Leder

Ingen sjarmøretappe

Den uvanlige åpningen av Stortinget innvarsler et spesielt politisk år. Mye står på spill foran neste års stortingsvalg, og ingen vet hvordan pandemien vil påvirke oss. Foto: Heiko Junge

Ingenting var som normalt da kronprins Haakon åpnet det 165. storting i kong Haralds sykefravær.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er første gang kong Harald ikke har vært til stede under den høytidelige åpningen. På grunn av smittesituasjonen i landet var også åpningsseremonien betydelig nedskalert. Vanligvis er det rundt 750 personer til stede under åpningen. I år var det kun 200.

Den uvanlige åpningen innvarsler et spesielt politisk år. Mye står på spill foran neste års stortingsvalg, og ingen vet hvordan pandemien vil påvirke oss. Dette året blir ingen sjarmøretappe, sa stortingspresidenten under sin åpningstale.

Neste uke legger finansminister Jan Tore Sanner (H) frem statsbudsjettet. Da daværende finansminister Siv Jensen (Frp) la frem budsjettet i fjor høst, var signalet å gå inn i en periode med mindre pengebruk. Selv om nedgangen var liten, var det for første gang en reduksjon i oljepengebruken.

les også Erna: – Vi skal ikke godte oss over at folk blir syke

De økonomiske utsiktene var også lyse med konjunkturoppgang, økt næringsaktivitet i hele landet og vekst i fastlandsøkonomien. Ingen skyer i horisonten varslet om den krisen som skulle treffe oss.

Selv om det ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon har gått bedre enn fryktet, må vi tilbake til krigens dager for å oppleve et kraftigere fall i økonomien. I øyeblikket tror NHOs sjeføkonom Øystein Dørum at økonomien vil falle med 4 prosent i år, og at veksten ikke vil være tilbake på 2019-nivå før i utgangen av 2022.

Hver femte bedriftsleder i Norge tror situasjonen vil forverres ytterligere. Med det bakteppet er det forventet en betydelig økning i pengebruken i årets statsbudsjett.

Men også de politiske omstendighetene vil gjøre budsjettet dyrt, og ikke minst krevende å få i havn. Selv om statsminister Erna Solberg er vant til å styre en mindretallsregjering, er den parlamentariske situasjonen ny.

Frp har på rekordtid ristet av seg all ansvarlighet og ansvar etter seks år i regjering. Med fremgang på meningsmålinger er også selvtilliten tilbake. Nå starter jobben med å gjenreise seg som opposisjonsparti. Frp har ingenting å tape på å stille krevende og kostbare krav til gjennomslag. De har allerede vendt tommelen ned til regjeringens store karbonfangstprosjekt. Særlig bittert kan det bli hvis Frp vil reforhandle KrF og Venstres hjertesaker, for eksempel innenfor klima og innvandring.

Erna Solberg har tidligere vist at hun strekker seg langt for å gjøre samarbeidspartnerne fornøyd, men det vanskeligste vil i år ikke handle om penger.

Publisert: 03.10.20 kl. 10:31

Les også