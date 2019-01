SVARER RAJA: – Mange demokratiske sosialister så med optimisme på løftene til Hugo Chavez da han ble president i Venezuela. Dessverre har utviklingen gått i feil retning i mange år, skriver SV-lederen. Foto: Hallgeir Vågenes

Følg med i timen, Raja!

I et innlegg i VG gir Venstres Abid Raja et helt feilaktig bilde av SVs syn på situasjonen i Venezuela. SV har både tatt og tar sterk avstand fra Maduro-regimets politikk.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Hadde Abid Raja tatt bryderiet med å gjøre et kjapt Google-søk ville han raskt funnet ut at SVs landsstyremøte i etterkant av presidentvalget i mai 2018 vedtok en uttalelse hvor det blir slått fast at « Venezuela er i dag et udemokratisk land med store økonomiske forskjeller og sterk maktkonsentrasjon» og at «SV er sterkt kritiske til den uansvarlige økonomiske og anti-demokratiske politikken regjeringa i Venezuela fører.» Overskriften for uttalelsen var at «SV krever sterkere norsk engasjement mot krisa i Venezuela».

Siden den gang har situasjonen gått fra vondt til verre. Den humanitære situasjonen i Venezuela er nå prekær. Konflikten har spisset seg til de siste ukene, med store demonstrasjoner mot Maduro-regimet og opposisjonsleder Juan Guaidos erklæring om at han må regnes som landets legitime president.

Den norske regjeringen har lagt seg på en klok linje, med krav om dialog og frie valg. Vi støtter også at Norge har tilbudt bistand og mekling, men ønsker i tillegg økt humanitær innsats, og støtte til FN sitt arbeid for de mange som flykter fra Venezuela. Det er viktig at vi nå ser etter løsninger for å unngå borgerkrig, samtidig SV vil også advare mot at en utenlandsk militær intervensjon kan forverre krisen.

Mange demokratiske sosialister så med optimisme på løftene til Hugo Chavez om sosial forandring og mer demokrati da han ble president i Venezuela. Dessverre har utviklingen gått i feil retning i mange år. Den sosiale, økonomiske og politiske krisen i Venezuela har gjort at landet rykker stadig nærmere en fullstendig kollaps. Og det er folk flest, de fattige og middelklassen, som er hardest rammet av den økonomiske krisen og som taper på den polariserte og fastlåste politiske situasjonen.

Demokrati og rettsstat må bygges opp i Venezuela. Forutsetningen for det er frie valg. SV tar sterk avstand fra Maduro-regimet, både dets autoritære og udemokratiske metoder og den katastrofalt feilslåtte økonomiske politikken regjeringen har stått for.

Neste gang Abid Raja lurer på hva SV mener er han velkommen til å spørre før han skriver kronikk, så slipper han å kaste seg gjennom flere åpne dører.