OSLO-SKOLEN: – Overalt er det trengsel – i klasserom, ganger, trappeløp og kantiner. Selv den som virkelig prøver å holde avstand vil måtte melde pass. Det er umulig, skriver Linn Ullmann og Niels Fredrik Dahl. Foto: Agnete Brun, Baard Henriksen/Oktober forlag

Debatt

Smittevern i skolen – elefanten i rommet

Denne uken varslet byrådsleder i Oslo Raymond Johansen at «vi må få metern tilbake i alt vi gjør». I alt vi gjør. Han sa ikke: i alt vi gjør - bortsett fra når vi er på skolen.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LINN ULLMANN

NIELS FREDRIK DAHL, foreldre

Oslo har passert rødt for lenge siden og hver dag samles tusenvis av elever i ungdomsskole og videregående skole i omgivelser der det ikke er lagt til rette for selv det enkleste smittevern.

Vi må snakke om skolene, men det kan virke som om alle som bør ha noe å si i saken viker unna. Hvorfor det? Er skolene som potensielle smittebomber i samfunnet den snabelsyke elefanten i rommet?

Til slutt er det elevene selv som må si fra. I en glassklar kronikk i VG denne uken, skriver Aisha Ramin og Fatima Hammich: Vi vil ha smittevern på skolen også!

les også «25 under 25»: Vi vil ha smittevern på skolen også!

«Dere skal vite at vi gjør alt vi kan for at skolen skal være et trygt sted», sa kunnskapsminister Guri Melby rett før skolestart i august. Men det er jo ikke sant. Vi vil oppfordre alle til å klikke seg inn på utdanningsdirektoratets sider og ta seg tid til å lese de forskjellige nivåene i smitteveilederne for ungdomsskolen og videregående skole. Den såkalte trafikklysmodellen, og særlig gult nivå som vi befinner oss på nå, også i mørkerøde Oslo, har så mange forbehold og er i praksis så uforpliktende at det er opp til hver enkelt skole om smittevernet skal driftes strengt eller slapt. Dette åpner for at skolene i hverdagen kan omgå smittevernet, noe mange helt klart gjør

Og for nå å holde seg til trafikkmetaforen: Vi utelukker skolene fra det generelle kravet til smittevern i samfunnet, men ville vi frita de yngste sjåførene fra kravene om fartsgrenser og bilbelte? Det henger ikke på greip det som skjer nå og det kan ikke forsvares, det kan knapt nok forklares.

Man skal ikke ha snakket med mange elever og lærere ved de største skolene i Oslo for å få bekreftet at bekymringen er reell: Overalt er det trengsel – i klasserom, ganger, trappeløp og kantiner. Selv den som virkelig prøver å holde avstand vil måtte melde pass. Det er umulig. Kohort-tanken, som er en viktig bestanddel i smittevernsveilederen for skolene, ja, nærmest en forutsetning, er i praksis meningsløs siden hver eneste elev i den videregående skolen vil bevege seg mellom minst tre forskjellige klasser hver dag, på tvers av trinn og rom. Det vil si at bare i løpet av skoledagen har en enkelt elev nærkontakt med over 100 mennesker.

les også Rød smitte – gul skole

Vi befinner oss midt i en pandemi, midt i en global krise: Oslos smittetall er urovekkende høye og stigende. Det samme gjelder storbyer over hele Europa, der antallet sykehusinnleggelser nå går opp. Norge er ikke annerledeslandet. Vi må slutte å si det. Vi har vært heldige så langt, sluppet lett unna, først og fremst på grunn av gode tiltak og felles innsats før sommeren.

Men innsatsen i vår hjelper ikke nå. De joggeturene du tok i mars, gir deg ikke flat mage i september. Og selv om ungdommer og unge voksne stort sett ikke blir alvorlig syke, så utgjør de nå den største gruppen smittede i samfunnet og dermed også den største gruppen smittespredere – og for å møte denne situasjonen, for å i det hele tatt få til å snakke om dette, er det avgjørende at man begynner å skille mellom små barn på den ene siden og større barn/ungdom/unge voksne på den andre siden når man skal tilrettelegge smittevernet på norske skoler. Det er mulig at det kompliserer trafikklysmodellen, men det er fullstendig uholdbart å la være.

Elever i ungdomsskole og videregående skole lever ikke i et vakuum. De omgås venner, foreldre, besteforeldre, kolleger, lagkamerater, medpassasjerer i kollektivtrafikken osv. Den eneste måten å slå ned smittetallene på, og å holde dem nede – å holde samfunnet gående – er å respektere tydelige og effektive smittevernregler, også i skolene.

Alternativet kan være full nedstengning av all fysisk undervisning, karantene, isolasjon og sykdom, og det er det vel ingen som vil.

Mange mener at påbud og sterke anbefalinger er å legge en for stor byrde på oss, man frykter tiltakstretthet i befolkningen. Men er det sånn? Er ikke tydelighet og trygghet å foretrekke fremfor mumling og vakling? Første skritt handler om gode vaner, økt bevissthet og oppmerksomhet, om god kommunikasjon.

les også Grønt, gult og rødt hjelper oss til å holde skolene åpne

Så hva med – for en tidsbegrenset periode når smittetrykket er høyt – å innføre bruk av munnbind og sosial distansering – på alvor? På buss og bane, i butikkene, på skolene når det er trengsel? Hva med å åpne for rullerende skoledager i kombinasjon med noe digital undervisning – det vil si mindre grupper og muligheter for større avstand? For å skape trygghet i hverdagen, for å unngå en ny nedstengning? Vil det virkelig være en urimelig inngripen i våre liv?

Vi sier jo ikke at fartsgrenser i tettbebygd strøk, der barn og gamle ferdes, bare er en anbefaling og opp til hver enkelt? Vi sier ikke til attenåringen som nettopp har fått lappen: vi anbefaler at du venter på grønt lys – men kjør på hvis du vil. Det går sikkert bra.

Publisert: 26.09.20 kl. 10:42