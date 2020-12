Leder

Krisepakke på overtid

President Donald Trump signerte krisepakken – på overtid Foto: TOM BRENNER / X06967

Nøden blant amerikanere ville blitt enda større uten krisepakken som endelig gikk igjennom. Men det vil være en kraftig overdrivelse å si at inngangen på det nye året ble reddet.

Natt til mandag signerte president Donald Trump omsider krisepakken som demokratene og republikanerne etter lang tids tautrekking hadde klart å bli enige om. At de to partiene lot folk leve i uvisse så lenge som de gjorde, er i seg selv en skandale. At Trump i første omgang truet med å nekte å godta pakken, gjorde uvissheten enda mye større for amerikanere flest.

Amerikanerne er rammet tredobbelt gjennom dette året: Smittetallene og dødstallene på grunn av coronaen er rekordhøye, og helsevesenet er mange steder fullstendig overbelastet. Den økonomiske krisen i kjølvannet av coronaen rammer ekstra hardt, blant annet fordi USA mangler det sikkerhetsnettet mange andre vestlige land har. Og til slutt – i møte med en massiv helsekrise og en dyp økonomisk krise er USA ledet av en inkompetent president som bruker alle sine krefter på å bekjempe et valgresultat som åpenbart er gyldig og rett.

Sult i dagens USA

Reportasjene fra dagens USA er hjerteskjærende. Millioner har mistet jobben, mange er kastet ut fra boligene sine, på tross av vedtatte regler som skal hindre utkastelser under pandemien. Foreldre har ikke lenger råd til medisiner til barna sine. De som deler ut mat, opplever rekordlange køer. Mennesker sulter i dagens USA.

Mississippi er en av de fattigste delstatene i USA, her ser vi byen Tchula. Situasjonen blir stadig verre for dem som har minst. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Pandemien har mye av skylden. Men dette handler også om vanstyre. Ikke bare fra president Trump sin side. Vi vet alle nå hva slags type han er, hvor lite ansvar har tar i jobben, hvordan han konsekvent setter egne interesser foran folket han er satt til å tjene. Nei, dette handler også om et system som er i krise. Et politisk klima der ingen stoler på motparten, der få ser verdien av kompromisser, og der taktikkeri og hestehandler er viktigere enn hvordan politikken slår ut for amerikanere flest.

USA kommer alltid tilbake

Det kommer et taktskifte når Joe Biden tar over på nyåret. Da vet vi i hvert fall at USA får en president som setter landets interesser først, og som ser verdien av samarbeid på tvers av partiskillene. Men en mann alene kan ikke løse de problemene USA står oppe i. Det er lov å håpe at vokser frem en erkjennelse de folkevalgte i USA, om at de må få landet sitt ut av den dype krisen – at de må ta ansvar, slik generasjoner har gjort før dem.

Hvis det er noe amerikansk historie har lært oss, så er det at dette mektige landet alltid har klart å rette opp igjen, når det er begått store feil. Det er lov å håpe at USAs ledere igjen gjør jobben som er nødvendig, for igjen å bli den skapende og demokratiske stormakten som verden sårt behøver akkurat nå. Og som amerikanerne selv trenger mest av alt.