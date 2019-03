MOR OG SØNN: – Jeg vil kunne vifte stolt rundt meg flasken, og samtidig kunne si at jeg er en fantastisk mamma, skriver Sandra Elmann Larsen, her sammen med sønnen Aaron. Foto: Privat.

Amme-debatten: – Er du ikke god nok mamma?

Hvorfor skal vi føle oss som dårlige mødre fordi vi ikke kan amme? La meg slå et slag for alle oss flaskemammaene der ute!

SANDRA ELMANN LARSEN, frisør og mamma.

For litt over 2 måneder siden opplevde jeg noe av det største man kan oppleve her i livet, jeg ble mor for aller første gang. Fødselen ble ikke som forventet. Dagene på sykehuset ble ikke som forventet. Den første tiden hjemme ble ikke som forventet. Jeg både er og var frisk, barnet mitt både var og er et friskt barn.

Han er en stor, litt større en gjennomsnitts baby. Han er alltid blid og fornøyd, ja rett og slett i mor sine øyne en perfekt baby. Så hva var det som ble så mørkt for meg ? Jo det var denne ammingen da.

Allerede på første møte med jordmor var amming et tema. Ikke misforstå meg, jordmoren var en kjempeflott dame, men hun ville forberede meg på tiden som ville komme.

Selv var jeg fast bestemt på å amme, og kunne ikke tenke meg at det skulle bli en utfordring. For det er jo den største jobben du har som mor ? Det å gi barnet ditt mat. Amming har vært et tema i sosiale medier den siste tiden, og Instagram er fullt av bilder av ammende kvinner.

Nylig skrev VG om Julianne «Piltofrue» Nygaard og kryssamming. Hun er en av flere kjente kvinner som ønsker å belyse teamet amming, og hvor flott er ikke det? Men hva med oss som aldri fikk muligheten ? Vi som ufrivillig ikke ammer ?

For jeg ammer ikke mitt barn. Melken kom aldri i gang hos meg. Brystene mine hang til slutt som 2 rosiner nedover magen. Som nybakt førstegangsfødende følte jeg meg helt fortvilet, jeg klarte ikke å gi mitt eget barn mat. Hvordan kunne dette skje? Jeg hadde ved hjelp av helsestasjon, kurs og lesestoff forberedt meg i 9 måneder på denne «jobben». Det at jeg ikke skulle få melkeproduksjonen i gang, var det ingen som hadde tatt opp som tema.

Jeg fikk resept av fastlegen min på Syntocinon, en nesespray som skulle gi melken min en kickstart. Flott tenkte jeg. Jeg nærmest løp ned på apoteket hvor jeg får beskjed om at de var utsolgt, og det viste seg at det var utsolgt i hele Oslo og Akershus. Lagrene var helt tomme.. Hvordan er dette mulig, tenkte jeg?

Amming er ikke en enkel sak i seg selv, men dette var en ukjent problemstilling for meg. Men hvis lagrene er helt tomme, så kan dette umulig kun ramme meg? Så hvorfor er det ingen som forteller om dette ?

Etter å ha gravd litt dypere, så finner jeg ut av dette er et tabubelagt tema. Mange kvinner ønsker ikke å snakke om det, fordi de skammer seg. De er flaue, og det siste de vil er at andre skal oppdage det. Jeg snakket med en kvinne som holdt seg hjemme de første 6 månedene, fordi hun ikke turte å gi barnet flaske offentlig.

En annen kvinne sa til meg da jeg tok opp flasken på helsestasjonen at «takk gud for at du også gir flaske, da er det ikke bare meg». Jeg kjente at jeg ble både sint og trist. Hvorfor skal vi måtte føle oss sånn? Hvorfor skal vi føle at vi er dårlige mødre fordi vi ikke kan amme ? Hvorfor skulle jeg gå med klump i halsen på helsestasjonen, hvor jeg visste at amming var et tema?

Tiden er inne for at vi også belyser dette temaet. Forleden dro jeg ut på et storsenter, og sønnen min måtte mates. Så skjedde det som ikke skulle skje. Vi sitter på cafe og sønnen min vet ikke helt hva han vil, og en eldre dame sier til meg smilende «han har ikke så lyst på den flasken der».

Klumpen i halsen kommer. «Han får bare flaske», smiler jeg tappert tilbake. «Men stakkars liten da», svarer hun tilbake. Hvorfor er det greit å kommentere slikt? Jo, fordi ingen prater om det.

Vi er veldig flinke her til lands å diskutere aktuelle temaer om veldig mye, men vi trekker oss fort unna når det gjelder såre temaer.

Vi må bli flinkere til å åpne opp om vanskelige ting, og gå dypere enn det som kanskje er komfortabelt. Jeg vil kunne vifte stolt rundt meg flasken, og samtidig kunne si at jeg er en fantastisk mamma. For det vet jeg nå at jeg er, men det er trist at det skulle gå så lang tid før jeg selv kunne innse det.

Så la meg slå et slag for alle oss flaskemammaene der ute. Dere er alle fantastiske mødre, og vit at dere er ikke er alene !