Endelig, nå begynner det å virke!

Av Astrid Meland

GODE NYHETER: Statsepidemiolog Anders Tegnell vil fremover slippe å rapportere like store hopp i dødstallene. Foto: TT NEWS AGENCY

I Sverige er det mulig å se enden på det grusomme året. Det samme kan vi skimte i Norge.

Færre blir smittet, færre blir innlagt og færre dør. Slik er situasjonen i Sverige nå. Etter en fæl desember og en andre bølge som var verre enn den første, har tallene snudd.

– Jeg synes vi med god samvittighet kan si at minskingen er koblet til vaksinering, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på svenskenes corona-pressekonferanse torsdag.

I Sverige har de satt godt over 400.000 doser med vaksine. 80 prosent av dem som bor på syke- og aldershjem har fått minst en dose. Og det er i denne gruppen ting begynner å skje.

– Det vi kan se nå er en effekt av vaksinasjonen på antallet nysmittede på sykehjem. Det går såpass kraftig ned at vi kommer til å se en fortsatt nedgang i antall døde, sa Irene Nilsson Carlsson ved Socialstyrelsen.

Ser man på en uke i desember var det 950 nysmittede på sykehjem. I uke fem var det bare 195.

Smitten er nå høyere blant dem som har hjemmehjelp enn på sykehjem. Årsaken er at vaksineringen er kommet lenger på sykehjem.

Det er slett ikke overraskende at vaksinene virker både mot smitte og død. Men når alle likevel følger uhyre spent med på hvordan dette går, er det fordi vi ikke vet akkurat hvor gode vaksinene er. Et vaksineforsøk er noe ganske annet enn å vaksinere en hel verden.

Som oftest blir ikke effekten like høy i det virkelige livet. Og man må forvent humper i veien, som feil sprøytespiss, manglende doser, ødelagte frysere og en rekke andre utfordringer.

Vi driver med en massevaksinering i ekspressfart samtidig som vaksinene produseres. Det har verden aldri gjort før. Det hjelper ikke å spørre ekspertene en gang, det er ingen som egentlig aner hvordan dette går.

Det er derfor det er så betryggende å se effekt i Sverige, som vi også gjør i Storbritannia og Israel. Vi må forvente at også Norge ser en nedgang i dødeligheten som følge av vaksine nå.

Og statistikken vår viser en kraftig nedgang i smitten blant de eldste nå. Over 70 prosent av dem over 85 år fått første dose.

Men alt kan ikke tilskrives vaksine, for smitten går ned i nesten alle grupper. Både i Sverige og Norge har tiltakene blitt strammet inn og folk har antagelig blitt flinkere til å holde avstand.

Det vil også føre til lavere dødelighet.

Men vi er dessverre ikke ferdige ennå. I Sverige har den kraftige nedgangen i smitte stoppet opp. I Västerbotten på grensen til Nordland sliter de for eksempel med et digert mutant-utbrudd. Det er også fare for oppgang i Norge etter hvert som den mer smittsomme virusvarianten sprer seg.

Det er et kappløp for å vaksinere flest mulig før mutantene blir dominerende.

Alle skulle vært Israel, akkurat nå. Der har halvparten av befolkningen fått en dose.

– Magien har startet, skrev forsker Eran Segal ved Weizmann Institute på Twitter 1. februar, og la ved grafer over smitte og innleggelse som pekte nedover.

Og nedgangen i smitte er mye høyere i vaksinerte grupper enn i de andre.

Det er verdt å legge til at den britiske mer smittsomme mutantvarianten dominerer helt i Israel.

Det er den samme varianten vi sliter med i Nordre Follo, Bergen, Ulvik, Trondheim og mange andre steder nå i Norge.

Hadde folk vært vaksinert, ville vi ikke trengt å stengt ned. Men her hjemme vil vi ikke begynne å se det skikkelig på smittetallene før yngre grupper er vaksinert.

Det er dit vi også skal. Og det er noen som fortjener en pris for disse vaksinene. Jeg vet ikke hvem. Men det må bli en nobelpris, minst.