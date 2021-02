FRIHET FOR ALLE: – Kvinnebevegelsen burde inkludere transpersoner, men selv her møter de ekskludering. Det er ekstremt viktig at vi som kjemper for frigjøring og likeverd inkluderer alle, ikke bare noen, heter det i oppropet ført i pennen av lederen i Rød Ungdom. Foto: RØD UNGDOM

Transdebatten: − Transfobi hindrer kvinnekampen

Hvis kvinnebevegelsen vil oppnå reell kvinnefrigjøring, må den være transinkluderende. Noen av de innsendte parolene til parolemøtet for 8. mars i Oslo viser at vi fortsatt har en lang vei å gå.

ALBERTE T. BEKKHUS, leder i Rød Ungdom

Hadde en parole med ordlyden «Nei til vranglære i grunnskolen, kvinner har ikke sex med kvinner» nådd fram til parolemøte og blitt behandlet som en seriøs parole? Vi gjetter nei. Hadde den nådd parolemøtet, ville det blitt ramaskrik.

Så hvorfor blir da tilsvarende transfobiske paroler godtatt? Parolen over var innsendt, men med en liten endring: Den omhandlet transkamp.

Det var innsendt flere hatefulle forslag. Kvinnehatende forslag som på alle måter går i mot solidariteten som ellers skal prege kvinnebevegelsen og 8. mars. Forslag hvis hensikt og funksjon tilsynelatende var å splitte, spre hat og å fremme en ideologi som daglig ødelegger transpersoners liv.

Ingen av de mest transfobiske parolene ble vedtatt, heldigvis. Det er likevel et stort rødt flagg at personer med transfobiske holdninger føler seg såpass hjemme i kvinnebevegelsen at slike forslag blir sendt inn på ramme alvor. For hvordan kan en bevegelse som påberoper seg å kjempe for full frigjøring, åpne for paroler som er så gjennomsyret av hat mot transpersoner?

Vitenskapen gir oss en stadig bedre forståelse av kjønn, kjønnsidentitet og biologi. Idéen om kjønn som noe rent biologisk og binært er utdatert, og godt er det: Dagens kjønnsbaserte undertrykking rettferdiggjøres av nettopp dette utdaterte synet. Disse transekskluderende «feministene» fremmer en patriarkalsk kjønnsforståelse. Denne kjønnsforståelsen tjener kun fundamentalister og høyreradikale som helst vil tie kvinnen og se henne tilbake på kjøkkenet.

Hvordan kan såkalte «kvinneaktivister» kjempe for et syn som reduserer «kvinne» til «person som føder»? Å ha biologisk kjønn som kjepphest gjør ikke annet enn å svekke kampen for kjønnsbasert frigjøring. Det er omtrent så langt vekk man kan komme fra den progressive kvinnebevegelsen vi trenger for å oppnå full kvinnefrigjøring.

Anniken Sørlie har forsket på om transpersoners lovfestede rett til kjønnsidentitet faktisk gjelder i lov og praksis. Det kommer fram at i de fleste instanser møter transpersoner på stigmatisering. I alt fra garderoben i gymmen eller treningssentrene til den offentlige debatten. Kvinnebevegelsen burde inkludere transpersoner, men selv her møter de ekskludering. Det er ekstremt viktig at vi som kjemper for frigjøring og likeverd inkluderer alle, ikke bare noen.

Transpersoner eksisterer, og transkvinner er kvinner. Transpersoner blir utsatt for enorm stigmatisering, diskriminering og undertrykking. Transfober forkledd som feminister splitter kampen mot patriarkatet, og de gjør livet farligere for transpersoner. Det er også en fullstendig avsporing fra vår felles kamp, som bør være å utrydde all undertrykking basert på kjønn og seksualitet. Dersom visse «feminister» har så store ideologiske skylapper at de heller allierer seg med høyreekstreme grupperinger enn å anerkjenne og kjempe side om side med sine søstre som er trans, har de ingenting i kvinnebevegelsen å gjøre.

Dersom kvinnebevegelsen lar døra stå åpen for transfober i feministforkledning, på bekostning av transkvinner, er det å motarbeide egen sak. Det er å gjøre livet farligere for transpersoner, det er å snevre inn de allerede trange kjønnsnormene og det er å fremmedgjøre og å utestenge feministiske aktivister. Man kan ikke kalle seg feminist dersom man er transekskluderende. Feminisme betyr likestilling og frigjøring for alle.

Vi forventer at døren stenges for transfobiske paroler i framtiden. Vi trenger en inkluderende kvinnebevegelse. Feminismen må være progressiv om vi skal klare å bekjempe undertrykking basert på kjønn og seksualitet, og om kvinnebevegelsen skal overleve. Kvinnebevegelsen må være aktivt solidarisk og sette foten ned mot transfobi. Hvis ikke er det ikke vår kvinnebevegelse.

Da kan man ikke kalle det en kvinnebevegelse.

Alberte Bekkhus fra Rød Ungdom er initiativtaker og medlemmer fra SNU, Rødt, Kvinnefronten, Grønn Ungdom, SV, Unge Venstre, Skeiv Ungdom, Pion og enkeltstående aktivister har underskrevet. Totalt er det 41 signaturer.