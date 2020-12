SNAKKER UT: – Jeg husker at flere medelever pleide å komme bort til meg for å spørre om hva som var «galt» med meg, skriver Nikita Amber Abbas, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: Jeg er stolt over min funksjonshemning!

Jeg visste ikke at jeg var annerledes før samfunnet fortalte meg det.

For mindre enn 20 minutter siden

NIKITA AMBER ABBAS (19), styremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom

I dag er FNs internasjonale dag for funksjonshemmende. En dag som markerer funksjonshemmedes kamp.

En kamp de må kjempe hver eneste dag. Kampen for å kunne delta på samme nivå som alle andre politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. En kamp vi dessverre må kjempe, også her hjemme i Norge.

Da jeg ble født, visste ikke legene hva som var galt med meg. Jeg brukte lang tid på å kunne gå, brakk bein ofte og musklene mine var svake.

Det tok hele 16 år før jeg fikk diagnosen Osteogenesis Imperfekta, også kjent som OI.

Det er en beinskjørhetssykdom som gjør at jeg lett brekker ben. Muskelsykdommen gjør at jeg med tiden vil bli svakere og svakere om jeg ikke passer på. På barneskolen brukte jeg derfor rullestol som avlastning.

Jeg husker at flere medelever pleide å komme bort til meg for å spørre om hva som var «galt» med meg.

STOLT: – Jeg er stolt over min funksjonshemning, skriver innleggsforfatteren. Foto: Kornelius Salvesen/ MiO

Det var flere som mente at jeg «forfalsket» sykdommen min, for man kunne ikke gå og trenge rullestol samtidig. Lite visste jeg om at fordommene og kommentarene jeg ble møtt med i en ung alder, var starten på en evig kamp jeg vil måtte kjempe.

På ungdomsskolen var jeg lei av å få kommentarer på hvordan det var mulig å gå, og samtidig sitte i rullestol. Til slutt valgte jeg å bli sittende i rullestol fast.

Jeg sluttet å gå. Jeg ønsket ikke lenger å vise noe tegn til at det var mulig for meg å kunne gå blant andre mennesker.

Jeg var mye syk mens jeg gikk på skolen, noe som ble brukt mot meg. Jeg ble fortalt at jeg aldri ville få meg en jobb. Jeg følte meg fysisk utestengt når klassen min dro på aktiviteter jeg selv ikke kunne delta på.

Hver dag ble jeg konstant minnet om at jeg satt i rullestol.

I Norge er hele 80 prosent av grunnskolene ikke tilgjengelig for funksjonshemmede. Det innebærer at mange barn ikke får gått på den skolen de ønsker, rett og slett fordi skolen ikke er tilgjengelig for dem.

32 prosent av norske kommuner oppgir også at barn og unges møteplasser ikke er universelt utformet.

Det er ikke bare som barn man møter utfordringer som funksjonshemmet i Norge, men også i arbeidslivet og i boligmarkedet. 44 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 prosent i befolkningen generelt. Det er sjokkerende tall ikke minst når vi vet at hele 104 000 personer med nedsatt funksjonsevne ønsker seg en jobb.

I tillegg til de fysiske hindringene, har også over 30 prosent av funksjonshemmede opplevd hatefulle eller krenkende ytringer.

Disse tallene vil ikke gå ned av seg selv. For at de skal gå ned, er vi alle nødt til å tenke annerledes. Norge må endres.

Barn skal ikke oppleve å bli diskriminert og utestengt fra fritidsaktiviteter og skoler på grunn av deres funksjonshemning. Personer med nedsatt funksjonsnedsettelse skal ikke måtte oppleve hatefulle og krenkende ytringer.

Idrettsutøver Birgit Skarstein fortjener å være like mye på dansegulvet som alle de andre deltagerne i «Skal vi danse». Funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Det må bli slutt på degraderingen og umyndiggjøringen av funksjonshemmede. At vi blir tilsidesatt og fordummet.

Vi er ikke annerledes, selv om samfunnet forteller oss det.

Jeg er stolt over min funksjonshemning!

