STREIK: – Det stabile norske forhandlingssystemet gir lite rom for impulsive, uplanlagte aksjoner. Men plutselig en dag kan spillet på nytt endre seg, enten ved at avstanden mellom «gutta på gølvet» og de tillitsvalgte i systemet blir for stor slik at ansatte føler at de står uten mulighet for innflytelse, skriver professor Hilde Gunn Slottemo. Bildet er fra nå nedlagte Norsk Koksverk i Mo i Rana. Foto: Sverre A. Børretzen

Debatt

Arbeidslivets kortspill

For 50 år siden oppsto mange såkalte «ville streiker» i Norge, altså arbeidslivskonflikter utenfor avtaleverket og de etablerte spillereglene, gjerne i strid med fagforeningene. Det er lett å ta det norske forhandlingssystemet for gitt, men det lave konfliktnivået mellom partene i arbeidslivet har også sin historie.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

Foto: Nord Universitet

Det er tid for lønnsforhandlinger, et årlig, nærmest rituelt forhandlingsspill mellom partene i arbeidslivet. Vi er vant til å lese om det i aviser og se det på TV: strenge og tilkneppede haster forhandlingsledere inn og ut av møterom, mens de med alvorlig røst forteller frammøtte journalister hvor langt unna hverandre partene står og hva som skal til for å få bevegelse i prosessen. Det er en prosedyre gjennomsyret av regler og retningslinjer: hvem forhandler om hva, når og på hvilke måter.

Dette ligner et kortspill. En vet ikke hvilke kort den andre sitter med på hånda og heller ikke hvordan spillet vil forløpet.

Men reglene er bestemt på forhånd, og de er akseptert av alle parter. Om dem er det bred enighet.

les også Streikeuttaket: Rammer buss og ferjer

Hovedprinsippene i disse reglene ble formulert i Hovedavtalen fra 1935, i et samarbeid mellom hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversida. «Arbeidslivets grunnlov» er den ofte kalt og regnes som et viktig tidsskille i norsk arbeidslivshistorie. Nå ble fagforeningene anerkjent som ansvarlig part i arbeids- og samfunnsliv. De store arbeidslivskonfliktene ble borte, selv om lokale aksjoner fortsatt kunne forekomme.

For 50 år siden var det ei tid med såkalte «ville streker» i Norge, aksjoner utenfor spillereglene, i strid med gjeldende prosedyrer og uten støtte fra eget fagforbund. 1970-tallet var en periode med radikalisering, studentaksjoner og ungdomsopprør. En ny, stor generasjon hadde blitt voksne. De var frie, uavhengige og opprørske. Men alt var ikke bare peace and love. På en rekke arbeidsplasser rundt omkring i landet var det uro, konflikter og «ulovlige» streiker. I enkelte av dem var medlemmer av det som ble til det maoistiske partiet AKP(m-l) pådrivere. I flere av aksjonene ble politi satt inn mot de streikende. En storstreik i den svenske gruvebyen Kiruna var en viktig inspirasjon.

Aksjonen ved Norgas-fabrikken i Oslo i april 1970 er regnet som starten på denne streikebølgen i Norge. Den fortsatte med konflikter ved Oslo sporveier, Sauda, Jøtul, Linjegods og andre.

Historikere har forklart denne opprørstida på ulike måter. Selv har jeg vært opptatt av samtidas økte oppmerksomhet rundt arbeiderbevegelsens likhetsnormer. LO satte i denne perioden i gang store kampanjer om «demokrati i hverdagen» og likestilling i arbeidslivet. Slik ble likhet og sosial utjevning igjen løftet fram som viktige idealer.

I realiteten var det likestilling mellom mannlige arbeidstakere som var viktig. Flere av konfliktene handlet om forholdet mellom mannlige arbeidere og overordnete funksjonærer – altså kontoransatte – i norsk arbeidsliv.

les også Den nye LO-sjefen truer med streik

Norsk Koksverk i Mo i Rana var en av bedriftene der det murret av misnøye i denne perioden. De mannlige industriarbeiderne var frustrerte og opprørte over alle de godene funksjonærer og arbeidsledere fikk av bedriften: gratis kaffe, rett til å kjøre bil inne på fabrikkområdet, gunstigere arbeidstid, boligforhold og kantinetilbud, sterkere lønnsvekst og bedre sykelønns- og pensjonsordninger. Ja, det hendte at arbeidere kunne bli sendt til funksjonærenes private hjem for å gjøre hagearbeid – for å nevne noen av de sakene som provoserte.

Dette ble stadig mer problematisk, og på nyåret i 1970 var det en stor arbeidskonflikt ved Koksverket. Arbeiderne krevde likestilling med bedriftens funksjonærgrupper. Skytset i kampen var hentet fra arbeiderbevegelsen sentralt og de sakene LO hadde satt på dagsorden. Pressen fulgte nøye med: Ville den «skadelige og altoppslukende streikebasillen» spre seg? Ville det bli Kiruna-tilstander også i Norge?

Etter noen konfliktfylte uker seiret koksverksarbeiderne. På felt etter felt ble de ansattes arbeidsforhold samkjørt. Arbeidere og funksjonærer fikk samme rettigheter og goder, enten ved at funksjonærene ble fratatt sine eller ved at arbeiderne oppnådde tilsvarende. Den viktigste seieren var imidlertid mer langsiktig: Arbeiderne fikk lagt premissene for hva som skulle forstås som viktig. De fikk fastslått at likhet og likestilling var viktige verdier som ledelsen måtte akseptere. For koksverksarbeiderne var dette såpass viktig at de var villige til å bryte arbeidslivets spilleregler for å oppnå det.

I ettertid kunne de igjen hylle arbeidslivets grunnprinsipper og hevde at det var «ved å gå den ordinære, lovfestede og avtalefestede veg, [man] oppnådde (…) resultatene». Grensa mellom ansvarlige arbeidere, politiske problemmakere og opportunister var hårfin. Det gjaldt å holde seg på den riktige sida.

les også Du store, vennlige kjempe

1970-tallets «opprørstid» var et unntak. Det norske forhandlingssystemet har vært forbausende stabilt, med bred oppslutning og betydelig tillit. Begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstaker, har hatt en sterk lojalitet til systemet og har følt at det har vært mer å vinne enn å tape på å følge reglene. Spillet har totalt sett gitt en gevinst, ikke bare i kroner og øre for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Det forutsetter mange fagorganiserte.

Det forutsetter også at alle parter har respekt for spillereglene og at den fagligpolitiske ansvarligheten sitter i ryggmargen på de ansatte.

Men denne ansvarligheten koster også. Den krever grundig skolering, omfattende kunnskap, mye møtevirksomhet, lesing av store bunker med papirer og dokumenter. De ritualiserte forhandlingene og de etablerte reglene gjør systemet rigid. En må beherske et fagligpolitisk språk utviklet gjennom tiår.

Det gir lite rom for impulsive, uplanlagte aksjoner. Men plutselig en dag kan spillet på nytt endre seg, enten ved at avstanden mellom «gutta på gølvet» og de tillitsvalgte i systemet blir for stor slik at ansatte føler at de står uten mulighet for innflytelse. Eller så kan gevinsten i potten oppleves som for liten og at forskjellene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ble synlige og påtakelige, som på Koksverket.

Dermed kan arbeidstakerne føle at de blir sittende igjen med svarteper. Provokasjonen kan bli så stor at arbeidslivets kortspill ikke lenger føles legitimt. Da kan veien bli kort til at noen spillere ønsker å kaste kortene.