkjakta uten å gå nærmere og kunstfaglig inn i feltet.

Men i Kvam skjer det noe uventet. Kunstnerne forteller at de ønsker å dyrke «uenighetsrommet» og vil fortsette prosjektet sitt. Kunstverket har også satt Kvam på kartet. Og kvamværene bestemmer seg for å bygge videre på historien – de vil ha kunsten tilbake. Og denne gangen er det noen modige lokale sjeler som våger å kikke fram bak gardina ta et skritt nærmere og undersøke dette fremmedelementet som dukker opp igjen på tunet.

Å se det samme betyr ikke nødvendigvis at vi ser fra samme perspektiv. Men felles opplevelser gir oss et utgangspunkt for å snakke sammen. Etter over et år med nedstenging, har det forhåpentlig gått opp for mange at kunsten og kulturens potensiale til å skape møteplasser og opplevelser har en verdi vi ikke kan telle eller måle i kroner og øre.

Hvis kulturproduksjon skal tilby noe annet enn underholdning og virkelighetsflukt, og være et sted der vi kan tenke «utenfor boksen» – både som skapere og som publikum, trenger vi rom for utforskning og nyskaping, men også risikovilje og rom for å feile. Innovasjon oppstår sjelden hos ensomme genier på loft eller i kjellere, og byråkratiske rammer skaper ikke alltid de beste kreative prosessene, men kreativitet kan ha stor smitteeffekt – selv om spredningen aldri vil kunne synliggjøres i noe statistikk.

les også Bygd raser mot kunstverk til 400.000 kroner - tas ned etter hærverk

KUNSTNERE I ARBEID: Kunstverket på Kvam, stillbilde fra filmen. Foto: Barbora Hollan

Heldigvis lar ikke seriøse medieplattformer kvakksalvere formidle helsefag. Men hvordan står det til i kulturfeltet? Når kulturjournalistikken nedprioriteres, blir vi som samfunn dårligere i stand til å forholde oss til kunst og kulturuttrykk og til å delta i, og utvikle, lokal kultur og kulturpolitikk. Dersom mediene investerer i grundig og kunnskapsrik kulturjournalistikk, kan de bidra til å bygge broer og skape forutsetninger for konstruktiv dialog og vesentlig samfunnsbygging, framfor banalisering og mobbing.

Vi trenger kritikere og journalister som evner å formidle kunstens kompleksitet og tilgjengeliggjøre den – så vi kan bearbeide og bruke våre kulturopplevelser til noe meningsfullt i våre egne liv. Et opplyst demokratisk samfunn har bruk for innsikt i de forskjellige livserfaringer som finnes i vår verden. Vi trenger å forstå hverandres ulike perspektiver for å forholde oss til hverandre politisk, sosialt, følelsesmessig og intellektuelt – for å bli gode beslutningstagere, både i våre private relasjoner og som samfunnsborgere.

På Kvam var det ingen som ga seg. FFB lot seg ikke affisere av drittkastingen, men inviterte sine kritikere opp til dans. I motsetning til «Sløseriombudsmannen» lykkes de. Kvamværene valgte å kaste seg utpå, og oppdaget nye sider av seg og nye muligheter for bygda si. Kanskje fordi kvamværene, ifølge Wikipedia, «kjennetegnes av slagferdigheten og de ofte avvæpnende kommentarene som avslutter det hele.»

Eller også fordi kunstner Joar Nango og FFB kan kunsten å gjøre gull av gråstein.