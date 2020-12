INNRØMMER FEIL: – Å gjøre feil er en menneskelig ting, men viktig at vi nå rydder opp, og beveger oss videre i det fremtidige arbeidet som venter oss, skriver Jamal Sheik. Foto: PRIVAT

Står bak «Rasisme i Norge»: − Det handler om å bidra til en positiv endring i samfunnet

Via kontoen Rasisme_i_Norge har vi skapt endring. Men det har også gått litt fort i svingene.

JAMAL SHEIK, på vegne av Rasisme i Norge

Som borger har jeg engasjert meg for ungdommer og voksne i Oslo by, både på og utenfor jobb de siste årene. Jeg har vært heldig å få opplevd Oslo både øst og vest. Det har gitt meg et unikt blikk på hele minoritetsdebatten.

Derfor falt det meg naturlig å takke ja til å ta over Instagram-kontoen Rasisme_i_Norge.

Jeg fulgte med på kontoen over tid, og mente det var noe som kunne gjøres, men det måtte ryddes opp. Vi ble enige om klare regler for sladding av materiale. Et viktig element var at Rasisme i Norge ikke skulle være et eksponeringsverktøy , men heller en plattform hvor vi kan diskutere saker på en ryddig måte.

Via denne plattformen har vi skapt endring. Både gjennom engasjement og samtale. Publiseringer av diverse bilder og videoer har blitt diskutert og enkelte saker har blitt håndtert med svært gode resultater.

Dette er noen av sakene vi har hatt:

Kontoen samlet blant annet inn over 150.000 til en somalisk familie fra Elverum som opplevde å bli angrepet i sitt eget hjem. Saken er omtalt i flere aviser.

Kontoen ble nylig kontaktet av en ung kvinne som hadde hatt et opprørende intervju på Vitus apotek. Etter at vi publiserte hennes opplevelse, tok vi kontakt med ledelsen i Vitus Apotek. Vedkommende fikk siden tilbud om en ny jobb, og Vitus hadde allerede bestilt arbeidsklær.

Kontoen ble kontaktet etter at en ung jente ble forsøkt lagt ut som en «ogaboga slave» på finn.no. Vi publiserte denne og flere andre annonser via vår konto, som vi mente var rasistiske. Gjennom flere uker med dialog og publiseringer via kontoen, vår kom Finn.no på banen. De meddelte at de nå skulle jobbe med å utvikle et AI (kunstig intelligens)-filter som skulle luke bort annonser med rasistiske elementer og motiver.

Dette er saker som får meg til å smile fra øre til øre. Når vi gjennom god dialog skaper resultater som ellers ikke ville kommet til, føles det svært godt å kunne hjelpe.

Alt dette er saker og situasjoner som vi har fått til gjennom et frivillig engasjement. Derfor er det veldig beklagelig når en slik hendelse som «Vy-saken» skjer. Først er det viktig å understreke at Rasisme i Norge har aldri kalt , og har aldri ment å kalle konduktøren eller noen andre for «rasister». Det er ikke noe jeg som person kunne stått bak. At det er en konflikt på toget er uheldig, men dette gjør ikke konduktøren til en rasist. Konduktøren ble 100 prosent anonymisert, og har heller aldri delt informasjon om togtid eller noe annet, til noen andre enn Vy.

Da vi mottok materiale fra de unge jentene var dette det hele bildet vi ble presentert. Vi sendte alt dette over til @vygruppen, via Instagram, sammen med informasjon om togtider og diverse. Vi sendte i tillegg også en melding om at vi kunne være behjelpelige hvis det skulle være noe mer de ønsket fra oss.

Publiseringen av det nevnte var på bakgrunn av en uoversiktlig vurdering. En vurdering som i fremtiden vil baseres på en mer konkret bakgrunnssundersøkelse. Store deler av arbeidet vårt har vært basert på tillit, og denne tilliten ble dessverre misbrukt i denne saken.

Når man alene har ansvar for å publisere, engasjere, diskutere , og debattere, kan det gå litt for fort i svingene. Her legger vi oss flate.

Videoene som tidligere denne uken har florert i mediene , er for oss helt ukjente. Likevel er det viktig at alle sider av saken kommer frem, slik at Vy og Politiet kan håndtere det.

Vi har valgt å ikke kommentere situasjonen noe mer, fordi vi gjennom kommunikasjon med Vy ble fortalt at dette var noe de skulle håndtere. Vi ønsket heller ikke bruke plattformen til å skape konflikt rundt en sak som nå har blitt overeksponert.

Som en siste ting angående denne saken, håper jeg både konduktøren og jentene får en fin førjulstid, og at de er skjermet fra medier og diverse oppmerksomhet.

«Nissene over skog og hei»-saken er enkel, men samtidig noe innviklet. For oss var det naturlig å kontakte Dplay på vegne av alle som hadde meldt ifra til oss at de opplever Espen Eckbos serie og hans bruk av blackface som en videreføring av en afrofobisk tradisjon.

Jeg understreker, det var ikke vårt valg å fjerne serien «Nissene over skog og hei», det gjorde Dplay på egenhånd. Vi hadde kun videreformidlet budskapet til våre følgere, med en enkel kommentar hvor vi foreslo at man brukte flere mørkhudede skuespillere, som et positivt forslag.

Etter min deltakelse i Dagsnytt 18 gikk jeg ut av NRK-bygget med en god følelse. Jeg deltok for å bidra med mitt syn på blackface. En unik mulighet til å diskutere ulike meninger med interessante folk. Det jeg hadde håpet skulle være noe som brakte mer forståelse og samhold, har tydeligvis bragt frem svært sterke følelser.

Rasisme i Norge ble over natten som figuren Grinchen som «stjal julen». Noe som er kjipt , med tanke på at jeg personlig syns julen er en fin tid. Min hensikt med hele debatten var kun å formidle mitt syn på det, og intet mer. Flere har hatt sitt å si om Rasisme i Norge, og meg som person, men det ville motarbeidet alt jeg tror på, hvis jeg nå bidro til å dreie diskusjonen i en feil retning.

Helheten av arbeidet mitt handler ikke om Finn.no, Dplay, eller andre. Mitt arbeid handler om mennesker. Det handler om å bidra til en positiv endring i samfunnet. Derfor velger jeg nå å uttale meg angående de siste ukenes diskusjoner.

Hvorfor? Fordi det er viktig for meg at man forstår hvor initiativet mitt kommer ifra. Ønsket om å drive en slik konto kommer av mitt engasjement for det flerkulturelle Norge. Rasisme i Norge er et sted hvor vi har muligheten til å skape dialog mellom alle kulturer, og sette lys på saker og elementer som er viktige å belyse.

Dette skal vi fortsette å gjøre.

Vi har likevel vokst voldsomt den siste tiden, og det vil etableres klare strukturer, for å se til at vi unngår slike hendelser. Å gjøre feil er en menneskelig ting, men viktig at vi nå rydder opp, og beveger oss videre i det fremtidige arbeidet som venter oss.

2021 blir et spennende år, og vi gleder oss til å jobbe videre med antirasisme, mangfold, utenforskap, minoriteter og lignende temaer.

Takk for oppmerksomheten, på tide å vende tilbake til arbeidet!

Med ønske om en god førjulstid.

