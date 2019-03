Foto: Roar Hagen

På sporet av den tapte tid?

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB «har en vy for fremtiden». Vi er mange som har det. Den fremste er å komme seg på jobb i tide om morgenen.

Publisert: 12.03.19 12:02







NSB og Nettbuss må gjerne kalle mastodonten sin «Lambda» for min del. Eller «Pelle Parafins Bøljeband». Og hvis NSB vil bruke 280 millioner kroner av våre innbetalte billettpenger til ny logo, er det også helt greit.

Så fremt det kan føre til at vi slipper den daglige, ydmykende telefonen til sjefen om at vi rekker ikke morgenmøtet i dag heller! Er NSB endelig på sporet av den tapte tid?

Jeg liker tog. Jeg ønsker å ta toget fra A til B når det er et reelt valg. Er reisetiden rundt fire-fem timer (bare ikke til jobb!), er tog konkurransedyktig med fly i total tidsbruk. Det er miljøvennlig og behagelig transport.

Med vindusplass er reisen også en estetisk opplevelse. (Så lenge sporet ikke svinger innom det kommunalt regulerte området som heter Næringspark, hvor alt i spennbetong ser ut som et Munchmuseum.)

Jeg er NSBs idealkunde. Positivt innstilt til konseptet tog. Til og med villig til å betale mer enn Norwegians flybillett i gitte tilfeller.

Likevel griper jeg meg i å tenke – altfor ofte – at dette blir min siste togtur.

Nå orker jeg ikke flere strømløse tog som blokkerer annen innfart. Jeg får krupp av stemmen som annonserer signalfeil, sporvekslere som har hengt seg opp, kjøreledninger som har falt ned.

For min daglige togreise er ikke gjennom vinterkledde daler sammen med Jan Erik Vold. Det er aldri julaften dit jeg skal. Kuene jeg ser utenfor kupevinduet melker ikke for Freia. Men for staten. De er melkekyr som står bom fast på E18.

Min daglige togtur, de dager toget går, handler om å finne sin plass i en midtgang hvor resten av befolkningen i den robuste region Viken også står og hoster i armhulene på hverandre. Vi er på kuet nikk. Vi deler skjebne og rutine. Ta plass! Dørene lukkes. Frem med mobilen. Skriv SMS: «Kommer litt senere. Bare begynn uten meg.»

Hvis Vy kan gjøre noe med dette, tilgir vi alt. Selv et stusselig navn som ikke en gang indikerer hva Vy driver med. But vy not. Navnet skjemmer ingen. Med et mulig unntak når tyskspråklige skal forsøke å uttale bokstavkombinasjonen.

Om ikke annet har NSB lykkes med en avledningsmanøver. Få fokus vekk fra parkerte togsett, som Aftenposten har avslørt. Få folk til å krangle om ny toglogo på Facebook heller enn å forbanne de evinnelige forsinkelsene og kanselleringene.

Men som en kollega bemerker: Hvis NSB først skal skifte navn, kunne de vel valgt noe mindre svevende, mer jordnært realistisk.

For eksempel BFT. Buss For Tog.