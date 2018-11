KAOS: Black Friday på Norwegian Outlet i Vestby i fjor. Foto: Trond Solberg

Lei maset: – Jeg blir stressa av Black Friday!

Veldig mange av oss har allerede alt for mye, og da bidrar Black Friday bare til en haug med unødvendig shopping og klingende mynt i kassa hos butikkene.

LENE KROGSRUD, frilansjournalist.

Før ble jeg stressa over førjulstiden pga alt som måtte handles og ordnes. X antall julebord og avslutninger som skulle rekkes, og alt som måtte i hus for å sikre at julestemningen kom på plass i år også.

Nå, derimot, blir jeg stressa fordi jeg bombarderes med Black Friday-reklame.

Og ikke bare Black Friday. Det har jo blitt en hel svart uke nå, og jaggu toppes kjøpebonanzaen med Cyber Monday påfølgende uke.

Reklamen som pumpes ut overalt hvor jeg beveger meg om dagen, får meg til å føle meg helt dust hvis jeg ikke slår til på noen av disse tilbudene. Det fremstilles nærmest som om jeg får disse produktene gratis hvis jeg bare gidder stille opp i butikken.

Gjerne i en lang kø kl 06.00 om morgenen i bitende kulde, som om jeg ikke har annet å ta meg til den dagen. Og jeg blir så sint på meg selv fordi jeg lar meg påvirke.

Jeg, som aldri har følt en eneste trang til å bestige en topp, sykle Birken eller legge søndagsturen i skisporet, som aldri har hatt behovet for en svær, praktisk ultralett tursekk i skrikende farger, langrennski som smører seg selv eller pustende kompresjonsstøy som skal sørge for at jeg blir mindre støl, tar meg altså i å spørre meg selv om jeg kanskje ikke nødvendigvis likevel trenger noen av disse tingene.

Kun fordi reklamen med prangende lyd, overivrig fortellerstemme og slitsom grafikk forteller meg at det er så billig. 100 ganger om dagen!

Det er nummeret unna at ungene får popcorn- og ismaskiner, svoger får ølbryggemaskin og muttern nytt fotmassasjeapparat. Selv om ingen av dem ønsker seg det til jul i det hele tatt.

Men misforstå meg rett. Hvis du først er ute etter nettopp noen av produktene som annonseres og ser at du kan spare penger, så skjønner jo også jeg at det er helt innertier. Det er bare det massive angrepet i stua mi jeg reagerer på.

Mellom Farmen, Skal vi danse, nyheter etc så blir jeg konstant fortalt at nå burde jeg shoppe. I Norge 2018 så er det dessverre sånn at veldig mange allerede har alt for mye, og da bidrar dette bare til en haug med unødvendig shopping og klingende mynt i kassa hos mange av butikkene, etter min mening.

Plutselig får vi en unnskyldning for å bytte ut TVen som akutt ble for liten, eller oppgradere mobilen til en hakket vassere utgave som ingen ser forskjellen på likevel.

Mannen min derimot lar seg ikke affisere av dette i det hele tatt. Han har et ugjennomtrengelig skall hvor tilbud og rabatter ikke en eneste gang har fått passere. Han blir ikke litt svak en gang. Han forstår ikke hvorfor jeg lar meg stresse.

Det er jo bare å ikke bry seg om det, sier han. Joda, han om det. De første 10 gangene jeg ser en Black Friday-reklame, lar jeg meg heller ikke påvirke spesielt av det. Men så sniker det seg innpå. Den ene annonsen etter den andre. Som en luseinvasjon på en 5-åring. På kjøpesentrene, på radio, på tv, i avisa, på nett og sosiale medier. Det går jo ikke an å unngå det.

Så da er det bare en ting å gjøre da! Jeg gjør det jeg lærer lærer barna mine gjennom utfordringer de har i livet. Ikke flykt. Stå i det. Og stå rakrygget.

For heldigvis har jeg en liten antenne bakerst i hodet som forteller meg at det aller billigste og mest miljøvennlige er jo å la være å kjøpe noe som helst. Og stort sett så går det veldig bra. Jeg har nemlig mer lyst til å legge igjen pengene mine på å kjøpe nødvendige produkter i den lokale butikken og støtte de som kjemper mot de store hver eneste dag.

Så til deg Black Week 2018; Jeg skal ikke kjøpe noe jeg ikke trenger på tilbud denne uken i år heller.