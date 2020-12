SAMHOLD: – Jeg er lei av å se dømmende blikk i kollektivtransporten når vi alle er fullt klar over at det er menneskelig å glemme, skriver Shirin El-Masouri. Foto: PRIVAT

Tilby et munnbind!

Vi er mange som reiser kollektivt i Oslo og i andre byer. Noen tar bussen, andre setter seg på trikken og flere tar t-banen. Mange har munnbind på, noen ikke.

SHIRIN EL-MASROURI, lærer

Det er også mange som sitter med munnbindet på, og sender dømmende blikk til de få passasjerene uten munnbind. Selv om vedkommende sitter i sentrum av en radius på over en meter i avstand til neste person. Og vedkommende kjenner på skammen: «å nei, nå ser de andre reisende stygt på meg og tror at jeg ikke bryr meg om smittevernveilederen». Det er heldigvis veldig sjeldent tilfellet.

De aller fleste av oss har opplevd å glemme noe. Lommeboka, mobilladeren, lunsjen eller håndkle til trening. Så får vi kanskje låne bankkortet til en kollega for å kjøpe lunsj før man vippser tilbake med teksten: «tusen takk for lånet»! Det er vi gode på i Norge, låne for så å gi tilbake.

Men hva er det som foregår nå, midt oppi dugnaden og under pandemien? Jeg er lei av å se dømmende blikk i kollektivtransporten når vi alle er fullt klar over at det er menneskelig å glemme.

Neste gang du ser noen på bussen, trikken, toget, eller t-banen uten munnbind så tenk heller at vedkommende har glemt sitt og sitter der ganske skamfull.

Hvis du i tillegg har muligheten eller økonomien til det så tilby vedkommende et munnbind fra posen din. La oss være gode på dugnad i kollektivtrafikken også.

God jul ’a!