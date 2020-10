VEIEN VIDERE: – Da jeg jobbet som lærer provoserte jeg ofte elevene mine. Noen gikk til og med ut av rommet, fordi de mente at diskusjonene var «helt teite». Ungdommen skal få lov til å reagere slik. Men, vi kan ikke avslutte diskusjonen på den måten, skriver Trine Skei Grande. Foto: Frode Hansen

Lærerdrapet: Vi kan ikke gi etter for frykt

Vi må fortsette å snakke med hverandre om de vanskelige og viktige tingene som gjør at vi kan leve sammen i et samfunn. Slik den franske historielæreren Samuel Paty gjorde.

TRINE SKEI GRANDE, stortingsrepresentant og tidligere Venstre-leder

Drapet på Samuel Paty var et barbarisk og grufullt angrep på ytringsfriheten. Målet var å skape frykt hos lærere og alle andre som forsvarer et sekulært samfunn. Paty ønsket seg ikke et samfunn delt inn i grupper. Han mente at revolusjonens verdier om brorskap, likhet og frihet favner alle. I kjølvannet av drapet må vi ikke glemme at det er disse verdiene terroristene kjemper mot. De ønsker å splitte, skape mistro og motsetninger.

Drapet har skapt frykt. Frykt hos lærere som frykter represalier for sin egen innsats for ytringsfriheten. Frykt blant franske muslimer som frykter konsekvensene av et mer polarisert samfunn der de blir gruppert sammen med terroristen. Terrorismens målsetning er nettopp dette. Å skape frykt, eller «terror», ved å begå symbolske voldshandlinger. Dette var også med all sannsynlighet målsetningen til terroristen som drepte Paty. Han ville ikke bare hevne seg på Paty, men sende et signal til Frankrike og verden.

Etter drapet på Paty ble to muslimske kvinner angrepet rett ved Eiffeltårnet i Paris. Selv om muslimske ledere i Frankrike var tidlig ute med å fordømme det feige drapet, rapporterer flere moskeer om stadig nye trusler. Politiet setter inn ekstra ressurser for å beskytte fredelige troende som ønsker å be til sin gud. Følelsene etter Patys drap er ennå rå, men slik har terroristen dessverre oppnådd et delmål. Han har polarisert og skapt frykt mellom franske borgere.

Paty viet sitt liv og virke til å bekjempe slike motsetninger. Han trodde på den universelle verdien av brorskap, likhet og frihet. Det var grunnen til at han underviste som han gjorde. Han brukte kunst og karikatur for å utfordre tankesettet til sine unge elever. «The Economist» forteller historien om hvordan Paty hjalp elevene forstå blodbadet i første verdenskrig gjennom et kunststykke elevene selv bidro til. Eller hvordan han fikk dem til å gi et ansikt til revolusjonsverdiene. Eller hvordan han brukte Mohammed-karikaturen for å vise at ytringsfriheten er avgjørende for et fritt samfunn. Polarisering mellom muslimer og ikke-muslimer, mellom minoritet og majoritet er nettopp det Paty brukte sitt liv på å bekjempe.

Terrorister representerer aldri et flertall. Hadde de gjort det, hadde de ikke trengt terrorisme for å oppnå sine mål. Drapet på Paty handler ikke om muslimer i Frankrike, men om en ung mann fra Tsjetsjenia som med all sannsynlighet har blitt radikalisert gjennom sosiale medier. Terrorisme har eksistert siden de jødiske sikariere som skapte frykt ved å knivstikke støttespillere for den romerske okkupasjonen av Judea. Internett og sosiale medier har imidlertid fungert som bensin på bålet i nyere tid. Svaret på denne tragedien kan derfor ikke være polarisering og frykt. Den må være målrettet arbeid mot radikalisering, koblet med en forsterket innsats for det Paty brukte livet sitt på: Forsvaret av et sekulært samfunn.

Da jeg jobbet som lærer provoserte jeg ofte elevene mine. Vi tok harde verdidiskusjoner, og noen ganger ble det for mye for dem. Noen gikk til og med ut av rommet, fordi de mente at diskusjonene var «helt teite». Ungdommen skal få lov til å reagere slik. Men, vi kan ikke avslutte diskusjonen på den måten.

Vi må fortsette å snakke med hverandre om de vanskelige og viktige tingene som gjør at vi kan leve sammen i et samfunn. Slik som Samuel Paty gjorde.

