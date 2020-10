FORNØYD: Den nyvalgte Venstre-lederen Guri Melby var fornøyd da partiet hennes sa ja til norsk medlemskap i EU på landsmøtet i september. – Jeg er glad for at vi har knesatt prinsippet om at Norge bør være en del av vårt naturlige verdifellesskap, skriver hun. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Norges framtid er i EU

Den europeiske union er et fellesskap jeg mener Norge hører hjemme i.

GURI MELBY, partileder (V)

På landsmøtet vårt sa Venstre ja til norsk EU-medlemskap. For meg og mange i min generasjon er det et naturlig standpunkt. Norge er en del av Europa og det er en selvfølge at vi også skal bidra som fullverdig medlem i den unionen som har gjort så mye for frihet og fred på kontinentet vårt.

Det er usikre tider i dagens verden. Stormaktene bruker sin innflytelse for å svekke frihetens vilkår hjemme og internasjonalt. USA, vår viktigste allierte, er et polarisert samfunn og Trump har redusert landets tradisjonelle lederrolle. Midt i dette står EU som vårt nærmeste verdifellesskap. Unionen står for internasjonalt samarbeid, frihandel, rettsstat og demokrati. Selv når egne medlemsstater som Ungarn og Polen går til angrep på frihet, er EU en sterk motstemme. Dette er det fellesskapet jeg mener Norge hører hjemme i. Vår framtid er i EU.

Globalisering har gjort verden mindre og tettere knyttet sammen. Det har vært nøkkelen til å bekjempe fattigdom globalt. Samtidig har det gjort at en del globale utfordringer som vi tidligere ikke ble påvirket av nå kommer hjem til oss. Den fremste av disse utfordringene er klimakrisen. Pandemier er et annet eksempel.

Reisefrihet i EU har revolusjonert måten vi reiser på. Min generasjon har fått uante nye muligheter til å reise, studere og jobbe utenlands. Konsekvensen av at grensebommene ble fjernet er imidlertid at vi nå har en felles europeisk yttergrense å ivareta. Et nasjonalt spørsmål har blitt regionalt. Det samme gjelder skattelegging. Teknologigantene Facebook og Google bruker nasjonale skatteforskjeller for å redusere egen skattebyrde. Dette er alle spørsmål vi ikke kan løse alene. Vi må løse dem i fellesskap.

Noen begrunner sitt nei med at Norge vil bli en for svak stemme som medlem av EU. Alle som har sett innflytelsen til små land som Estland, Luxembourg eller Nederland vet at ikke alt handler om kjøttvekta. Små medlemsland kan påvirke prosesser i parlamentet og kommisjonen på en helt annen måte enn Norge kan utenfra. Vi hadde sluppet å bli stående på gangen under viktige møter i EU-rådet. Vi ville få en stemme i alle viktige fora. Jeg har ikke så lite selvtillit på Norges vegne. Vi har kompetanse og kapasitet som hadde gitt oss mange gjennomslag, hvis vi var medlem.

EU-kampen i 1994 var mot et annet EU. Den gang var EU en klimasinke. Nå er det de som leder veien. Da var EU fremdeles en vest-europeisk klubb. Nå favner unionen store deler av kontinentet. EU er en motor for større frihet og muligheter for europeere flest. Det europeiske eksportmarkedet har bare blitt viktigere. Det samme gjelder samarbeidet på klima. Slik så det ikke ut i ’94, men slik er det nå.

Selv om ikke alle Venstre-medlemmer ønsker seg norsk EU-medlemskap, står vi alle samlet i verdien av europeisk samarbeid. Derfor klarte vi også å samle oss om vedtaket på landsmøtet. Vi er også alle enige om at når Norge tar det neste steget mot medlemskap må det skje med uttrykt støtte i et flertall av folket etter en folkeavstemning.

EU-medlemskap står ikke høyt på agendaen i dag. Det er heller ikke det aller viktigste spørsmålet vi står ovenfor. Jeg er opptatt av å gi elever større frihet i hverdagen, skape flere jobbmuligheter og redusere norske klimagassutslipp. Allikevel er det et viktig prinsipielt standpunkt å si ja til mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Og internasjonalt samarbeid er bra for skolen, arbeidsmarkedet og norsk klimakamp.

I 2017 sa jeg at jeg trodde Venstre ville bli et ja-parti innen ti år. Nå har det skjedd, bare tre år senere. Det er vanskelig å si når EU-spørsmålet igjen kommer høyt på agendaen i Norge, men jeg er glad for at vi har knesatt prinsippet om at Norge bør være en del av vårt naturlige verdifellesskap, EU. Uansett når den debatten kommer er jeg overbevist om at Venstre kommer til å spille en viktig rolle i den.

