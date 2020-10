Leder

Splittende utnevnelse

Amy Coney Barrett blir i dag etter alt å dømme godkjent som ny høyesterettsdommer. Foto: SHAWN THEW / POOL / EPA POOL

Det er en ulykke for USA at utnevnelsene til Høyesterett har blitt så politisk betent. Utnevnelsen av Amy Coney Barrett skaper større konflikt i et allerede dypt splittet samfunn.



Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Senatet i den amerikanske kongressen godkjenner i dag, etter alle solemerker, Barrett som ny høyesterettsdommer. Det skjer få dager før valget. Det republikanske partiet har presset avstemningen igjennom, mens demokratene har forsøkt med alle midler å stanse utnevnelsen av Barrett.

Høyesterett i USA spiller en mer politisk rolle enn i Norge. Mange kontroversielle spørsmål har blitt avgjort i domstolen – spørsmål som egentlig burde høre hjemme i politikkens verden. Som abort, tilgang til våpen, likekjønnet ekteskap og valgkampfinansiering.

Tilgang til abort

Derfor blir det desto viktigere for politikerne hva slags dommere som utnevnes. Hvilke verdier de står for, og hvilke juridisk tradisjon de tilhører. Barrett er en svært konservativ og bokstavtro jurist. Hun mener grunnloven skal leses slik den er skrevet, uten særlig rom for utvidende tolkninger.

Derfor er republikanerne sikre på at hun vil trekke domstolen i mer konservativ retning. De håper hun vil bidra til å begrense kvinners tilgang til abort, og stanse myndighetenes forsøk på å regulere amerikanernes tilgang til våpen. Blant annet.

Republikanerne har ved tidligere anledninger lovet at de aldri vil presse gjennom sin kandidat til Høyesterett kort tid før et valg. Det løftet kom da de nektet å godkjenne tidligere president Barack Obamas kandidat et knapt år før et presidentvalg. Begrunnelsen deres var at velgerne måtte få bestemme hvilken president som skulle utnevne den neste dommeren.

Svekker tilliten

Velgerne får ikke bestemme denne gangen. Demokratene er rasende. Det er lett å forstå. Høyesterett tar avgjørelser som preger amerikanernes liv i generasjoner fremover. Utnevnelsen av dommere til høyesterett er en av de viktigste beslutningene en amerikansk president tar. Og det er et spørsmål mange velgere er opptatt av.

Det er bred enighet om at Amy Coney Barrett er en glitrende jurist. Men utnevnelsen av henne på denne måten, på dette tidspunktet, kan komme til å svekke både tilliten og troverdigheten til Høyesterett. Det er alvorlig dersom det skjer. Særlig i tider som dette trenger USA sterke og uavhengige institusjoner, som folk stoler på. Med Høyesterett i fremste rekke.

Publisert: 26.10.20 kl. 07:42

Les også