En forfatter etter vårt hjerte

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

John Le Carré var mye mer enn en forfatter av spionromaner. Han klarte å fange tidsånden i skjønnlitterær form.

Le Carré døde den natten da forhandlingene om Brexit gikk på overtid. Det er også sent på kvelden i Donald Trumps presidenttid. I den siste romanen skrev Le Carré om både Brexit og Trump. Og om farene for det liberale demokrati.

Han skrev gjennom hele sitt forfatterskap om det britiske imperiums forfal, samtidig som han raust forvaltet rikdommen i det engelske språk.

Hans første bøker er fra tiden etter at Jernteppet hadde senket seg i Europa. Han skrev om den kalde krigen i et splittet Europa til dagens rivalisering mellom stormakter. Tittelen på en av hans bøker er «En forræder etter vårt hjerte». Le Carré ble en forfatter etter vårt hjerte fordi han formidlet noe vesentlig om samtiden. Og fordi han gjorde det i spennende og intrikate historier.

Forfatteren Margaret Atwood skriver om Le Carrés mest kjente figur, den aldrende agent George Smiley, at han er antitesen til James Bond. Han er en nøkkel til å forstå det som skjedde midt i det 20. århundre, mener hun. Le Carré fortsatte å skrive, i sin umiskjennelige stil, om samtiden. Han var like relevant i sin siste roman: “En fri agent”, som ble utgitt i 2019.

Romanen er en thriller i beste Le Carré-tradisjon. Den er både hjerteskjærende og mørkt humoristisk. Forfatteren lar den unge Ed, en sentral person i fortellingen, foreta et rasende oppgjør med en elite av agitatorer som var i ferd med å bringe det britiske folk utfor stupet med Brexit. Han er minst like nådeløs i sin beskrivelse av Donald Trump.

Fortelleren, Nat, er i en alder av 47 en veteran i de hemmelige tjenestene med 25 års erfaring med å styre agenter i Moskva og øst-europeiske hovedsteder. Offisielt har han vært en lavere rangert diplomat. Han er også en lidenskapelig badmintonspiller, noe som leder til hans første møte med Ed på banen i Battersea i London.

Nat er eldre og mer diplomatisk i tonen enn Ed. Men også for Nat er Brexit å betrakte som en stor ulykke, med påfølgende uopprettelig skade. Han trøster seg med at Trump ikke vil være president for alltid og at Konstitusjonen setter grenser for hva han kan utrette. Nat sier at han er europeisk født og oppdratt. Han har fransk, tysk, britisk og gammelt russisk blod i årene. Han føler seg like mye hjemme på Kontinentet som i Battersea.

Han gjenspeiler på mange måter Le Carrés oppfatninger. I et intervju med The Guardian i fjor sa forfatteren at Brexit er “totalt irrasjonelt”, et produkt av dårlig politisk ledelse og elendig diplomati. Det som var galt med Europa kunne ha blitt endret fra innsiden.

Le Carré ville ikke at «En fri agent» skulle være en Brexit-roman. Han ønsket å skrive noe lesverdig og komisk. Men om romanen har et budskap sa han at det handler om vår «ytterst mystiske» oppfatning av patriotisme, nasjonalisme og lojalitet.

-Jeg tror mine egne bånd til England har løsnet betraktelig de siste årene. For meg er det en form for frigjøring, men på en trist måte, sa Le Carré i intervjuet.

Som leser oppfatter jeg ham likevel som uløselig knyttet til sitt hjemland. David Cornwell, som han egentlig het, vokste opp på kostskoler, studerte i Oxford og underviste ved Eton College. Hans humor var av beste engelske kvalitet. Graham Greene var et forbilde som forteller. Han kjente den britiske utenrikstjenesten og de hemmelige tjenester fra innsiden. For å kunne skrive romaner valgte han pseudonymet Le Carré.

Han var en europeer og en humanist. Han skrev om maktmisbruk, svik og kynisme, men også om nære relasjoner og mennesker som utfordret makten. Ofte ble hans romanfigurer brikker i et maktpolitisk spill. Handlingen utspant seg i samfunnets mørke rom, men forfatteren slapp inn lys av medmenneskelighet.

Le Carré skrev 25 romaner og en selvbiografi. Den kalde krigen i Europa dannet bakteppet for mange av hans mest kjente romaner, men senere brukte han Afrika. Karibia og Midtøsten som bakgrunn. Blant de mest kjente bøkene er “Spionen som kom inn fra kulden” fra 1963, “Muldvarpen” fra 1974 og “Piken med trommestikkene” fra 1983.

I den siste setningen i Le Carrés aller siste bok tar Nat farvel med Ed: -Jeg ønsket å fortelle ham at jeg var skikkelig mann, men det var for sent.

Le Carré var en skikkelig mann og en glimrende forteller. Han ble en viktig britisk forfatter i etterkrigstiden. I sin sjanger var han den aller beste. Lørdag kveld døde Cornwell, bedre kjent som Le Carré, av lungebetennelse.

Publisert: 15.12.20 kl. 07:18