ANTIRASISTER: –Å leve i en pandemi er vanskelig for oss alle. Når store deler av majoritetsbefolkningen i tillegg stempler deg som en smittespreder, blir dette en stor tilleggsbelastning, skriver ni medlemmer av Unge Antirasister i denne kronikken for «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Smittetallene er ikke minoritetenes feil

Det er ikke nytt at stigmatiserte grupper får skylden for smitte under store smitteutbrudd.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ASHA ABDULLAHI (22), medlem i Unge Antirasister

KINE MARIE MICHELET (24), medlem i Unge Antirasister

SAIIDA MOHAMUD (16), medlem i Unge Antirasister

MIA PRESTØ (17), medlem i Unge Antirasister

JASMIN IDRISS (25), medlem i Unge Antirasister

IDA SABINA I. S. SHIRAZI (24), medlem i Unge Antirasister

HARPER LUNDBLAD (16), medlem i Unge Antirasister

IDA HELENE BENONISEN (22), medlem i Unge Antirasister

Etter at koronasmitten brøt ut i Norge, har vi prøvd å finne noen å peke fingeren på som smittespreder. I mange sammenhenger har det blitt nettopp minoritetsbefolkningen som har stått igjen som syndebukken.

Dette startet allerede tidlig etter utbruddet, da folk med sørøst-asiatisk bakgrunn opplevde å bli utsatt for hets og rasisme. Tendensene har fortsatt å utvikle seg herfra.

Mediene har rullet ut tall og statistikk. De har laget lister over hvilke bydeler i Oslo som er «best» og «verst» og de har kastet fra seg ord som «innvandrersmitte».

Kommentarfeltene renner over av hat, og mennesker med minoritetsbakgrunn har opplevd å bli skreket til på bussen. Samtidig har det vært få som har gitt gode og ikke-stigmatiserende forklaringer på tallene.

Årsaksforklaringer som klasseskille, utsatte jobber og behov for å ta kollektivtransport blir lett oversett.

Unge Antirasister skal i dagene framover vise et mer sammensatt bilde av situasjonen. Vi er en kjernegruppe ved Antirasistisk Senter, og den siste tiden har vi jobbet med kampanjen #ikkeskyldpåmeg.

Den har som mål å bryte ned forestillingen om at minoritetsbefolkningen er en homogen gruppe og at det er de av oss med minoritetsbakgrunn som er årsaken til smitten i Norge.

Det er ikke nytt at allerede stigmatiserte grupper får skylden for smitte under store smitteutbrudd. Det er faktisk vanlig, og dette finnes det mange eksempler på.

Blant annet var det mange som mente at jødene sto ansvarlig for svartedauden på 1300-tallet, og skylden for AIDS-smitte ble lenge lagt på homofile menn og sprøytenarkomane.

Det er tydelig at mennesker har et behov for å finne noen å skylde på i vanskelige tider. Unge Antirasister mener at det er viktig at vi alle blir klar over disse prosessene og at vi må jobbe for å snu denne trenden.

Å leve i en pandemi er vanskelig for oss alle. Når store deler av majoritetsbefolkningen i tillegg stempler deg som en smittespreder, blir dette en stor tilleggsbelastning.

Tidlig i denne pandemien tegnet vi regnbuer og skrev «alt blir bra» i vinduene våre. Vi hadde balkongkonserter og hjalp naboen i karantene. Etter hvert som tiden har gått, kan det virke som vi har blitt mer usolidariske.

Vi mener det er viktig at vi kommer tilbake til oss selv og at vi prøver å bidra som ETT samfunn. For vi er ett samfunn, og vi ønsker alle det samme.

Vi oppfordrer dere til følge med på kampanjen vår #ikkeskyldpåmeg. Vi trenger alle med på laget om vi skal stå sammen for å komme oss gjennom pandemien.