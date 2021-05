ADVARER: – Noen vil ha helt spesielle grunner til å ønske å ta Janssen-vaksinen, men for det store flertall er det definitivt smart å vente på en tryggere løsning. Den er like om hjørnet, skriver kronikkforfatterne. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Vent på vaksinen du får tilbudt i det nasjonale vaksineprogrammet

Det er klokt av regjeringen å ta vaksinen fra AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet, og sette vaksinen fra Janssen på vent. Samtidig har de åpnet opp for at enkeltpersoner selv skal kunne velge om de ønsker å ta vaksinen fra Janssen ved siden av det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Men denne vaksinen har i likhet med vaksinen fra AstraZeneca en kjent risiko for alvorlig sykdom og død.

GUNNVEIG GRØDELAND, vaksineforsker og forskningsgruppeleder, UiO og OUS

INGVILD HAUSBERG SØRVOLL, overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, UNN

ANNE KJERTSI BEFRING, spesialist i helserett og førsteamanuensis UiO

JON MICHAEL GRAN, førsteamanuensis i biostatistikk, UiO

STEINAR KROKSTAD, professor i sosialmedisin, NTNU

LARS VORLAND, lege og utvalgsleder – alle medlemmer av ekspertutvalget som vurderte videre bruk av AstraZeneca- og Janssenvaksinene (adenovirale vektorvaksiner) i Norge.

WHO har estimert at vaksiner hvert år redder rundt 4-5 millioner liv på verdensbasis (tall fra desember 2019). Noen år blir vaksinene enda viktigere fordi det oppstår virus som er ekstra truende. Det siste året er vi mange som gjennom runde etter runde med nedstengninger, hjemmeskole, hjemmekontor og besøksrestriksjoner har kjent på et intenst ønske om koronavaksine for å få slutt på alle begrensningene. Noen har lidd mer enn andre, på grunn av ensomhet, arbeidsledighet og psykisk stress.

Mindre enn halvannet år etter at viruset traff en markedsplass i Wuhan er det vaksinert rundt 1,7 millioner personer i Norge mot SARS-CoV-2. Det er faktisk helt utrolig at man så kort tid etter utbruddet ikke bare har utviklet flere gode vaksiner, men også fått produsert enorme antall vaksinedoser som er i ferd med å utgjøre en forskjell i mange samfunn. Vi er ikke helt i mål med vaksinering. Ikke i Norge, og slett ikke i den fattigere delen av verden. Vi er mange som er utålmodige, men hvor stor risiko er vi som samfunn villige til å akseptere for en raskere løsning når vi snart er i mål likevel?

Tidlig i mars dette året ble det oppdaget at vaksinen fra AstraZeneca kunne medføre bivirkningen vi nå kjenner som VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni). I løpet av et par uker ble det igangsatt undersøkelser og vurderinger av forekomsten over hele verden, og vi regner det i dag som sikkert at adenovirale vektorvaksiner som de fra AstraZeneca og Jansson kan gi VITT etter vaksinering av ellers friske personer. VITT er en svært alvorlig bivirkning som i mange tilfeller medfører død. VITT oppstår typisk mellom 4 dager og 4 uker etter vaksinasjon, og kjennetegnes av lave blodplatetall og raskt utviklende blodpropper i hjernen, i forskjellige blodårer i buken, og i lunger. I tillegg forekommer binyreinfarkt og binyreblødning, og hjerneblødning. Med andre ord er skadepotensialet til vaksinen stor, og det utvikler seg raskt og uventet med blodpropper på uvanlige og ‘farlige’ steder som i hjernen. I tillegg kan man få komplikasjoner i form av blødninger.

Dessverre har vi ikke tester tilgjengelig som kan forutsi hvem som kan få VITT før vaksinering, eller hvem som er i faresonen etter vaksinering. Vi har heller ikke gode nok behandlingsstrategier for dem som rammes fordi symptomene gjerne er diffuse og vanskelig å skille fra vanlige og ufarlige vaksinebivirkninger som hodepine. Behandlingen starter derfor ofte ikke tidlig nok, og er utfordrende. Det som gjør behandlingen ekstra vanskelig er forekomsten av blodpropp samtidig med høy risiko for blødning, noe som krever motsatte behandlingsstrategier (den enes behandling forverrer den andre).

De som overlever VITT vil med høy sannsynlighet måtte leve med store komplikasjoner resten av livet, og vil sannsynligvis ha problemer med retur til arbeidslivet. Det fins flere studier som viser at svært mange pasienter etter blodpropp i hjernen får langvarige plager med for eksempel hodepine, epilepsi, språk, konsentrasjon, hukommelse og depresjon.

