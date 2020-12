Leder

Brexitavtalen: Frihetens pris er mindre innflytelse

Brexitavtalen er ingen avslutning. Det er ikke en gang begynnelse på slutten. Men det er, kanskje, slutten på begynnelsen.

Publisert: Nå nettopp

Nå starter finlesingen og fortolkningen av det som faktisk står i det 1246 sider lange dokumentet som EU og Storbritannia ble enige om 24. desember.

Lettelse, heller enn feiring, preger mottakelsen av julaftenavtalen. Den eneste som uforbeholdent jubler, er statsminister Boris Johnson. Han må selge inn dette som en større seier enn det den hardkokte brexitfløyen i det konservative partiet allerede har oppdaget det ikke er.

Samtidig må han sukre pillen overfor dem som vil merke den økonomiske nedturen, merbyråkratiet og de praktiske ulempene som følger når Storbritannia ikke lenger er en del av en større tilretteleggelse mellom nasjoner.

Andre juledag ble avtaleteksten offentliggjort, og statsministeren har bedt britene sette seg inn i hva den innebærer. På tide, vil mange si. Dagen etter folkeavstemningen for fire og et halvt år siden, da et knapt flertall sa nei til fortsatt EU-medlemskap, var den nest mest brukte søkestrengen på Google i England: «Hva er EU?» Bare slått av: Hva betyr brexit?

I så måte er det åpent hva folk vil mene når de oppdager hvilke begrensinger man pådrar seg i bytte mot «suverenitet», Johnsons mantra for å «få brexit gjort». Samarbeidets pris er kompromisser. Belønningen er at man står bedre rustet sammen. At alenegang gjør sterk, er en interessant påstand hos Ibsen. Men hvor attraktivt er et Storbritannia med svekket innflytelse i Europa, la oss si for en normal amerikansk administrasjon?

For sjølråderett kommer også med en kostnad. Etter nyttår vil britene finne ut om det var verdt det. Når deres ungdommer ikke lenger fritt kan velge studiested i Europa, britisk politi ikke har tilgang til EUs databaser og profesjonsgodkjennelse opphører, slik at leger, ingeniører og andre med behov for jobb og spesialisering i EU-land ikke automatisk kan flytte på seg, men må søke om opphold og aksept av utdannelse i hvert enkelt tilfelle.

Brexitavtalen vil regulerer alt fra handel, varetransport, konkurranse og sikkerhet til flytrafikk og fiske. Britisk varehandel får toll- og kvotefri tilgang til sitt viktigste marked. Det alene er verdt nesten 7000 milliarder kr.

Samtidig vil avtalen ikke omfatte tjenester og finanssektoren, som utgjør ca. 80 prosent av britisk økonomi og eksport. Statsministeren innrømmer dessuten at grensekontroll av varer vil finne sted, det kommer en tollgrense i Irskesjøen, i sin tid blankt avvist av Johnson som en uhyrlighet «ingen britisk statsminister noensinne kan akseptere» – og var det ikke også noe om «heller å bli funnet død i en grøft»?

Britene har fått på plass en historisk frihandelsavtale. Men unntakene er mange, og innrømmelsene fra EU er et øyeblikksbilde. Rest-EU vil fortsette å utvikle unionen, og etter hvert som de ikke lenger trenger å ta hensyn til britiske innsigelser, vil det komme nye lover og betingelser som først og fremst har til hensikt å tjene medlemmenes interesser. De vil britene bli nødt til å underkaste seg, uten mulighet eller innflytelse til å foreslå noe bedre.

