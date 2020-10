Kommentar

Den store usikkerheten

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Torsdag kveld sa president Donald Trump på en veldedighetsmiddag at USA så slutten på pandemien. Kort tid etter kom meldingen om at han selv er smittet.

Talen på et katolsk arrangement var spilt inn på forhånd, men var helt på linje med det positive budskap presidenten har forsøkt å dele i mange måneder: USA har lagt det verste bak seg. Snart foreligger det en vaksine. Nesten år vil bli det et av de beste år i USAs historie. Forutsatt at han vinner valget, selvfølgelig.

Men pandemien er ikke over. På den første dagen i oktober ble det registrert 46 459 nye smittetilfeller i USA. Donald og Melania har fått det samme nedslående svar som over syv millioner andre amerikanere som hittil har avlagt positive prøver.

Men når en president blir smittet oppstår det en dyp usikkerhet. I USA og og i verden. Hvordan er hans helsetilstand. Vil han være i stand til å utføre sine oppgaver? Eller må visepresident Mike Pence overta for en periode? Den andre usikkerheten er om smitten har spredd seg i Trumps regjering, hans nære krets av medarbeidere og alle han har møtt de siste dagene. Visepresident Pence sier at han har testet negativt.

Den tredje usikkerheten er hvordan dette vil påvirke valgkampen? Den mest umiddelbare konsekvens er at Trump på avlyse store valgkampmøter i nærmeste fremtid. Neste presidentdebatt er planlagt 15 oktober. Den kan bli avlyst. Eller Trump kan bli friskmeldt innen den tid. Ingen vet.

Ingen vet heller hvordan presidentens sykdom vil påvirke Amerikas valg 3 november. Trumps valgkamp var i store problemer før han testet positivt. Han ligger et godt stukke etter Joe Biden i gjennomsnittet av målinger på nasjonalt plan. I de kritisk viktige vippestatene er avstand mindre, men i de fleste tilfeller er det i Bidens favør.

I begynnelsen av 2020, etter frifinnelsen i riksrettssaken, var president Trumps utsikter til å bli gjenvalgt ganske gode. Det var før USA ble særdeles hardt rammet av viruset. Over 207 000 amerikanere er døde etter å ha blitt smittet av Covid-19. 1 oktober ble det meldt om minst 847 nye dødsfall. Smitten sprer seg fortsatt raskt i mange amerikanske delstater. De økonomiske konsekvensene har vært dramatiske.

Trumps håndtering av coronapandemien var den viktigste årsaken til at han falt i meningsmålingene i vår og i sommer. Han har ikke klart å øke oppslutningen siden. Tidlig i februar visste Trump hvilken fare coronaviruset utgjorde. Ifølge Bob Woodwards bok “Rage” fortalte Trump ham 7 februar at “smitten går gjennom luften”.

-Du bare puster det inn og det er slik det smitter. Og det er svært krevende, svært utfordrende. Det er også mer dødelige enn selv den hardeste influensa.

Det var ikke dette Trump fortalte sine landsmenn. Han sa at viruset var under kontroll eller at det kunne snart på mirakuløst vis kunne forsvinne. Han ville ikke skape panikk, fortalte han senere. Men etter at helsekrisen var et faktum presset han på for å gjenåpne samfunnet tidlig, han snakket nedlatende om de som brukte munnbind og har gjenopptok massemøter med sine tilhengere. Smitteverntiltakene ble oversett da tusener av tilhengere møtte ham, svært mange uten munnbind.

Under den turbulente presidentdebatten på tirsdag trakk Trump frem et munnbind fra innerlommen. Han ville vise Biden at han kunne beskytte seg, om det var nødvendig. Samtidig raljerte han over Bidens smitteverntiltak: -Jeg bruker ikke munnbind slik som han. Hver gang du ser han, har han på munnbind. Han kan holde tale på 200 fots avstand og han møter opp med den største masken jeg noensinne har sett.

Nå sitter Trump i isolasjon på ubestemt tid. Han ville ikke bli sittende på hjemmekontor, selv i verdens mest berømte ovale rom, midt i en valgkamp. Han insisterte på å gjenoppta en tilnærmet normal valgkamp i en helt uvanlig tid. Nå er dette blitt umulig.

Ingen vet med sikkerhet hva det betyr at presidenten er blitt smittet av Covid-19. Verken for valgkampen eller valget. Vil velgerne i større grad slutte opp en president som selv er blitt rammet? Vil det mobilisere hans tilhengere og få usikre velgere til å gi ham sin støtte. Og hvordan vil Trump heretter omtale Covid-19? Nå er alt fokus rettet mot presidenten og hans helsetilstand. Alle de negative sakene som har svekket Trump i senere tid skyves i bakgrunnen.

Uansett vil isolasjonen hindre Trump i å drive den valgkamp han ønsker. Trump har forsøkt å fremstille pandemien som noe USA snart kan legge bak seg. Han har i stedet ønsket å fokusere på USAs comeback og på lov og orden. Nå er han selv blitt innhentet av det samme som har rammet så mange av hans landsmenn.

Pandemien har snudd opp ned på alt i valgkampen en gang tidligere. Nå kan viruset gjøre det samme igjen. Til tross for alle forsøk på å hindre at presidenten ble smittet har viruset enda en gang demonstrert at det kan infiltrere maktens høyeste sirkler.