Dette er et spørsmål vi ennå ikke har et klart svar på. Rapportene fra forskjellige land spriker mye når det gjelder antallet tilfeller sett i forhold til antallet vaksinerte. Noe av spriket skyldes at det er en viss treghet i systemene som rapporterer bivirkninger i ulike land, og noe skyldes at det er en tilstand som kan være vanskelig å oppdage. For eksempel kan man ikke i ettertid gå tilbake til tidligere dødsfall eller sykdomstilfeller og undersøke om det var VITT.

I Norge er det rapportert 8 tilfeller av VITT etter vaksinering av rundt 135.000 vaksinerte med AstraZenecavaksinen, noe som gir rundt 1 tilfelle av VITT per 17.000 vaksinerte. En nylig studie som oppsummerer tall fra Danmark og Norge anslår forekomsten til ca 1:40.000 vaksinerte, men her er diagnosekriteriene litt ulike. Om hjerneblødning er satt som hoveddiagnose, vil det ikke telles som VITT i statistikken i denne studien. Fra Storbritannia er det vanskeligere å få tak i oppdaterte tall, men i de siste tallene som er publisert oppgis 242 (per 29.april) tilfeller VITT blant rundt 22 millioner vaksinerte. Med så store sprik, og så store kunnskapshull, finner vi at det bør legges til grunn et føre var prinsipp. Med mer tid vil vi få kvalitetssikrede tall og analyser fra flere land. Vi vet at det har vært 8 tilfeller i Norge, og legger derfor til grunn at det er en sannsynlig forekomst av VITT på omkring en per 17.000 vaksinerte.

De som har fått VITT i Norge er friske, yngre voksne personer, nettopp den delen av befolkningen vi nå snart skal starte massevaksinering av. Kan vi som samfunn tillate at det benyttes vaksiner som gir en risiko for VITT med en antatt forekomst på rundt 1 per 17.000 vaksinerte? Det er kanskje en risiko enkeltindivider kunne være villige til å ta, men vi mener at risikoen må avveies nøye mot risikoen ved å ikke få en slik vaksine.

I Norge har vi en høy grad av tillit til vaksiner og vaksinasjonsprogrammet. Det medfører at folk er flinke til å slutte opp om vårt felles ansvar for å beskytte samfunnet gjennom dannelse av flokkimmunitet. Dessverre er ikke dette situasjonen for mange andre land. Åpenhet rundt bivirkninger er fundamentalt for denne tilliten i Norge. Hva vil skje med tilliten til og oppslutning rundt andre vaksiner dersom det i Norge dør flere yngre voksne etter koronavaksinering? Ville det ha utgjort en forskjell for gjenværende familie og venner å vite at de selv hadde valgt å ta vaksinen? Ville de og befolkningen for øvrig fortsatt slutte like godt opp om helsemyndighetenes videre arbeid med vaksiner i vaksinasjonsprogrammet?

Det å ta vaksiner er frivillig, og bør også være frivillig. God informasjon danner grunnlaget for gode beslutninger, men hovedsaken er ofte om vi har tillit til den som gir informasjonen.

I Norge har vi i dag relativt god kontroll på smittespredning av SARS-CoV-2, og vi har beskyttet de mest utsatte risikogruppene for alvorlig covid-19 gjennom vaksinering. Vi vaksinerer kontinuerlig et økende antall mennesker. Med dagens situasjon finner vi at det å skulle tilby valgfri vaksinering til alle som ønsker det fort, ville kunne ha som konsekvens at vi slår bena under den vaksineplattformen som ikke bare skal gi oss flokkimmunitet mot korona, men også danner ryggraden i den beskyttelsen vi som samfunn har mot andre infeksjonssykdommer. Vår tillit til ansvarlige helsemyndigheter er den viktigste faktoren for fremtidig beskyttelse mot koronavirus og andre infeksjonssykdommer, og da kan vi ikke tillate at friske yngre personer dør fordi de har blitt gitt et altfor stort ansvar for å selv vurdere den medisinske risikoen ved adenovirale vaksinevektorer.

Vår klare vurdering er at det for friske yngre voksne nå er en større risiko for VITT etter vaksinering med AstraZeneca-/Janssenvaksinene, enn det er for alvorlig covid som følge av infeksjon med SARS-CoV-2. Det skal da være svært gode grunner til å ta vaksinen i bruk. Noen vil ha helt spesielle grunner til å ønske vaksinen, men for det store flertall er det definitivt smart å vente på en tryggere løsning. Den er like om hjørnet.