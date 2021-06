Leder

Ungarn ensrettes

TILFELDIG? NEPPE!: Ungarns statsminister Viktor Orbán går til angrep på LHBT i den tradisjonelle pride-måneden. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Ungarn forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

At vedtaket landes av nasjonalforsamlingen i Budapest bare dager før Europa for øvrig markerer den tradisjonelle pride-helgen, kan synes som en skjebnens ironi. Men det er mer kalkulert enn som så.

De reaksjonære høyrekreftene i Ungarn ønsker tvert imot å sende en klar melding om at homofili er i strid med deres definisjon av kristne verdier og «normalitet». Utfallet føyer seg til statsminister Viktor Orbáns nasjonalkonservative visjon om et Europa «som ikke vil ha migranter, som ikke ønsker multikulturalisme, som ikke har nedverdiget seg til LHBT-galskap».

Det føyer seg også til lignende lover i Polen og Russland der hensikten er å innskrenke homofiles rettigheter.

Polske myndigheter har forbudt par av samme kjønn å adoptere barn, og i fjor vår sa de folkevalgte i underhuset ja til et lovforslag om totalforbud mot seksualundervisning.

les også Ytringsfriheten undergraves i Polen

Rundt hundre byer og drøyt en tredjedel av Polens kommuner har definert seg som «LHBT-frie soner» og erklært disse områdene som «fri for lesbisk, homofil, biseksuell og transkjønnet ideologi».

Ordet «ideologi» i denne sammenheng sier det meste om makthavernes tankesett for å legitimere aktiv undertrykkelse av egne borgere.

Ungarn er den tredje største mottaker av EØS-midler, og Norge har tidvis stengt igjen milliard-kranen, blant annet på bakgrunn av regimets trakassering av LHBT-mennesker. Dessverre er den nylig blitt gjenåpnet, slik at både Ungarn og Polen, som mottar aller mest, får i overkant av ti milliarder kroner fra den norske stat.

Vi mener utviklingen i begge land tilsier at EØS-midlene må fryses inntil deres myndigheter finner tilbake til rettsstatens spilleregler.

les også EUs antidemokrater

Det ungarske ytre høyre-partiet Jobbik støttet regjeringens forslag, mens landets opposisjonspartier boikottet tirsdagens avstemning, som også har møtt skarp kritikk fra medlemmer av Europaparlamentet. Neste uke skal EUs ministerråd drøfte Ungarns fremtid i unionen, etter at flere medlemsland har uttrykt bekymring for Orbán-regimets gjentatte brudd på demokratiske prinsipper.

Den nye lovens opprinnelse var et lite kontroversielt forslag for å beskytte barn mot pedofile, men har i løpet av prosessen blitt omformulert til også å omfatte «avvik fra kjønnsidentitet, kjønnskorrigering og homoseksualitet», som det heter i lovteksten.

les også Demokrati i karantene

Lovforslaget betyr også at kunstneriske fremstillinger av homofili som noe positivt forbys eksponert for barn, noe som kan ramme alt fra Harry Potter-universet og Coca Cola-reklamer til klassisk litteratur. At den ytterliggående høyresiden med dette også innskrenker ytringsfriheten, bekymrer neppe Orbán.

Allerede i 2014 erklærte han den liberale samfunnsmodellens død, og hvordan han skulle gjenskape Ungarn til det han kalte et «illiberalt demokrati». Orbán mente Russland, Kina og Tyrkia var eksempler på mer vellykkede samfunnsmodeller. Systemer som «ikke er vestlige, ikke liberale, ikke liberale demokratier og kanskje ikke engang demokratier».

Den rabiate loven er i så måte enda en omdreining i Viktor Orbans ensretting av Ungarn.