SKATT: Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik presenterte denne uken Aps nye skatteløfte i et intervju med VG. – Partiets alternative budsjett viser at det er mulig å gi skattekuttene regjeringen har delt en langt mer sosial profil, mener kronikkforfatteren.

Mer omfordeling med Ap

Det er synd at Ap igjen avviser å gjeninnføre arveavgiften, og heller ikke vil se på dagens fordelaktige eiendomsbeskatning. Men partiet byr likevel på et langt mer omfordelende system enn den sittende regjeringen.

HANNAH GITMARK, fagrådgiver Tankesmien Agenda

Partienes skatte- og avgiftsopplegg er noe av det som alltid får mest oppmerksomhet. Med rette. Størrelsen på skattenivået og innretningen på systemet har konsekvenser for hvor mye den enkelte av oss har å rutte med og og hva slags velferd vi kan satse på.

Det er også en avgjørende og tradisjonell skillelinje mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Denne uka kommer Arbeiderpartiets alternative budsjett. Allerede har partiet lekket hovedelementene i sitt opplegg: reduserte skatter for dem med vanlige inntekter, økte skatter for de som tjener mest, og et låst skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter. Det siste innebærer at dersom en skatt eller avgift som treffer folks inntekter settes opp, skal en skatt eller avgift som treffer folks inntekter ned.

Ikke alle er like imponerte. Høyre mener formuesskatteøkningen er hårreisende. Senterpartiet mener Ap bør ha som ambisjon å redusere dagens avgiftsnivå. SV mener på motsatt side at skattenivået må opp, med tanke på de viktige og nødvendige investeringene i velferd og omstilling i tida.

Begge synspunkter er verdt å diskutere. Avgiftene har økt kraftig under den sittende regjeringen, og disse har som kjent en langt mer usosial profil enn skatter. Men ved å la nivået ligge fast, gir Arbeiderpartiet seg selv mulighet til å videreføre og dessuten også øke klimaavgifter. Det er en vond, men nødvendig medisin for å redusere klimagassutslipp. Hvor rettferdig det blir, avhenger av i hvilken grad skatteprofilen ellers klarer å omfordele bedre enn det vi gjør i dag.

Aps alternative budsjett viser at det er mulig å gi skattekuttene regjeringen har delt en langt mer sosial profil. Her reduseres inntektsskattene for dem med lave og vanlige inntekter. Det bidrar både til aktivitet i økonomien og er et viktig skritt på veien mot målet om en omstilling som ikke bare er grønn, men også rettferdig. Ap varsler også kutt i offentlige gebyrer de mener denne regjeringen priser for høyt, en dobling av fagforeningsfradraget og økt pendlerfradrag. Det viser at det er mye annet enn nivået på skattene som betyr noe for folks lommebok.

Å frede skatte- og avgiftsnivået etter smellen Ap gikk på rundt forrige valg, er forståelig. Det samme er forklaringen om at en pandemiherjet økonomi ikke bør belastes med generelle skatteøkninger. Jeg likevel ønsket meg et skatteopplegg som i enda større grad utfordret regjeringens. I sin tid var for eksempel argumentet om å redusere selskapsskatten for partene i skatteforliket at Norge som en liten økonomi ikke kan henge etter når andre land reduserer sitt skattenivå for å tiltrekke seg bedrifter. Men i dag har Norge tatt en av ledertrøyene i et «race to the bottom», og regjeringens brudd på forliket på dette området tok oss ytterligere i den retningen. Det har bidratt til å øke den økonomiske ulikheten.

Å øke skattenivået ville vært mulig selv i den økonomiske nedturen vi nå befinner oss i. Mange sliter nå, men for en del av oss, både enkeltpersoner og bedrifter, har pandemien gitt mer på konto, ikke mindre. Flere skatteinntekter ville gitt rom til investeringer både i folk og i omstilling, som er sårt tiltrengt for at samfunnet som venter oss post corona blir så bærekraftig, produktivt og rettferdig som mulig. Å øke skattenivået noe ville også gjort at vi hadde sluppet grave så dypt i oljefondet som også tilhører de generasjonene som kommer etter oss. De vil ha sine egne pandemier å slite med.

Derfor er det også synd at Ap igjen avviser å gjeninnføre arveavgiften, og heller ikke vil se på dagens fordelaktige beskatning av eiendom er enda mer skuffende. Norge skiller seg ut som et av få land som ikke beskatter rikdom som akkumuleres gjennom generasjoner. Og vi vet at lav boligbeskatning i praksis betyr at de som har billig eller ingen bolig, subsidierer de dyreste boligene.

Heldigvis rommer presiseringen i Ap program om at det bare er skatte- og avgiftsnivået på inntekt som skal ligge fast, muligheten for å stramme til ytterligere på formue. Det er bra. De utallige forsøkene på å dokumentere formuesskattens påståtte skadeeffekter på norsk økonomi er fåfengte. Det vi imidlertid vet om formuesskatten, er at den utvilsomt bidrar til å redusere forskjeller i både rikdom og makt. Formuesskatten er den mest omfordelende skatten, per krone og en avgjørende del av et skattesystem der de med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børen.

Ap har dessuten lovet en gjennomgang av kapitalbeskatningen. Det er helt nødvendig. Slik blant annet en serie artikler i Dagens Næringsliv viste i fjor har tilpasninger til regelverket gjennom den såkalte fritaksmodellen og bruk av skjermingsfradraget, ført til at mange av landets rikeste knapt betaler skatt. Her er det stort rom for endringer som både kan øke statens inntekter og redusere ulikheten, uten at skatte- og avgiftsnivået økes. Også her er det milevis av forskjell fra det Arbeiderpartiet nå signaliserer, og det den sittende regjeringen har gjort og gjør.

I sum gir Aps opplegg litt lavere skatteinntekter enn vi kunne trenge, men langt bedre fordeling enn i dag. Det er kanskje det beste vi kan håpe på før et valg. Så er det viktig å huske at Ap heller ikke opererer i vakuum. Denne uka kommer også SV med sitt alternative budsjett. På mange områder vil de, ikke overraskende, gå lenger enn Arbeiderpartiet. MDG og Senterpartiet, og også Rødt, har også en annen politikk på mange områder – også når det gjelder skatt- og avgiftspolitikk.

Slik skal det være. De er forskjellige partier. De har likevel det til felles at de ønsker å ta landet vårt i en langt mer bærekraftig og rettferdig retning. En ny regjering som innebærer en kombinasjon av disse partiene vil til sammen lande på en skatte- og avgiftspolitikk som velger en helt annen sti enn den vi har gått de siste sju årene.

