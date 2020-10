Leder

For mange elever i karantene

ULIK PRAKSIS: Noen skoleelever havner i karantene på grunn av overdreven forsiktighet. Foto: Berit Roald / NTB

Til enhver tid sitter flere tusen i karantene i Norge. Særlig går det ut over skoleelever.

For selv om skolene og barnehagene holdes åpne i Norge, mister mange tilbudet sitt. Det skal det ikke mer enn én smittet person til, så sendes alle hjem i karantene. En kartlegging VG har gjort for Oslo, viser at Oslo-elever tilbrakte over 18.000 døgn i karantene i skoleårets første seks uker.

Karantener brukes for dem som har vært nærkontakter til smittede, samt i flere tilfeller der en bare mistenker smitte. Både rektorer og forskere sier til VG at elev-karantener rammer trangbodde og fattige hardest.

FHI skriver i sin siste risikorapport at unødvendig mange havner i karantene fordi det er usikkerhet om hvem som er nærkontakter og man vil være på den sikre siden. Instituttet kritiserer praksisen med at hele skoler eller klassetrinn sendes hjem når risikoen for smitte er lav.

Og vi vet nå at de aller fleste coronasyke smitter ingen eller bare én. Kanskje står en så liten andel som 10 prosent for all spredningen. Spørsmålet er hvordan vi kan utelukke at vi har å gjøre med en massesmittehendelse.

Et tiltak kan være hurtigtester, som FHI nå har kjøpt inn flere millioner av. Disse gir deg prøvesvar på rundt et kvarter, i motsetning til i dag hvor det kan ta flere dager. En tanke fra FHI, er at disse nye testene kan brukes til å klarere folk ut av karantene før tiden.

Om selv om dette har problematiske sider, som falske prøvesvar, er dette noe å se nærmere på. Altfor mange sitter i karantene, særlig blant skolebarn. I årene som kommer, vil vi nok kunne se merkene etter corona i mange statistikker. Og det vil ikke alltid være hyggelige tall.

Og vi vet at etterlevelsen av karantenereglene alt i dag er så som så. Antagelig lar også en del være å teste seg, fordi de frykter karantene på flere dager før testresultat foreligger.

Vi er bare i oktober. Fremover kan skoler rammes på nytt og nytt av nye tilfeller. Skoleelever med liten risiko for å ha blitt smittet, bør slippe å sitte i karantene hele vinteren. Det er vanskelig nok for en voksen å ikke omgås andre. Det er nok enda verre barn og ungdom med mange venner og stor radius.

Per i dag er likevel ikke dette en aktuell strategi. Tvert om, er du nærkontakt har myndighetene understreket at du slett ikke teste deg ut av karantene. Men som kjent er corona-strategien det myndighetene kaller dynamisk. Og oppstår det nye muligheter, er det klart vi skal gripe dem.

